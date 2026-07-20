ΗΣΑΠ: Έργα αναβάθμισης του σταθμού «Καλλιθέα» για τη βελτίωση προσβασιμότητας ατόμων ΑμεΑ

Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα γίνουν και στους υπόλοιπους 23 σταθμούς

Ελένη Ευστρατίου

ΗΣΑΠ: Έργα αναβάθμισης του σταθμού «Καλλιθέα» για τη βελτίωση προσβασιμότητας ατόμων ΑμεΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Ξεκινά η αναβάθμιση της Γραμμής 1 του ΗΣΑΠ για βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία, με πρώτο σταθμό την Καλλιθέα.
  • Οι εργασίες περιλαμβάνουν βελτιώσεις σε δάπεδα, κιγκλιδώματα, φωτισμό και σήμανση, καθώς και προσαρμογές για άτομα με οπτική και κινητική αναπηρία.
  • Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία ΜΠΕΚΡΗΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. με προϋπολογισμό 132.625 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και διάρκεια 12 μήνες.
  • Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα γίνουν στους υπόλοιπους 23 σταθμούς της Γραμμής 1, με συνολικό προϋπολογισμό 7,2 εκατ. ευρώ.
  • Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και πλήρως προσβάσιμου δικτύου σταθερής τροχιάς για όλους τους χρήστες.
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Ξεκινά σήμερα το έργο αναβάθμισης της Γραμμής 1 του μετρό Πειραιάς - Κηφισιά (ΗΣΑΠ) το οποίο στοχεύει στην καλύτερη προσβασιμότητα και χρήση του ηλεκτρικού από άτομα με αναπηρία.

Ο πρώτος σταθμός που θα αναβαθμιστεί είναι στην «Καλλιθέα», ενώ το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί για όλη τη γραμμή σε 12 μήνες.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ, το έργο αναλαμβάνει η εταιρεία «ΜΠΕΚΡΗΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», με συμβατικό τίμημα 132.625 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ είχε προηγηθεί η εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης, η οποία προσδιόρισε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του σταθμού.

Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικοδομικών επεμβάσεων και βελτιώσεων στη σήμανση, με βασικό στόχο την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιβάτες και ιδιαίτερα τα Άτομα με Αναπηρία.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

  • Αντικατάσταση του δαπέδου της πεζογέφυρας, ώστε να εξαλειφθούν τα κενά που δυσχεραίνουν τη διέλευση ατόμων με λευκό μπαστούνι, αναπηρικά αμαξίδια και άλλων χρηστών.
  • Αντικατάσταση και ανασχεδιασμός των κιγκλιδωμάτων στις κλίμακες, με σύγχρονους χειρολισθήρες και βοηθητικές μπάρες στήριξης.
  • Ανακατασκευή των οδηγών όδευσης τυφλών και των προειδοποιητικών επιφανειών στις αποβάθρες, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές προσβασιμότητας.
  • Ανάπλαση των υφιστάμενων ραμπών με βελτίωση των δαπέδων, των κιγκλιδωμάτων, της σήμανσης και του φωτισμού.
  • Αναβάθμιση της σήμανσης του σταθμού, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τα Άτομα με Αναπηρία, τόσο εντός του σταθμού όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.
  • Παρεμβάσεις στον αστικό εξοπλισμό για την εξάλειψη εμποδίων και επικίνδυνων προεξοχών.
  • Βελτιώσεις στον φωτισμό, με επισκευή και ενίσχυση των φωτιστικών σωμάτων σε σημεία κρίσιμα για την ασφαλή κίνηση των επιβατών.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί σε 12 μήνες.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις θα γίνουν και στους υπόλοιπους 23 σταθμούς της Γραμμής 1, στο πλαίσιο του Εθνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, προϋπολογισμού 7,2 εκατ. ευρώ.

«Με τον τρόπο αυτό, επιβεβαιώνεται η δέσμευση της ΣΤΑ.ΣΥ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και πλήρως προσβάσιμου δικτύου σταθερής τροχιάς για όλους», επισημαίνει, στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.

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