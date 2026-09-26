Τραγωδία δίχως τέλος στην Πλάκα - Εντοπίστηκαν δυο ακόμη σοροί

Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία δίχως τέλος στην Πλάκα - Εντοπίστηκαν δυο ακόμη σοροί
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα ανέβηκε σε τέσσερις με τον εντοπισμό δύο ακόμη σορών.
  • Στο κτήριο διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί στον πρώτο όροφο και ένα ζευγάρι Βρετανών στον δεύτερο, με δύο άτομα να παραμένουν αγνοούμενοι.
  • Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν αυτόνομοι λέβητες αερίου στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο, αλλά οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης συνεχίζονται.
  • Η επιχείρηση διάσωσης είναι δύσκολη και επικίνδυνη λόγω της κατάρρευσης μεγάλου τμήματος του κτηρίου και συνεχίζεται με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων και σκύλων ανίχνευσης.
  • Η Πυροσβεστική και η ΕΛΑΣ διενεργούν προανάκριση για την αιτία της έκρηξης, ενώ δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την ανεύρεση αγνοουμένων και τη διασφάλιση της περιοχής.
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Με τα πλέον μελανά χρώματα γράφεται η ιστορία της κατάρρευσης του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα καθώς εντοπίστηκαν δυο ακόμοι σοροί, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους τέσσερις.

Στο κτήριο διέμεναν στον πρώτο όροφο τέσσερις Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει την αποχώρησή τους από το σπίτι την ημέρα της κατάρρευσης, ενώ στον δεύτερο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών.

Πλέον οι αγνοούμενοι στην οδό Λυσικράτους είναι δυο, με τις ελπίδες να βρεθεί κάποιος ζωντανός ολοένα και να λιγοστεύουν.

Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου στα διαμερίσματα

Αυτόνομες παροχές φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην Πλάκα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης.

Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι οι αυτόνομες παροχές αφορούσαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση.

Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. «Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στα ερείπια του κτηρίου, με τις δυνάμεις να απομακρύνουν οικοδομικά υλικά και μπάζα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη συνέχιση των ερευνών.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων δήλωσε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες είχε πραγματοποιηθεί μία πρώτη απομάκρυνση υλικών. Όπως εξήγησε, ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει την επιχείρηση, ενώ χρησιμοποιούνται τόσο μισθωμένα μηχανήματα έργου όσο και μηχανήματα του Δήμου. «Τώρα έχουν έρθει για να απομακρύνουν κάποια μπάζα, προκειμένου να μπορούν τα μηχανήματα να επιχειρήσουν. Έχει έρθει και ένα ακόμη μεγαλύτερο μηχάνημα», σημείωσε, εκτιμώντας ότι μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχουν ασφαλέστερα συμπεράσματα από την επιχείρηση.

Δημογλίδου: Δύσκολη και επικίνδυνη η διαδικασία

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ στο ΕΡΤnews, η Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει την περιοχή και να συνδράμει στις έρευνες.

«Δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκκενωθεί», υπογράμμισε.Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς μεγάλο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει.

«Ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και επικίνδυνη.Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της έκρηξης, η αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αναφορές πολιτών: «Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί».

Η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων. «Προτεραιότητα είναι η ανεύρεση ανθρώπων και στη συνέχεια θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκρηξη».

Αυτό ήταν το κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους 15

Ολονύχτια είναι η επιχείρηση στα χαλάσματα του κτιρίου που κατέρρευσε σήμερα το πρωί στην Πλάκα για τους 6 αγνοούμενους, Βρετανούς και Αμερικανούς.

Τo Newsbomb εξασφάλισε εικόνα του κτίρίου πριν από την ολική καταστροφή του, ως συνέπεια της έκρηξης -πιθανόν από διαρροή αερίου- και κατόπιν της πυρκαγιάς που ακολούθησε.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία το κτίριο μοιάζει ανακαινισμένο, με σύγχρονα παράθυρα και κουφώματα, και φαίνεται πρόσφατα βαμμένο, ενώ ο πρώτος όροφος που ενοικιαζόταν με βραχυχρόνια μίσθωση ξεχωρίζει με το μπαλκόνι και το τραπεζάκι με τις καρέκλες.

Υπενθυμίζεται ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ζευγάρι Βρετανών, ενώ τον πρώτο όροφο είχε ενοικιάσει οικογένεια Αμερικανών τουριστών, η οποία αποτελούνταν από τον πατέρα, την μητέρα και τον γιο, οι οποίοι έκαναν και το chek in. Μαζί με τον γιο ήταν και η κοπέλα του.

Πλάκα κτίριο πριν

Νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Στην 2όροφη οικία επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία κατέρρευσε μετά από έκρηξη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:45, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρρευσε.

Επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Κατά διαστήματα, διακόπτεται προσωρινά η μεταφορά υλικών και κάθε θόρυβος, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα των διασωστών που χρησιμοποιούν ειδικά γεώφονα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια.

Πλάκα νύχτα

Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων.

Οι σκύλοι έρευνας διάσωσης αξιοποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Πλάκα νυχτα

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Επίσης, παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ 2 ακόμη ασθενοφόρα είναι σε ετοιμότητα.

Η όλη επιχείρηση θα συνεχιστεί κανονικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, σήμερα το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

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