Κακοκαιρία: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού θα βρέξει περισσότερο

Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κακοκαιρία: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού θα βρέξει περισσότερο
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Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 25/9, αρχικά στα βορειοδυτικά, οι οποίες αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά στα ηπειρωτικά.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Όπως διακρίνεται και στην παρακάτω ομάδα χαρτών, τις νυχτερινές ώρες της Παρασκευής 25/9 και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 26/9 οι βροχές κατά τόπους στα δυτικά θα είναι έντονες, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββάτου οι αξιόλογες βροχές αναμένονται κυρίως σε τμήματα του Ιονίου και της Πελοποννήσου.

Δείτε τους χάρτες:

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Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα έκανε λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ειδικότερα, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

  • Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

  • Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.
  • Στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

  • Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

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