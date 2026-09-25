Κακοκαιρία: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού θα βρέξει περισσότερο

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 25/9, αρχικά στα βορειοδυτικά, οι οποίες αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά στα ηπειρωτικά.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Όπως διακρίνεται και στην παρακάτω ομάδα χαρτών, τις νυχτερινές ώρες της Παρασκευής 25/9 και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 26/9 οι βροχές κατά τόπους στα δυτικά θα είναι έντονες, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββάτου οι αξιόλογες βροχές αναμένονται κυρίως σε τμήματα του Ιονίου και της Πελοποννήσου.

Δείτε τους χάρτες:

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα έκανε λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ειδικότερα, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

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