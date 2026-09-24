Ξεσπά ο Λάκης Γαβαλάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ουρλιάζει μια κατίνα, είναι τραγικό»

Snapshot Ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε έντονη ενόχληση για την τηλεοπτική κάλυψη και τα σχόλια σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο σχεδιαστής τόνισε τη δική του προσωπική σχέση με τον Μαζωνάκη και τον τρόπο που πενθεί χωρίς δημοσιότητα.

Καταδίκασε την εμπορευματοποίηση της υπόθεσης από τα κανάλια και την παρουσία άσχετων σχολιαστών στα μέσα ενημέρωσης.

Απέφυγε να κατονομάσει πρόσωπα που σχολιάζουν ακατάλληλα, αλλά εξέφρασε την αγανάκτησή του για την κατάσταση.

Κάλεσε σε σεβασμό και ηρεμία για τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητώντας σιωπή. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς για τη δημοσιότητα που έχει πάρει η υπόθεση θανάτου του εξακολουθεί να συνοδεύει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στην κάμερα του Alpha, ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στη δική του σχέση με τον τραγουδιστή, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διαχειριστεί την απώλειά του.

Ο ίδιος δεν έκρυψε την ενόχλησή του για όσα ακούγονται και γράφονται, ασκώντας έντονη κριτική στην τηλεοπτική κάλυψη και σε πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, τοποθετούνται δημόσια χωρίς να γνωρίζουν πραγματικά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είμαστε παιδιά συνοικιών της Αττικής. Μπόρεσα να πενθήσω με τον δικό μου τρόπο, σε αντίθεση με όλο αυτό το τουρλουμπούκι που ακούω, τις σαχλαμάρες που γράφονται, τις αηδίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή η εμπορευματοποίηση που κάνουν τα κανάλια είναι τραγική»

Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες τηλεοπτικές εκπομπές προσεγγίζουν την υπόθεση, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τη συνεχή αναπαραγωγή σχολίων και πληροφοριών.

«Αυτή η εμπορευματοποίηση, από την άλλη πλευρά, που κάνουν τα κανάλια είναι τραγική. Πάρα πολλοί άσχετοι! Δηλαδή ουρλιάζει μια κατίνα, να μην πω και το όνομά της, συνέχεια, λες και ξέρει πράγματα. Είναι τραγικό», δήλωσε σε αυστηρό τόνο.

Ο σχεδιαστής επέλεξε να μην κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν, καθιστώντας, ωστόσο, σαφή τη δυσαρέσκειά του για την έκταση που έχει λάβει η δημόσια συζήτηση γύρω από τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Κλείνοντας, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σεβασμού στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη φράση: «Ο Γιώργος “θέλει” μια σιωπή. Θέλει μια ηρεμία».

Διαβάστε επίσης