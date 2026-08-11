Η «αετοφωλιά» των Καλαβρύτων: Ταξίδι στην Παναγία Μακελλαρίτισσα, το μοναστήρι με 15 αιώνες ιστορίας

Η Παναγία Μακελλαρίτισσα στην «αετοφωλιά» των Καλαβρύτων, εκεί όπου η πίστη συναντά την ιστορία

Παναγιώτης Βελισσάρης

Η «αετοφωλιά» των Καλαβρύτων: Ταξίδι στην Παναγία Μακελλαρίτισσα, το μοναστήρι με 15 αιώνες ιστορίας
TRAVEL
3'
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Πώς είναι άραγε να ανεβαίνεις σε ένα μοναστήρι που μοιάζει να κρέμεται πάνω από τον βράχο και να κοιτάζει από ψηλά ολόκληρη την Αχαΐα; Τι είναι αυτό που κάνει, κάθε Δεκαπενταύγουστο, ανθρώπους από διαφορετικά μέρη να παίρνουν τον δρόμο για τη Μακελλαριά των Καλαβρύτων; Ίσως η απάντηση να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην επιβλητική φύση, την ιστορία 15 αιώνων και την Παναγία Μακελλαρίτισσα, που αποτελεί για τους πιστούς έναν ξεχωριστό προορισμό πίστης και προσκυνήματος.

Αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, καθώς πλησιάζει η μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Μακελλαριά αποκτά έναν ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα. Προσκυνητές ανεβαίνουν στη Μονή για να ανάψουν ένα κερί, να προσκυνήσουν την Παναγία Μακελλαρίτισσα και να συμμετάσχουν στις Ιερές Ακολουθίες του Δεκαπενταύγουστου.

Η ιστορία της Μακελλαριάς χάνεται στα βάθη των αιώνων. Σύμφωνα με την παράδοση και την επιγραφή που διασώζεται στη Μονή, η ίδρυση συνδέεται με τον περίφημο στρατηγό του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, Βελισσάριο και τοποθετείται στο 532 μ.Χ.

Η αρχική ονομασία της ήταν Παναγία Λιθαριώτισσα, ενώ, η μακραίωνη πορεία της σημαδεύτηκε από καταστροφές, περιόδους δοκιμασίας αλλά και συνεχείς αναγεννήσεις.

Αιώνες ιστορίας έχουν αφήσει αποτύπωμα στον βράχο, τους ναούς και τα κειμήλια της Μονής.

Η εικόνα της Παναγίας Μακελλαρίτισσας αποτελεί επί αιώνες σημείο αναφοράς για τους πιστούς της περιοχής και όχι μόνο.

Πολλοί προσκυνητές μιλούν για το ιδιαίτερο βλέμμα της Παναγίας, που δίνει την αίσθηση ότι ακολουθεί εκείνον που στέκεται μπροστά Της.

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη της Μονής, ώστε αυτός ο ιδιαίτερος τόπος της Αχαΐας να παραδοθεί στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, μέσα από τη μοναστηριακή εργασία δημιουργούνται και επιλέγονται προϊόντα που διατίθενται για την ενίσχυση των αναγκών και των έργων της Μονής.

Δεκαπενταύγουστος στη Μακελλαριά

Η μεγάλη εορτή της Παναγίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές του έτους για τη Μονή.

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026

Στις 19:00, θα τελεστεί Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.

Το βράδυ, από 23:00 έως τη 01:00 της επομένης, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία.

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 – Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου

Από τις 07:00 έως τις 10:30, θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Νικόδημου.

Για όσους θα βρεθούν αυτές τις ημέρες στην Αχαΐα, η ανάβαση στη Μακελλαριά μπορεί να γίνει μία μικρή διαδρομή προς τη σιωπή, την ιστορία και την προσευχή. Γιατί εκεί, ψηλά στον βράχο των Καλαβρύτων, η Παναγία Μακελλαρίτισσα εξακολουθεί να υποδέχεται τους ανθρώπους όπως εδώ και αιώνες.

Η Ιερά Μονή τον Αύγουστο υποδέχεται τους πιστούς καθημερινά 10.00 – 13.30 και 18.00 – 20.00 και έχει Λειτουργία κάθε Κυριακή από τις 07:30 έως τις 10.00.

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