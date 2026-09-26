Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι σε πορτοκαλί συναγερμό

Snapshot Εκδόθηκε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας.

Οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν κυρίως τη ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας, ν. Αργολίδας και τα Κύθηρα έως αργά τη νύχτα του Σαββάτου.

Την Κυριακή οι βροχές θα συνεχιστούν στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες μέχρι το πρωί και στην Εύβοια έως το απόγευμα.

Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή. Snapshot powered by AI

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026 που εκδόθηκε την Παρασκευή 25-09-2026 στις 1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Σήμερα Σάββατο (26-09-2026)

α. Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα έως αργά τη νύχτα.

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες και στην Εύβοια από αργά τη νύχτα.

Αύριο Κυριακή (27-09-2026)

α. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026) και την Κυριακή (27-09-2026).

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