Τι συμβαίνει στο σώμα όσων παίρνουν τακτικά σκόνη πρωτεΐνης

Η σκόνη πρωτεΐνης μπορεί να διευκολύνει την κάλυψη των αναγκών σε πρωτεΐνη, ειδικά εάν ασκείστε ή δυσκολεύεστε να πάρετε αρκετή από τα γεύματα. Χρησιμοποιούμενη τακτικά, μπορεί να υποστηρίξει τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την πληρότητα των μυών, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα συμπλήρωμα, όχι κάτι διατροφικά ανώτερο από την πλήρη τροφή.

Τα αποτελέσματά της εξαρτώνται από την ποσότητα πρωτεΐνης που τρώτε ήδη, τη σκόνη που επιλέγετε και από το αν αντικαθιστά ή απλώς προσθέτει στην κανονική σας διατροφή.

Βοηθά η σκόνη πρωτεΐνης στην ανάπτυξη και διατήρηση των μυών;

Ναι, ειδικά όταν σας βοηθά να καταναλώνετε αρκετή πρωτεΐνη παράλληλα με ένα δομημένο πρόγραμμα ασκήσεων με αντιστάσεις (π.χ. άρση βαρών).

Μια μετα-ανάλυση επί 49 τυχαιοποιημένων δοκιμών με συνολικά 1.863 ενήλικες διαπίστωσε, ότι η συμπλήρωση πρωτεΐνης αύξησε μέτρια τα κέρδη σε άλιπη μάζα, μέγεθος μυών και δύναμη κατά τη διάρκεια της προπόνησης αντίστασης. Τα οφέλη μειώθηκαν όταν η συνολική πρόσληψη πρωτεΐνης ήταν ήδη περίπου 1,6 g/kg την ημέρα, δείχνοντας ότι η αυξημένη ποσότητα δεν εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα.

Αυτό μπορεί επίσης να έχει σημασία για ηλικιωμένους ενήλικες ή άτομα που χάνουν βάρος, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούν συμπληρώματα πρωτεΐνης, για διατήρηση των μυών, όταν η όρεξη και η πρόσληψη θερμίδων είναι χαμηλότερη.

Θα νιώσετε πιο χορτάτοι;

Πιθανώς. Η πρωτεΐνη γενικά αυξάνει τον βραχυπρόθεσμο κορεσμό και μπορεί να μειώσει την πείνα, επομένως ένα πρωτεϊνούχο ρόφημα μπορεί να βοηθήσει ορισμένους να αισθάνονται χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυτό δεν καθιστά την πρωτεΐνη σε σκόνη ένα «προϊόν απώλειας βάρους». Εάν προστεθεί επιπλέον μιας επαρκούς διατροφής, οι θερμίδες της εξακολουθούν να μετράνε. Οι πηγές πρωτεΐνης ολικής αλέσεως όπως το γιαούρτι, τα αυγά, το ψάρι, τα φασόλια και το τόφου παρέχουν επίσης φυτικές ίνες, λίπη, βιταμίνες και μέταλλα που πολλές σκόνες δεν έχουν.

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο στο αίμα;

Η πρωτεΐνη μπορεί να αλλάξει την απόκριση γλυκόζης σε ένα γεύμα. Μελέτες για την πρωτεΐνη ορού γάλακτος, που λαμβάνεται πριν από τα γεύματα, έχουν βρει μικρότερες αυξήσεις γλυκόζης μετά το γεύμα, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Αλλά η πρωτεΐνη σε σκόνη δεν «ελέγχει» τον διαβήτη. Οι έρευνες συχνά χρησιμοποιούν συγκεκριμένες δόσεις και χρονισμό λήψης, ενώ ορισμένες σκόνες περιέχουν προσθήκη ζάχαρης ή υδατανθράκων. Ολόκληρο το προϊόν και το πρότυπο γεύματος έχουν σημασία.

Μπορεί η πρωτεΐνη σε σκόνη να αναστατώσει το στομάχι;

Ναι. Τα συμπυκνώματα ορού γάλακτος μπορεί να περιέχουν αρκετή λακτόζη, ώστε να προκαλέσουν φούσκωμα, κράμπες και διάρροια σε άτομα με δυσανεξία στην λακτόζη. Οι προστιθέμενες ίνες, οι αλκοόλες σακχάρων και ορισμένα γλυκαντικά μπορούν επίσης να προκαλέσουν αέρια ή χαλαρά κόπρανα.

Η αλλαγή του τύπου πρωτεΐνης, η επιλογή μιας απλούστερης λίστας συστατικών ή η μείωση της μερίδας μπορεί να βοηθήσει.

Είναι η καθημερινή σκόνη πρωτεΐνης κακή για τα νεφρά;

Για τους υγιείς ενήλικες, τα τρέχοντα στοιχεία δεν δείχνουν ότι οι συνηθισμένες δίαιτες με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη βλάπτουν αυτόματα τους υγιείς νεφρούς, αν και τα μακροπρόθεσμα δεδομένα για πολύ υψηλές προσλήψεις είναι λιγότερο σίγουρα. Μια μετα-ανάλυση του 2026 ομοίως δεν βρήκε συνεπή βιοχημικά στοιχεία νεφρικής βλάβης σε ενήλικες χωρίς χρόνια νεφρική νόσο, ενώ αναγνωρίζει την αβεβαιότητα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Οι συμβουλές των ειδικών αλλάζουν όσον αφορά τη χρόνια νεφρική νόσο. Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη νεφρική λειτουργία και την κατάσταση αιμοκάθαρσης, επομένως τα συμπληρώματα δεν πρέπει να προστίθενται τακτικά ή αυθαίρετα χωρίς εξατομικευμένη καθοδήγηση.

Μπορεί η τακτική χρήση να «εκτοπίσει» τα πιο υγιεινά τρόφιμα;

Ναι. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι σκόνες πρωτεΐνης μπορεί να είναι βολικές, αλλά οι ολόκληρες τροφές συνήθως παρέχουν ένα ευρύτερο διατροφικό πακέτο.

Η μεγάλη εξάρτηση από τα πρωτεϊνούχα μιλκσέικ μπορεί να μειώσει την ποικιλία της διατροφής και να εκτοπίσει τα τρόφιμα που παρέχουν φυτικές ίνες και μικροθρεπτικά συστατικά. Η ποιότητα του καθαυτού προϊόντος σκόνης ποικίλλει επίσης. Γενικά, οι σκόνες πρωτεΐνης περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα και προσμείξεις, επειδή τα συμπληρώματα δεν ρυθμίζονται, όπως τα φάρμακα.

Ουσιαστικά η σκόνη πρωτεΐνης μπορεί να είναι χρήσιμη, όταν καλύπτει ένα πραγματικό κενό πρωτεΐνης, αλλά τα οφέλη εξαρτώνται περισσότερο από τη συνολική διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τις ατομικές ανάγκες παρά από την καθαυτή σκόνη.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να πιώ ρόφημα πρωτεΐνης αμέσως μετά από άσκηση;

Όχι. Η πρωτεΐνη πριν/μετά από την προπόνηση μπορεί να υποστηρίξει την αποκατάσταση, αλλά η συνολική ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης είναι γενικά πιο σημαντική από το να γίνει σε ένα στενό «αναβολικό παράθυρο». Ένα κανονικό και πλούσιο σε πρωτεΐνες γεύμα μπορεί να λειτουργήσει εξίσου καλά.

Μπορεί η πρωτεΐνη ορού γάλακτος να προκαλέσει ακμή;

Πιθανώς σε ορισμένα άτομα, αλλά τα στοιχεία είναι ανάμεικτα. Εάν η ακμή επιδεινώνεται επανειλημμένα μετά την κατανάλωση ορού γάλακτος, η αλλαγή προϊόντων με έναν γιατρό είναι η πιο σώφρον επιλογή.

Συμπέρασμα

Η τακτική σκόνη πρωτεΐνης μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των πρωτεϊνικών στόχων, να υποστηρίξει τη συντήρηση και την αποκατάσταση των μυών και μερικές φορές να βελτιώσει την πληρότητα ή τις αντιδράσεις γλυκόζης μετά το γεύμα. Μπορεί όμως και να προκαλέσει πεπτικά συμπτώματα, να προσθέσει περιττές θερμίδες ή να αντικαταστήσει τροφές με περισσότερα θρεπτικά συστατικά.

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, ο καλύτερος ρόλος της σκόνης πρωτεΐνης είναι ως συμπλήρωμα σε μια ισορροπημένη διατροφή, όχι ως βάση της.

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