Κακοκαιρία: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού θα βρέξει περισσότερο
Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία
Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 25/9, αρχικά στα βορειοδυτικά, οι οποίες αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά στα ηπειρωτικά.
Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
Όπως διακρίνεται και στην παρακάτω ομάδα χαρτών, τις νυχτερινές ώρες της Παρασκευής 25/9 και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 26/9 οι βροχές κατά τόπους στα δυτικά θα είναι έντονες, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββάτου οι αξιόλογες βροχές αναμένονται κυρίως σε τμήματα του Ιονίου και της Πελοποννήσου.
Δείτε τους χάρτες:
Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα έκανε λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση.
Ειδικότερα, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)
- Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.
Αύριο Σάββατο (26-09-2026)
- Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.
- Στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.
Την Κυριακή (27-09-2026)
- Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.