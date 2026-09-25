Έκρηξη στην Πλάκα: Φόβοι για μεγάλη τραγωδία, έξι αγνοούμενοι - Συνεχίζεται η έρευνα 

Snapshot Έκρηξη στην Πλάκα προκάλεσε κατάρρευση κτιρίου και εξαφάνιση έξι ατόμων, δύο Βρετανών και τεσσάρων Αμερικανών.

Η έκρηξη, πιθανόν από διαρροή φυσικού αερίου, προκάλεσε ζημιές έως 100 μέτρα μακριά και έγινε αισθητή μέχρι το Ζάππειο.

Οι έρευνες με τη συμμετοχή ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, γεωφώνων και θερμικών καμερών δεν έχουν εντοπίσει ίχνη ζωής.

Οι πρεσβείες ΗΠΑ και Βρετανίας επιβεβαίωσαν την παρουσία πέντε ατόμων μέσα στα χαλάσματα.

Η επιχείρηση διάσωσης θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα λόγω της αναμενόμενης βροχόπτωσης αύριο. Snapshot powered by AI

Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό των αγνοουμένων έπειτα από την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία οι αγνοούμενοι είναι : 2 Βρετανοί στον δεύτερου όροφο του κτιρίου και 4 Αμερικανοί στον πρώτο. Τον χώρο στον πρώτο όροφο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση τον είχε νοικιάσει ένας Βρετανός. Σύζυγός του, μια Αμερικανοαλβανίδα, που ήρθε μαζί του. Στο ταξίδι ήταν και ο γιος τους μαζί με την κοπέλα του.

Στο σημείο βρίσκεται και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, aποχώρησαν άτομα της ασφαλείας με ευρήματα από το σημείο.

Το χρονικό της έκρηξης και όσα ακολούθησαν

Ήταν ώρα 07.34 το πρωί, όταν οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι περαστικοί σε μια μεγάλη ακτίνα, τρομοκρατήθηκαν από μια πολύ ισχυρή έκρηξη.

Το ωστικό κύμα ήταν τέτοιο που προκάλεσε ζημιές σε απόσταση μέχρι και 100 μέτρα από το σημείο, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι έγινε αισθητό μέχρι το Ζάππειο.

Από πολύ νωρίς, όπως έγραψε το Newsbomb, o υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε πως υπάρχουν αγνοούμενοι.

Η εξέλιξη των ερευνών

Από την πρώτη στιγμή η τεράστια έκρηξη, η οποία πιθανολογείται ότι οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, και η φωτιά που ακολούθησε δεν άφηνε περιθώρια αισιοδοξίας.

Μέχρι αυτήν την ώρα οι έρευνες των αρχών για τους αγνοούμενους παραμένουν άκαρπες παρά την τεράστια κινητήποιηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Αρχικά στο σημείο βρέθηκαν ομάδες της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους διασώστες.

Κατόπιν συνέδραμαν νέες ομάδες της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα και θερμικές κάμερες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος ζωής.

Στέλεχος της Πυροσβεστικής έλεγε στο Newsbomb: «Μην λησμονείτε ότι συνέβη τεράστια έκρηξη και ότι το κτίριο ισοπεδώθηκε».

Μόνο μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική.

Οι πρεσβείες

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές στο Newsbomb οι πρεσβείες ΗΠΑ και Βρετανίας φαίνεται να έχουν επαληθεύσει ότι πέντε βρίσκονταν στα χαλάσματα.

Χάρης Δούκας: Ολονύχτια επιχείρηση γιατί αύριο θα βρέξει

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σύμφωνα με όσα είπε η απίστευτη καταστροφή οφείλεται σε εκτεταμένη διαρροή αερίου πιθανότατα. Ανέφερε δε ότι θα συνεχιστεί η επιχείρηση όλη τη νύχτα γιατί αύριο αναμένεται βροχόπτωση.

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