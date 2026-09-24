ΗΣΑΠ: Έπεσε άνθρωπος στις ράγες στον σταθμό του Περισσού

Snapshot Στον σταθμό του Περισσού στον ΗΣΑΠ σημειώθηκε πτώση ατόμου στις ράγες το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο συρμός προς Πειραιά ακινητοποιήθηκε προσωρινά λόγω του περιστατικού.

Το άτομο ανασύρθηκε άμεσα από τις ράγες.

Τα δρομολόγια αποκαταστάθηκαν μετά την ανάσυρση του ατόμου.

Η κατάσταση της υγείας του ατόμου παραμένει άγνωστη. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στον σταθμό του Περισσού στον ΗΣΑΠ, μετά από πτώση ατόμου στις ράγες.

Ο συρμός στο ρεύμα προς Πειραιά ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ το άτομο ανασύρθηκε άμεσα.

Μετά την ανάσυρση, τα δρομολόγια έχουν αποκατασταθεί, ενώ μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστη η κατάσταση της υγείας του ατόμου που έπεσε.

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