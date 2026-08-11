Καμπάνια ανασυγκρότησης ξεκινά ο ΣΥΡΙΖΑ: Ενεργοποιεί 70.000 μέλη

 «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρών για την αριστερά και την κοινωνία», το σύνθημα της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει ΔΕΘ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Καμπάνια ανασυγκρότησης ξεκινά ο ΣΥΡΙΖΑ: Ενεργοποιεί 70.000 μέλη
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  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά οργανωμένη καμπάνια ανασυγκρότησης με κεντρικό μήνυμα την παρουσία του για την αριστερά και την κοινωνία.
  • Πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί και 35 Νομαρχιακές Επιτροπές έχουν ανασυγκροτηθεί, με στόχο την ολοκλήρωση όλων των εκλογικών επιτροπών πριν τη ΔΕΘ.
  • Η καμπάνια περιλαμβάνει τρία κύρια βίντεο με συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και δεκάδες θεματικά spots για κοινωνικά ζητήματα.
  • Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει να παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα και τις βασικές του προτάσεις.
  • Η προσπάθεια στοχεύει στην πολιτική και οργανωτική αντεπίθεση μετά από περίοδο εσωστρέφειας και αναταράξεων.
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Τη δική του απάντηση στα σενάρια περί διάλυσης και ολοκλήρωσης του «ιστορικού κύκλου» του επιχειρεί να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, περνώντας πλέον σε μια οργανωμένη καμπάνια πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης σε όλη τη χώρα.

Με κεντρικό μήνυμα «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρών για την αριστερά και την κοινωνία», η Κουμουνδούρου θέλει να εκπέμψει εικόνα επανεκκίνησης, επιχειρώντας παράλληλα να κινητοποιήσει τη βάση του κόμματος και να ανατρέψει την εικόνα αποσυσπείρωσης που δημιουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Η καμπάνια αναπτύσσεται αρχικά μέσα από τρία διαδοχικά spots, στα οποία συμμετέχουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εκ μέρους της συλλογικής ηγεσίας εμφανίζονται η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου, ο Γραμματέας Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης.

Το μήνυμα που επιχειρούν να στείλουν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι εδώ για την Αριστερά και τους ανθρώπους» και «για τα συμφέροντα των πολλών και όχι των ολιγαρχών», απευθύνοντας παράλληλα προσκλητήριο ενεργοποίησης προς μέλη και ψηφοφόρους.

70.000 ενεργά μέλη και ανασυγκρότηση των Νομαρχιακών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Κουμουνδούρου, περισσότερα από 70.000 ενεργά μέλη έχουν ήδη επαναταυτοποιηθεί, με τη διαδικασία να συνεχίζεται.

Παράλληλα, 35 Νομαρχιακές Επιτροπές έχουν ανασυγκροτηθεί και προχωρούν στη δημιουργία Επιτροπών Εκλογικού Αγώνα και στη συγκρότηση ψηφοδελτίων. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι μέχρι τη ΔΕΘ να έχει ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του συνόλου των Νομαρχιακών και Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί βασικό μέρος της προσπάθειας για οριζόντια οργανωτική επανεκκίνηση του κόμματος, μετά την περίοδο εσωστρέφειας και αναταράξεων που προηγήθηκε.

Πολιτική αντεπίθεση με κορύφωση στη ΔΕΘ

Η οργανωτική κινητοποίηση θα συνοδευτεί το επόμενο διάστημα και από εντονότερη πολιτική παρουσία. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται σειρά εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με την καμπάνια να κορυφώνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει να παρουσιάσει το πρόγραμμα και τις βασικές πολιτικές του προτάσεις.

Την ίδια ώρα, ετοιμάζονται δεκάδες μικρότερα θεματικά spots, με τη συμμετοχή βουλευτών, μελών της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Στόχος είναι κάθε παρέμβαση να επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πρόβλημα και στην αντίστοιχη πρόταση του κόμματος.

Η αρχή έχει ήδη γίνει με δύο παρεμβάσεις για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για το αν η οργανωτική ανασυγκρότηση θα μεταφραστεί και σε πολιτική επανασυσπείρωση. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που επιχειρούν να εκπέμψουν είναι σαφές: απέναντι στα σενάρια συρρίκνωσης ή διάλυσης, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να περάσει από την εσωστρέφεια στην οργανωτική και πολιτική αντεπίθεση.

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