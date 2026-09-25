Άθλιες εικόνες από καψόνι της αδελφότητας «ΑΕΠ»: Ημίγυμνοι στα αποπνικτικά υπόγεια νεαροί φοιτητές

Snapshot Περίπου 30 ημίγυμνοι και λερωμένοι νεαροί φοιτητές βρέθηκαν σε αποπνικτικό και βρώμικο υπόγειο, μετά από ανώνυμη καταγγελία.

Δύο άνδρες, ο 20χρονος πρόεδρος της αδελφότητας Μπρέιντεν Κλάιν και ο Σάμιουελ Βέιλ, συνελήφθησαν για κακομεταχείριση νεοεισερχόμενων και διατάραξη δημόσιας τάξης.

Η αδελφότητα είχε διαλυθεί επίσημα πριν από πάνω από μια δεκαετία, αλλά παραμένει αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο και λειτουργεί ανεξάρτητα από το πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν δεσμεύτηκε να επιβάλει κυρώσεις σε φοιτητές που παραβαίνουν τους νόμους ή τους κανονισμούς του, συμπεριλαμβανομένων πειθαρχικών μέτρων.

Οι νεοεισερχόμενοι εξετάστηκαν για τραυματισμούς και κατάσταση ανικανότητας μετά τον απεγκλωβισμό τους από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Oι «ηγέτες» μιας μη αναγνωρισμένης αδελφότητας του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν συνελήφθησαν, αφού η αστυνομία εντόπισε, μετά από ανώνυμη καταγγελία, περίπου 30 εφήβους υποψήφια μέλη, ημίγυμνους και λερωμένους με τρόφιμα, στριμωγμένους σε ένα αποπνικτικό και βρώμικο υπόγειο

Συνολικά συνελήφθησαν 2 άτομα, ο 20χρονος πρόεδρος της «αδελφότητας», Μπρέιντεν Κλάιν, ο συνομήλικός του, Σάμιουελ Βέιλ για τα πλημμελήματα της κακομεταχείρισης νεοεισερχόμενων μελών και διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Η αστυνομία εισέβαλε στην έδρα της αδελφότητας στο Μάντισον, το βράδυ της Τετάρτης και βρήκε τους άνδρες, ορισμένοι από τους οποίους παρουσίαζαν «ορατά τραύματα που υποδηλώνουν σωματική επίθεση», καλυμμένους με φαγητό, καρυκεύματα και άλλα υγρά.

Two people were arrested for hazing and disorderly conduct after police found 30 males covered in food and condiments in the off-campus basement of an unrecognized Alpha Epsilon Pi fraternity chapter at the University of Wisconsin. https://t.co/60R6dgLQVx pic.twitter.com/UafgeP6S1t — ABC News (@ABC) September 25, 2026

Το δωμάτιο ήταν αποπνικτικό και υπερθερμασμένο, καθώς ο θερμοστάτης είχε ρυθμιστεί στους 27 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στο σπίτι οδηγήθηκαν έξω από την αστυνομία, ενώ οι νεοεισερχόμενοι — η «μεγάλη πλειοψηφία» των οποίων ήταν 18 ετών — εξετάστηκαν για να διαπιστωθεί αν ήταν σε κατάσταση ανικανότητας ή είχαν τραυματιστεί.

Όπως αποκάλυψε η αστυνομία, η εν λόγω αδελφότητα είχε «διαλυθεί» πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο παραδέχθηκε ότι, παρόλο που το παράρτημα της Άλφα Έψιλον Πι έχει απαγορευτεί, παραμένει μια αδελφότητα αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, έχει το νόμιμο δικαίωμα να λειτουργεί ως παράρτημα που δεν συνδέεται με το πανεπιστήμιο.

«Το UW–Madison είναι πλήρως αφοσιωμένο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιστατικών κακομεταχείρισης και αντιμετωπίζει με σοβαρότητα όλα τα περιστατικά που αφορούν την κοινότητά μας», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη.

«Κάθε φοιτητής για τον οποίο διαπιστωθεί ότι παραβιάζει τον νόμο, τους κανονισμούς ή την πολιτική του πανεπιστημίου ενδέχεται να υποβληθεί σε κυρώσεις σύμφωνα με το Κεφάλαιο UWS 17 του Διοικητικού Κώδικα της Ουισκόνσιν», προειδοποίησε.

«Οι κυρώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν γραπτή επίπληξη, πειθαρχική επιτήρηση, πειθαρχική αναστολή, απόλυση ή εκπαιδευτικές κυρώσεις.»