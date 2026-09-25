Τραμπ: Αντιμέτωπος με δύσκολες αποφάσεις στο Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Η ιρανική πρόταση για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ απαιτεί από τις ΗΠΑ να άουν το πάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και να επιτρέψουν την εξαγωγή πετρελαίου του Ιράν.

Η επαναλειτουργία του Ορμούζ και η έναρξη πυρηνικών διαπραγματεύσεων προβλέπεται να συμβούν μέσα σε επτά ημέρες, επιταχύνοντας σημαντικά το χρονοδιάγραμμα του προηγούμενου μνημονίου.

Η συμφωνία προϋποθέτει την παύση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, κάτι που εξαρτάται από την ικανότητα του Τραμπ να επηρεάσει τον Νετανιάχου.

Υπάρχει αμφιβολία για την αξιοπιστία των ΗΠΑ στις δεσμεύσεις τους, καθώς και ανησυχίες από τη Σαουδική Αραβία για τη διμερή συμφωνία Ιράν-Ομάν σχετικά με τη νέα διαδρομή στα Στενά.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει δύσκολη απόφαση μεταξύ συνέχισης της οικονομικής πίεσης ή ενδεχόμενης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Snapshot powered by AI

Η πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την έναρξη συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί ως μια συμφωνία που θα μπορούσε να βγάλει τον Ντόναλντ Τραμπ από μια πολιτική κρίση ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

Η ιρανική πρόταση, όμως, απαιτεί από τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει παραχωρήσεις, οι οποίες αποδεικνύονται δύσκολες για την Ουάσινγκτον. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να άρει το «πάγωμα» των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, να επιτρέψει στο Ιράν να εξάγει το πετρέλαιό του και, πιθανώς το πιο δύσκολο από όλα, να πείσει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να τερματίσει τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αυτό θα οδηγήσει σε άνοιγμα του Ορμούζ και σε ανακούφιση της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, καθώς θα ξεκινήσουν και πάλι οι μεταφορές πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, Ιρανοί διπλωμάτες στη Νέα Υόρκη δήλωσαν ότι θεωρούν παραγωγική τη συνάντηση διάρκειας τριών ωρών που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, κατά την οποία παρουσίασαν το σχέδιο τους. Ωστόσο εξέφρασαν αμφιβολίες για το εάν οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, Ιούνιος 2026 AP

Οι όροι παραμένουν οι ίδιοι αλλά άλλαξε το χρονοδιάγραμμα

Το Ιράν θεωρεί ότι έχει κάνει το διπλωματικό προπαρασκευαστικό έργο και έχει υποβάλει προς έγκριση την πρόταση στην Κίνα και έχει εξασφαλίσει ότι το Ομάν, το οποίο βρίσκεται στη νότια πλευρά του στενού, συμμετέχει επίσης. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, εξήγησε ότι η ιδέα ήταν να ληφθούν τα στοιχεία του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και να αναδιαμορφωθεί η πρόταση προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, καθώς ο Τραμπ είχε αρχίσει να μισεί το μνημόνιο, όπως αντιλήφθηκαν οι Ιρανοί.

«Οι όροι που ζητήσαμε από τις ΗΠΑ να εκπληρώσουν δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ό,τι περιλάμβανε ήδη η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, την οποία υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο Αραγτσί. Το καινούργιο στοιχείο, όμως, είναι το μικρό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτής της συμφωνίας.

Πιο αναλυτικά κατά τις πρώτες τέσσερις έως πέντε ημέρες οι ΗΠΑ θα πρέπει να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν και τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, να τερματίσουν τον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα – συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και να επιτρέψουν το «ξεπάγωμα» τμήματος των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.

Την έκτη ημέρα, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου από το Ιράν, με τα πλοία να χρησιμοποιούν μια νέα διαδρομή που θα καθοριστεί από το Ομάν και το Ιράν. Και την επόμενη μέρα, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σε αυτές θα συμπεριλαμβάνεται και ένα πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει στους επιθεωρητές του ΟΗΕ να επιστρέψουν για να εξετάσουν τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις του Ιράν και τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Αυτό επιταχύνει το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα ξεκινούσαν οι πυρηνικές συνομιλίες, από 60 ημέρες που προβλεπόταν στο μνημόνιο του περασμένου Ιουνίου σε μόλις 7 ημέρες. Αν και οι συνομιλίες για τα πυρηνικά του Ιράν θα μπορούσαν να έχουν μεγάλη διάρκεια, η συμφωνία δεν παύει να δίνει οφέλη στον Τραμπ.

Τα Στενά του Ορμούζ θα άνοιγαν ξανά πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και θα ομαλοποιούνταν οι αγορές ενέργειας, καθώς η πλειοψηφία των Αμερικανών είναι δυσαρεστημένη με την αύξηση του κόστους ζωής και των καυσίμων και τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Καθοριστικός ο Λίβανος

Η ιρανική πλευρά, όπως υποστήριξε ο Αραγτσί σε ενημέρωση των δημοσιογράφων παρουσία και του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν είχε κάθε λόγο να μην διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ. Η έλλειψη εμπιστοσύνης παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις συνομιλίες Τεχεράνης – Ουάσιγκτον.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ παραδέχθηκε ότι ήταν επιφυλακτικός για το εάν ο Γουίτκοφ θα κατάφερνε να φέρει κάποιο αποτέλεσμα για την πρότασή της Τεχεράνης. Επανέλαβε ότι στο παρελθόν είχε συνομιλήσει δύο φορές με τον Γουίτκοφ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τις επαφές «παραγωγικές και καλές» και την επόμενη ημέρα οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν.

Ιρανοί διπλωμάτες βέβαια, ανέφεραν ότι εάν ο Τραμπ είναι πρόθυμος να συγκρατήσει τον Νετανιάχου στον Λίβανο αυτό θα είναι καθοριστικό για τη συμφωνία για το Ορμούζ. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν σε θέση να λήξει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο τότε η συμφωνία θα ήταν εφικτή, κατά την ιρανική πλευρά.

Δύσκολο να συμφωνήσει ο ΤραμπΗ συμφωνία είναι δύσκολο γίνει αποδεκτή από τον Τραμπ, καθώς το στενό θα ανοίξει σε μεγάλο βαθμό με τους όρους του Ιράν και η νέα διαδρομή για τα πλοία θα διέρχεται από ιρανικά ύδατα. Η Σαουδική Αραβία ανησυχεί για το γεγονός ότι η συμφωνία για τη διαδρομή είναι διμερής μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, και όχι με τα κράτη του Κόλπου ως συνυπογράφοντες.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην εξόντωση του Ιράν και στη συνεργασία, η οποία, όπως έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος, θα μπορούσε να μετατρέψει το Ιράν σε μία από τις μεγάλες χώρες του κόσμου. Στην πραγματικότητα, όμως, η απόφαση που πρέπει να πάρει είναι πιο κοινότοπη και χρειάζεται να απαντήσει πρώτα στο εξής ερώτημα: Είναι έτοιμος να αρχίσει εκ νέου τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ή πιστεύει ότι αν οι ΗΠΑ μπορούν αποκλειστικά με την οικονομική πίεση που ασκούν στην ιρανική οικονομία να πετύχουν την κατάρρευση του καθεστώτος των μουλάδων;

Ο Πεζεσκιάν, ο οποίος ήταν παρών στην ενημέρωση του Αραγτσί, παραδέχθηκε ότι το Ιράν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και ότι υπάρχει οικονομική πίεση. Σημείωσε, όμως, ότι ο ιρανικός λαός έχει αντέξει τις κυρώσεις ήδη εδώ και 45 χρόνια. Παράλληλα είπε ότι ο ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ήταν απολύτως υγιής αλλά δεν εξήγησε γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί δημόσια στο Ιράν.