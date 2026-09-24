Λευκός Οίκος: Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Σι Τζινπίνγκ - Ξεκίνησε η επίσημη τελετή

Με πλήρεις στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο, εγκαινιάζοντας επίσημα έναν μαραθώνιο συνομιλιών στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, εμφανίστηκαν στον εξωτερικό χώρο της προεδρικής κατοικίας για να περιμένουν την αυτοκινητοπομπή του Κινέζου ηγέτη και της πρώτης κυρίας, Πενγκ Λιουάν. Την άφιξη συνόδευσαν οι παιάνες της στρατιωτικής μπάντας. Οι τέσσερίς τους στάθηκαν για σύντομες αναμνηστικές φωτογραφίες μπροστά στους δημοσιογράφους και αμέσως μετά κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η τελετή αυτή ανοίγει μια αλληλουχία εκδηλώσεων και διαβουλεύσεων που θα διαρκέσουν τις επόμενες ώρες στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης. Την ίδια ώρα, τα επιτελεία των δύο ηγετών ετοιμάζονται για κατ' ιδίαν συζητήσεις γύρω από το εμπόριο, την τεχνολογία και την ασφάλεια, προτού παρακαθίσουν στο επίσημο κρατικό δείπνο.

Ο χαιρετισμός Τραμπ

Χαρά μου να σας υποδέχομαι στον όμορφο Λευκό Οίκο. Έχουμε την τιμή να σας υποδεχόμαστε στην Ουάσιγκτον, ο Πρόεδρος Σι είναι ο πρώτος κινέζος πρόεδρος που κάνει επίσκεψη στις ΗΠΑ για δεύτερη φορά.

Από την εποχή της πρώτης εκλογής μου το 2016 ο πρόεδρος Σι και εγώ αναπτύξαμε μια υπέροχη φιλίας. Έχουμε περάσει μαζί χρόνο σε όλο τον κόσμο. Είναι όμως αξιοθαύμαστο ότι πρώτη φορά συναντιόμαστε στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ αναφέρεται στα εκθέματα του Λευκού Οίκου που θα δει ο πρόεδρος της Κίνας ΣιΠινγκ.

Εγώ και ο Πρόεδρος Σι συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας. οι ομάδες μας εργάζονται άοκνα για να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση και να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην αγορά της Κίνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν σημειώσει «τεράστια βήματα προόδου σε ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες μας».

Επισημαίνει τη δημιουργία μιας επιτροπής εμπορίου μετά τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών ως απόδειξη ότι οι δύο υπερδυνάμεις «ενθαρρύνουν μια πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση».

Προβλέποντας τις συνομιλίες, ο Τραμπ δηλώνει ότι ο ίδιος και ο Σι θα συζητήσουν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, την τεχνολογία και την «SI – υπερ-νοημοσύνη» εννοώντας την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Οι αποφάσεις που θα λάβουν οι ΗΠΑ και η Κίνα σχετικά με αυτά τα ζητήματα μπορούν να συμβάλουν στην «προώθηση της ειρήνης για τις επόμενες δεκαετίες», αναφέρει.

Θα στρέψουμε την προσοχή μας στο πόσα μπορούμε να πετύχουμε. Συνεργαστήκαμε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στους αμερικανούς πιλότους που είχαν μεταβεί στην Κίνα, κατά την διάρκεια του Β΄ Π.Π.

Καθώς οι λαοί συνεργάσθηκαν για να κερδίσουν αυτό τον πόλεμο, έτσι και εμείς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να οικοδομήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Καλώς ήλθατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ο Χαιρετισμός Σι Τζινπινγκ

Ο Σι Τζινπίνγκ ξεκινά την ομιλία του λέγοντας ότι είναι «πολύ χαρούμενος που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην όμορφη χώρα σας».

Ευχαριστεί τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ για τη θερμή φιλοξενία τους και συγχαίρει τις ΗΠΑ για την πρόσφατη 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας τους.

«Τόσο ο κινεζικός όσο και ο αμερικανικός λαός είναι σπουδαίοι λαοί», δηλώνει ο Κινέζος πρόεδρος.

Ο Σι Τζινπίνγκ αναγνωρίζει ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι «διαφορετικές», αλλά δηλώνει ότι μέσω του διαλόγου «μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, να αναζητήσουμε κοινά σημεία και να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη».

Αναφερόμενος στη προσωπική του σχέση με τον Τραμπ, ο Σι δηλώνει ότι οι ηγέτες τρέφουν αμοιβαίο σεβασμό και έχουν δημιουργήσει «προσωπική χημεία».

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Κίνας θα πρέπει επίσης να παραμείνουν σε επαφή για τη βελτίωση των σχέσεων, προσθέτει ο Σι.

Ο Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) — ένα σημαντικό θέμα που θα συζητήσουν οι δύο χώρες, μετά την εντατικοποίηση της συζήτησης σχετικά με την ασφάλεια που προκάλεσε η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης τις τελευταίες ημέρες.

Υπάρχει «άφθονος χώρος» για συνεργασία μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, δηλώνει ο Σι Τζινπίνγκ.

Οι δύο χώρες είναι «και οι δύο ηγετικές δυνάμεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», λέει, και έχουν την ευθύνη να διαχειριστούν την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα βρίσκεται πάντα υπό ανθρώπινο έλεγχο και θα εξυπηρετεί τους ανθρώπους», προσθέτει ο Κινέζος πρόεδρος.