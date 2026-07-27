Επίδομα μητρότητας: Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το ποσό των 920 ευρώ – Πώς μπορεί να αγγίξει τα 1.000 ευρώ το 2027

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Επίδομα μητρότητας: Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
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  • Οι πληρωμές του επιδόματος μητρότητας για τον Αύγουστο 2026 θα γίνουν στις 5 και 19 Αυγούστου, ανάλογα με την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης.
  • Οι πληρωμές για τον Σεπτέμβριο 2026 προγραμματίζονται για τις 4 και 21 Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας αιτήσεις οριστικοποιημένες εντός συγκεκριμένων περιόδων.
  • Το επίδομα μητρότητας είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, με βασικό ποσό σήμερα στα 920 ευρώ μεικτά.
  • Το επίδομα αναμένεται να αυξηθεί το 2027, πιθανώς έως και τα 1.000 ευρώ μεικτά, σύμφωνα με τις αναπροσαρμογές του κατώτατου μισθού.
  • Η αύξηση του επιδόματος μπορεί να εφαρμοστεί από τον Απρίλιο ή ενδεχομένως νωρίτερα, από τον Φεβρουάριο του 2027.
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Στην αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες καταβολές των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) για τον Αύγουστο 2026 βρίσκεται ο e-ΕΦΚΑ, καλύπτοντας μισθωτές εργαζόμενες μητέρες, καθώς και μη μισθωτές (ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες).

Οι πληρωμές του Αυγούστου 2026

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό του Φορέα, οι πιστώσεις για όσες δικαιούχους έλαβαν συνολικά 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας (56 + 63) θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026: Πληρώνονται οι μητέρες των οποίων η αίτηση οριστικοποιήθηκε από τις 16 έως τις 30 Ιουλίου 2026.

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026: Πιστώνονται τα ποσά σε όσες η αίτηση οριστικοποιείται από τις 31 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου 2026.

Το χρονοδιάγραμμα του Σεπτεμβρίου 2026

Το μπαράζ των πληρωμών θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα:

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026: Θα καταβληθούν τα επιδόματα για αιτήσεις που οριστικοποιήθηκαν από τις 14 έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026: Θα πληρωθούν οι μητέρες των οποίων οι αιτήσεις οριστικοποιούνται από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Ποσό, φορολόγηση και προοπτικές αύξησης

Το βασικό ποσό υπολογισμού του επιδόματος μητρότητας συνδέεται άμεσα με τον κατώτατο μισθό και διαμορφώνεται σήμερα στα 920 ευρώ μεικτά. Τα χρήματα καταβάλλονται ανάλογα με τις ασφαλιστικές αποδοχές των δικαιούχων και είναι πλήρως αφορολόγητα και ακατάσχετα.

Παράλληλα, το επίδομα αναμένεται να σημειώσει νέα αύξηση το επόμενο έτος, ακολουθώντας τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Βάσει των εκτιμήσεων, το ποσό ενδέχεται να ανέλθει στα 970 ευρώ, στα 980-990 ευρώ ή ακόμη και στα 1.000 ευρώ μεικτά. Η νέα αυτή αναπροσαρμογή τοποθετείται χρονικά για τον Απρίλιο του 2027, χωρίς να αποκλείεται να εφαρμοστεί νωρίτερα, ενδεχομένως από τον Φεβρουάριο.

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