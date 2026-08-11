Άδεια μητρότητας: Επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες - Τι ισχύει για κάθε είδος απασχόλησης

Στους νέους δικαιούχους περιλαμβάνονται, εκτός από τις φυσικές μητέρες, οι θετές μητέρες, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Άδεια μητρότητας: Επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες - Τι ισχύει για κάθε είδος απασχόλησης
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  • Η ειδική άδεια μητρότητας διευρύνεται και πλέον καλύπτει θετές και τεκμαιρόμενες μητέρες, καθώς και υιοθεσίες παιδιών έως 8 ετών.
  • Η άδεια μητρότητας διαρκεί 17 εβδομάδες και μπορεί να συνδυαστεί με την κανονική άδεια και την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας διάρκειας 9 μηνών.
  • Η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας περιλαμβάνει αποδοχές βάσει του κατώτατου μισθού που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ και διατηρεί την ασφαλιστική κάλυψη.
  • Δικαιούχες είναι πλέον και εργαζόμενες με μερική απασχόληση και εποχικές εργαζόμενες, χωρίς να χάνεται το δικαίωμα στην ειδική παροχή όταν συμπληρώνουν το εισόδημά τους με εργασία.
  • Το δικαίωμα στην ειδική άδεια μητρότητας μπορεί να μεταφερθεί στον πατέρα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
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Αλλαγές έρχονται για την άδεια μητρότητας, καθώς διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων, εντάσσοντας πλέον περισσότερες κατηγορίες μητερών στο πλαίσιο της ειδικής άδειας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, το δικαίωμα στην ειδική άδεια μητρότητας, διάρκειας εννέα μηνών και με αποδοχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ βάσει του κατώτατου μισθού, επεκτείνεται πλέον σε περισσότερες κατηγορίες και κατά τη διάρκεια της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη.

Στους νέους δικαιούχους περιλαμβάνονται, εκτός από τις φυσικές μητέρες, οι θετές μητέρες, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, ενώ το δικαίωμα αφορά την υιοθεσία παιδιού έως και την ηλικία των 8 ετών.

Η εργατολόγος επισήμανε ότι πρόκειται για άδεια που συνδέεται με τις ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού και δεν αποτελεί απλώς ένα διάστημα ανάρρωσης της μητέρας μετά τον τοκετό. Το δικαίωμα, μάλιστα, μπορεί να μεταφερθεί και στον πατέρα, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τι ισχύει για μερική και εποχική απασχόληση

Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μπορεί να ακολουθήσει την άδεια μητρότητας, αλλά και να συνδυαστεί με την κανονική άδεια, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει η εργαζόμενη.

Όπως διευκρίνισε η κα. Κάρδαρη, η άδεια μητρότητας ανέρχεται σε 17 εβδομάδες και στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει η κανονική άδεια και η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.

Σημαντική αλλαγή αφορά και τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, οι οποίες αποκτούν πλέον δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας. Μάλιστα, όπως ανέφερε η εργατολόγος, σε περίπτωση που μια μητέρα εργάζεται για ορισμένες ώρες προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά της, δεν χάνει το δικαίωμα στην ειδική παροχή, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Η διεύρυνση αφορά επίσης τις εποχικά εργαζόμενες, διευρύνοντας έτσι σημαντικά τον κύκλο των γυναικών που μπορούν να αξιοποιήσουν το εννεάμηνο.

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