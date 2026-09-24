ΗΣΑΠ: Έπεσε άνθρωπος στις ράγες στον σταθμό του Περισσού
Ανασύρθηκε άμεσα από τις ράγες το άτομο που έπεσε
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- Στον σταθμό του Περισσού στον ΗΣΑΠ σημειώθηκε πτώση ατόμου στις ράγες το απόγευμα της Πέμπτης.
- Ο συρμός προς Πειραιά ακινητοποιήθηκε προσωρινά λόγω του περιστατικού.
- Το άτομο ανασύρθηκε άμεσα από τις ράγες.
- Τα δρομολόγια αποκαταστάθηκαν μετά την ανάσυρση του ατόμου.
- Η κατάσταση της υγείας του ατόμου παραμένει άγνωστη.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στον σταθμό του Περισσού στον ΗΣΑΠ, μετά από πτώση ατόμου στις ράγες.
Ο συρμός στο ρεύμα προς Πειραιά ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ το άτομο ανασύρθηκε άμεσα.
Μετά την ανάσυρση, τα δρομολόγια έχουν αποκατασταθεί, ενώ μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του ατόμου που έπεσε.
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