Βόλος: Στο νοσοκομείο μεγαλώνουν δύο δίδυμα βρέφη - Αφαιρέθηκε η γονική εποπτεία από τη μητέρα

Σε κατάσταση αστεγίας, φτώχειας και χωρίς οικογενειακή στήριξη ζει η 20χρονη μητέρα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Βόλος: Στο νοσοκομείο μεγαλώνουν δύο δίδυμα βρέφη - Αφαιρέθηκε η γονική εποπτεία από τη μητέρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η γονική επιμέλεια από τη μητέρα αφαιρέθηκε καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορεί να προσφέρει ασφαλές και σταθερό περιβάλλον στα δίδυμα βρέφη.
  • Τα δύο υγιή κοριτσάκια μεγαλώνουν υπό εισαγγελική εποπτεία στο μαιευτικό τμήμα του Νοσοκομείου Βόλου μέχρι να βρεθεί ανάδοχη οικογένεια.
  • Η 20χρονη μητέρα ζει σε συνθήκες φτώχειας, αστεγίας και χωρίς οικογενειακή υποστήριξη και έχει σταματήσει να επισκέπτεται τα παιδιά της.
  • Τα βρέφη θα μεταφερθούν στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» μέχρι να βρεθεί οικογένεια που θα τα αναλάβει χωρίς να τα χωρίσει.
  • Οι κοινωνικές υπηρεσίες αξιολόγησαν το περιβάλλον της μητέρας και διαπίστωσαν ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις φροντίδας και ασφάλειας για τα παιδιά.
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Υπό εισαγγελική εποπτεία βρίσκονται δύο βρέφη που μεγαλώνουν στη μονάδα πρόωρων νεογνών του Νοσοκομείου Βόλου, καθώς αφαιρέθηκε από τη μητέρα η γονική εποπτεία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του gegonota.news, η Εισαγγελία αποφάσισε πως τα δύο βρέφη δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στο σπίτι μαζί με την 20χρονη μητέρα τους, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα με την αστεγία, τη φτώχεια και δεν έχει καμία στήριξη από την οικογένειά της. Πλέον, για τα δύο κοριτσάκια αναζητείται αναδοχή από οικογένεια που δεν θα τα χωρίσει.

Το χρονικό

Η 20χρονη γέννησε με προγραμματισμένη καισαρική τομή στις 29 Ιουνίου στο Νοσοκομείο Βόλου, φέρνοντας στον κόσμο τα δύο υγιή κοριτσάκια. Η εγκυμοσύνη της, ωστόσο, εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η νεαρή γυναίκα, χωρίς σταθερή εργασία, οικογενειακό δίκτυο και για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς μόνιμη κατοικία, βρέθηκε αντιμέτωπη με καθημερινές δυσκολίες, προσπαθώντας παράλληλα να εξασφαλίσει τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης.

Όταν εισήχθη στο νοσοκομείο κατά τον τελευταίο μήνα της κύησης για τις απαραίτητες εξετάσεις, οι γιατροί ενημερώθηκαν για το ιατρικό και κοινωνικό ιστορικό της. Κατά την εξέταση του φακέλου της διαπιστώθηκε ότι η 20χρονη είχε γίνει μητέρα και πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν μόλις 17 ετών. Τότε, αδυνατώντας να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον στο παιδί της, είχε ζητήσει να δοθεί για αναδοχή, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση αστεγίας. Η συγκεκριμένη πληροφορία κινητοποίησε άμεσα τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες ξεκίνησαν εκ νέου έρευνα για τις σημερινές συνθήκες διαβίωσης της γυναίκας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η ίδια στην κοινωνική υπηρεσία, δεν διέθετε εργασία ή οικογενειακή υποστήριξη, ωστόσο υποστηρίζε ότι είχε καταφέρει προσωρινά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της στέγασης, φιλοξενούμενη στο σπίτι μιας φίλης της, η οποία μεγαλώνει τα έξι παιδιά της.

Η απόφαση της Εισαγγελίας έκρινε το μέλλον των διδύμων

Μετά την ενημέρωση της Εισαγγελίας για το περιστατικό, δόθηκε, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, εντολή η μητέρα να παραμείνει στο νοσοκομείο μαζί με τα δύο βρέφη μέχρι να ολοκληρωθεί η κοινωνική έρευνα και να ληφθεί η τελική απόφαση. Η 20χρονη, η οποία από την ημέρα της γέννας δεν είχε δεχθεί καμία επίσκεψη στο νοσοκομείο, ζητούσε επίμονα να αποχωρήσει μαζί με τις κόρες της, επιμένοντας ότι μπορεί να τις μεγαλώσει στο σπίτι όπου φιλοξενείται.

Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες κλήθηκαν να αξιολογήσουν αν το περιβάλλον στο οποίο η μητέρα δήλωνε πως μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και φροντίδας και η Εισαγγελία έκρινε μετά την έκθεση πως δεν μπορεί να ασκήσει η μητέρα επιμέλεια. Η μητέρα πήρε εξιτήριο και έφυγε από το Νοσοκομείο χωρίς τις δίδυμες, τις οποίες τον τελευταίο μήνα σταμάτησε και να επισκέπτεται.

Μεταφορά στο «Μητέρα»

Εφόσον η Εισαγγελία έκρινε ότι η μητέρα δεν είναι σε θέση να ασκήσει επαρκώς τη γονική μέριμνα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες για αφαίρεσή της. Τα δύο βρέφη πρέπει να μεταφερθούν στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», όπου θα φιλοξενηθούν, μέχρι να βρεθεί ανάδοχη οικογένεια που δεν θα τα χωρίσει.+

Τα βρέφη παραμένουν στο μαιευτικό τμήμα του Νοσοκομείου Βόλου, όπου, σύμφωνα με ανθρώπους του ιδρύματος, δέχονται καθημερινά τη φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. «Τα κοριτσάκια είναι υγιέστατα και έχουν αγάπη και φροντίδα από όλο το μαιευτικό τμήμα. Αν χρειαστεί να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα έχουν την αμέριστη προσοχή μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά στελέχη του Αχιλλοπούλειου, ωστόσο οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και μπορεί τα παιδιά να μείνουν στο Νοσοκομείο ακόμα και έξι μήνες, για να μεταφερθούν σε άλλο ίδρυμα.

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