Αλόννησος: Στους κορυφαίους δέκα προορισμούς βιώσιμου τουρισμού για το 2027

Η λίστα περιλαμβάνει κάθε χρόνο τους δέκα λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς παγκοσμίως

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Αλόννησος: Στους κορυφαίους δέκα προορισμούς βιώσιμου τουρισμού για το 2027
TRAVEL
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  • Η Αλόννησος κατατάχθηκε 5η μεταξύ των 10 κορυφαίων προορισμών βιώσιμου τουρισμού για το 2027 στη λίστα «Intrepid Travel 2027 Not Hot List».
  • Η επιλογή της Αλοννήσου βασίστηκε σε στοιχεία για επισκεψιμότητα, βιωσιμότητα, υποδομές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που συγκεντρώθηκαν από τον ΕΟΤ και τον Δήμο Αλοννήσου.
  • Η λίστα «Not Hot List» στοχεύει στην προώθηση λιγότερο γνωστών προορισμών με δυνατότητες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, για την υποστήριξη τοπικών κοινωνιών και οικονομιών.
  • Η Αλόννησος είναι ο μοναδικός ελληνικός και μεσογειακός προορισμός στη λίστα, αναγνωρίζοντας την προστασία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου και τη βιώσιμη ανάπτυξη με δράσεις κυκλικής οικονομίας.
  • Η Intrepid παρουσιάζει την Αλόννησο ως πρότυπο «responsible island tourism», αποφεύγοντας το μοντέλο μαζικού τουρισμού και ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Η Αλόννησος αναδεικνύεται μεταξύ των 10 καλύτερων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως για υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό το 2027, από tour operator Intrepid Travel, καταλαμβάνοντας την 5η θέση στη λίστα του: «Intrepid Travel 2027 Not Hot List».

Η λίστα περιλαμβάνει κάθε χρόνο τους δέκα λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς παγκοσμίως, που όμως διαθέτουν τις προϋποθέσεις να υποδεχθούν περισσότερους επισκέπτες με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο.

Η Αλόννησος επιλέχθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας και ενεργειών της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας σε συνεργασία με τον Δήμο Αλοννήσου για τη συγκέντρωση και διαβίβαση στοιχείων επισκεψιμότητας και δράσεων βιωσιμότητας, όπως επίσης πληροφορίες για τις τουριστικές και λιμενικές υποδομές, τη συνδεσιμότητα, τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού.

Η πρωτοβουλία «Not Hot List» έχει ως στόχο να κατευθύνει το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον πέρα από τους ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένους τουριστικά προορισμούς, προς περιοχές όπου η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, τις οικονομίες και τον πολιτισμό. Η Αλόννησος είναι ο μοναδικός ελληνικός και μεσογειακός προορισμός που περιλαμβάνεται στη λίστα και κατατάσσεται στην 5η θέση μεταξύ των δέκα επιλεγμένων προορισμών.

alonnisos

Η Αλόννησος

INTIME NEWS

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ένταξη της Αλοννήσου στην «2027 Not Hot List» αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση για τον προορισμό και ταυτόχρονα υποστηρίζει άμεσα τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του ΕΟΤ, όπως είναι η ανάδειξη λιγότερο γνωστών ελληνικών προορισμών, η γεωγραφική διασπορά της τουριστικής ζήτησης, η ενίσχυση του βιώσιμου και θεματικού τουρισμού και η προβολή της Ελλάδας ως προορισμού με διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν πέραν των καθιερωμένων hotspots.

Τα κριτήρια της επιλογής

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Intrepid, η επιλογή των προορισμών πραγματοποιείται με τη συμβολή του διεθνούς δικτύου τοπικών στελεχών και destination experts της εταιρείας και με ανεξάρτητη έρευνα της εταιρείας πρόβλεψης ταξιδιωτικών τάσεων Globetrender.

Οι προορισμοί αξιολογούνται βάσει τριών βασικών κριτηρίων:

  • χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με συγκρίσιμους προορισμούς,
  • ετοιμότητα για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και
  • ύπαρξη νέων πρωτοβουλιών, υποδομών, βελτιωμένης συνδεσιμότητας ή άλλων εξελίξεων που δημιουργούν λόγους επίσκεψης το 2027.

Η Intrepid παρουσιάζει την Αλόννησο ως χαρακτηριστικό παράδειγμα responsible island tourism, επισημαίνοντας ότι το νησί φιλοξενεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Ευρώπης, καθώς και την προστασία της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus. Αναδεικνύει επίσης το καταδυτικό προϊόν και το Υποβρύχιο Μουσείο του ναυαγίου της Περιστέρας, τη συμμετοχή της Αλοννήσου ως ενός από τα πέντε πιλοτικά νησιά του προγράμματος LIFE CEI Greece, με δράσεις κυκλικής οικονομίας, ανακύκλωσης, διαχείρισης βιοαποβλήτων, αφαλάτωσης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την πρωτοποριακή δράση για τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας μιας χρήσης.

Σημειώνεται ότι η Intrepid χαρακτηρίζει συνολικά την Αλόννησο ως ισχυρό παράδειγμα για το πώς τα μεσογειακά νησιά μπορούν να επιδιώξουν τουριστική ανάπτυξη χωρίς να ακολουθούν το μοντέλο του μαζικού τουρισμού.

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