Θάνατος Μαζωνάκη: Αίτημα ανακριτή για άρση απορρήτου επικοινωνιών των εμπλεκομένων

Ο 32ος τακτικός ανακριτής υπέβαλε αίτημα στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών τους

Άγγελος Βουράκης

Θάνατος Μαζωνάκη: Αίτημα ανακριτή για άρση απορρήτου επικοινωνιών των εμπλεκομένων
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  • Ο 32ος τακτικός ανακριτής υπέβαλε αίτημα άρσης απορρήτου επικοινωνιών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Σε περίπτωση έγκρισης, θα καταγραφούν τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα των εμπλεκομένων με λεπτομέρειες ώρας και διάρκειας.
  • Η έκδοση του βουλεύματος για την άρση απορρήτου αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
  • Οι δύο γιατροί δεν θα προσβάλουν τα εντάλματα προσωρινής κράτησης, παρά την εκπνοή της προθεσμίας για προσφυγή.
  • Εξετάζεται αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης του 58χρονου γιατρού με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση προς τα τέλη Οκτωβρίου.
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Στην αναζήτηση των επικοινωνιών μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στρέφεται η ανάκριση, καθώς ο 32ος τακτικός ανακριτής υπέβαλε αίτημα στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών τους.

Εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα, θα καταγραφούν στη δικογραφία οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει οι εμπλεκόμενοι, με αναφορά στις ακριβείς ώρες και τη διάρκεια των επικοινωνιών. Η έκδοση του σχετικού βουλεύματος αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γιατροί δε θα προσβάλουν τα εντάλματα προσωρινής κράτησης, παρά το γεγονός ότι η προθεσμία για την κατάθεση προσφυγής στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εκπνέει σήμερα.

Πηγή αναφέρει πως η υπεράσπισή τους θα αναμείνει τις εξελίξεις της ανακριτικής διαδικασίας και την αξιολόγηση νέων αποδεικτικών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί προς τα τέλη Οκτωβρίου αίτημα για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του 58χρονου γιατρού με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.

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