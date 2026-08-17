Φορολογικές δηλώσεις: Πλήρως προσυμπληρωμένες και με αυτόματη υποβολή έως το 2029

Snapshot Από το 2027 θα επεκταθεί η πλήρης προσυμπλήρωση και αυτόματη υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και εισοδηματίες, με στόχο την αυτόματη υποβολή όλων των δηλώσεων έως το 2029.

Η ΑΑΔΕ θα υποβάλλει αυτόματα τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις για όσους φορολογούμενους δεν υποβάλλουν οι ίδιοι, μειώνοντας σημαντικά την μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων.

Όλα τα εισοδήματα και οι αναγνωριζόμενες δαπάνες θα προσυμπληρώνονται πλήρως στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3, με περιορισμένες δυνατότητες τροποποίησης από τους φορολογούμενους.

Το σύστημα θα βασίζεται σε ενημερωμένα δεδομένα από πλατφόρμες όπως το myDATA και το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) για την αυτόματη ενημέρωση των δηλώσεων.

Από το 2027 οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους με ένα κλικ ή να τις αφήνουν να υποβάλλονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, καθιστώντας τη διαδικασία πιο απλή και γρήγορη. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζουν σχέδιο για πλήρης προσυμπλήρωση και αυτόματη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με χρονικό ορίζοντα τα τρία χρόνια, έως το 2029.

Πρόκειται για μία διαδικασία που θα διευκολύνει φορολογούμενους και λογιστές από την ετήσια υποχρέωση, ενώ θα ελέγχει με μεγαλύτερη ευκολία τυχόν παραβάσεις και φοροδιαφυγή.

Η μερική προσυμπλήρωση των δηλώσεων λειτούργησε για τρίτη χρονιά φέτος, μόνο όμως για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές ή με εισοδήματα και από τόκους καταθέσεων, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν είχαν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρήσεις, ακίνητα και κινητές αξίες, παρά μόνο από τόκους καταθέσεων.

Από την επόμενη χρονιά όμως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, η διαδικασία θα αρχίσει να επεκτείνεται και στους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και εισοδηματίες. Ο στόχος είναι μέχρι το 2029, όλες οι δηλώσεις να υποβάλλονται αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους.

Τι προβλέπει το πλάνο

Το πλήρες σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προβλέπει, δηλαδή, την προσυμπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων που αποκτούν οι φορολογούμενοι στα αντίστοιχα πεδία των ηλεκτρονικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και εν τέλει τον σημαντικό περιορισμό των παρεμβάσεων που θα μπορούν να κάνουν σ’ αυτές οι υπόχρεοι φορολογούμενοι.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου αυτού, για όσους φορολογούμενους δεν εισέρχονται καν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ για να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, η ίδια η ΑΑΔΕ θα τις υποβάλει αυτόματα όπως θα είναι προσυμπληρωμένες, σε προθεσμία προγενέστερη της γενικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, και θα τις εκκαθαρίζει, στέλνοντας άμεσα τον λογαριασμό του εκκαθαριστικού σε κάθε φορολογούμενο, ακόμη και μη συμμορφούμενο.

Έτσι, ουσιαστικά, θα περιοριστεί σημαντικά, χωρίς να αποκλείεται να εξαλειφθεί πλήρως, το φαινόμενο της μη υποβολής δηλώσεων ή της εκπρόθεσμης υποβολής αρχικών δηλώσεων.

Ουσιαστικά, από τα επόμενα έτη πολλοί περισσότεροι φορολογούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους πλήρως προσυμπληρωμένες, προεκκαθαρισμένες και έτοιμες για ηλεκτρονική υποβολή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Στις δηλώσεις τους θα είναι ήδη προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ τα ποσά των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους που αποκτήθηκαν από βασικές πηγές, δηλαδή από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές δραστηριότητες, εκμετάλλευση ακινήτων και κινητές αξίες (τόκους, υπεραξίες πώλησης μετοχών, ομολόγων κ.λπ.), καθώς επίσης και όλα τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν και προκαταβλήθηκαν.

Επιπλέον, θα είναι προσυμπληρωμένα και όλα τα ποσά των δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση από τον φόρο ή το εισόδημα και πλήθος άλλων αναγκαίων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, πολλά εκ των οποίων είχαν προσυμπληρωθεί και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ακόμη δε και στα επιμέρους συνοδευτικά έντυπα Ε3 για όσους ασκούν ατομικές επιχειρήσεις και Ε2 για όσους εκμισθώνουν ακίνητα.

Εν τέλει από το 2027 και τα επόμενα δύο έτη ολοένα και πιο λίγα πεδία θα απομένουν κενά για συμπλήρωση και αυτά θα αφορούν ειδικότερες κατηγορίες και περιπτώσεις εισοδημάτων ή εκπιπτόμενων δαπανών ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων που απαιτούνται να δηλώνονται από ολιγάριθμες ομάδες φορολογουμένων.Διαβάστε Επίσης

Τι ισχύει μέχρι τώρα

Ήδη, όπως είναι γνωστό, τα πεδία που αφορούν στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και των αντίστοιχων παρακρατηθέντων φόρων προσυμπληρώνονται κάθε χρόνο από την ΑΑΔΕ. Πλήθος άλλων κατηγοριών εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς (τόκοι, επιδόματα τέκνων, διάφορα άλλα επιδόματα κ.λπ.) προσυμπληρώνονται επίσης στα αντίστοιχα πεδία ή οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους φορολογούμενους για συμπλήρωση μέσω αναδυόμενων πληροφοριακών πινάκων.

Προσυμπληρώνονται επίσης εδώ και πολλά χρόνια ή απλώς είναι διαθέσιμα από την ΑΑΔΕ στους φορολογούμενους για συμπλήρωση, μέσω αναδυόμενων πληροφοριακών πινάκων, τα στοιχεία για τις κατοικίες στις οποίες διέμειναν οι φορολογούμενοι, τα στοιχεία για τα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και διάφορα ποσά τεκμαρτών ή πραγματικών δαπανών, όπως τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για Ι.Χ., σκάφη κ.λπ., τα ποσά των δαπανών για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, των δαπανών αποπληρωμής δανείων και πιστωτικών καρτών, των δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κ.λπ.

Επιπλέον, στις δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος για τα εισοδήματα του 2025:

Για τους φορολογούμενους με ατομικές εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλα τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και εκπιπτόμενων δαπανών, που λαμβάνονται υπόψη για τον λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών εισοδημάτων τους από τις επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες του φορολογικού έτους 2025, ήταν προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε3 που συνυπέβαλαν με τη βασική φορολογική δήλωση Ε1.

Η προσυμπλήρωση των κωδικών του Ε3 με τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων και των εκπιπτόμενων δαπανών των φορολογουμένων έγινε με βάση τα δεδομένα που υπέβαλαν αυτοί κατά τη διάρκεια του 2025 στην πλατφόρμα myDΑΤΑ. Απέμενε μόνο να γίνει η επιβεβαίωση των προσυμπληρωμένων ποσών στο Ε3, ενώ η μεταφορά των ποσών των καθαρών εισοδημάτων στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης έγινε αυτόματα με την οριστική υποβολή του Ε3.

Βεβαίως, υπήρχαν περιθώρια αύξησης ή μείωσης του τελικού φορολογητέου εισοδήματος, μέσω παρεμβάσεων που μπορούσαν να κάνουν οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε3 για την αναμόρφωση των εκπιπτόμενων δαπανών τους, για δήλωση ακαθάριστων εσόδων πέραν αυτών που περιελήφθησαν στην πλατφόρμα myData και δαπανών χαμηλότερου ύψους αυτών που προκύπτουν από την πλατφόρμα myData.

Δηλαδή, οι φορολογούμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρέμβουν και να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα δεδομένα του εντύπου Ε3.

Τα ποσά των ενοικίων που εισέπραξαν το 2025 οι φορολογούμενοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται ακίνητα ήταν κι αυτά προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων, με βάση τα στοιχεία που είχαν περιληφθεί στα αντίστοιχα περυσινά έντυπα και δεν χρειάστηκε να τα δηλώσουν εκ νέου οι φορολογούμενοι.

Δηλαδή, η ΑΑΔΕ έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του περυσινού εντύπου Ε2 και τα είχε προσυμπληρώσει και στο φετινό. Παρεμβάσεις και τροποποιήσεις επί των προσυμπληρωμένων στοιχείων στο έντυπο Ε2 μπορούσαν να κάνουν στην ουσία μόνο όσοι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων είχαν αλλαγές στις εκμισθώσεις τους κατά τη διάρκεια του 2025 (λήξεις διάρκειας εκμισθώσεων, νέες συμβάσεις για εκμισθώσεις κ.λπ.).

Ειδικά δε τα δεδομένα για τα εισπραχθέντα ενοίκια βραχυχρόνιων μισθώσεων ήταν ενημερωμένα με όλες τις τροποποιήσεις που επήλθαν εντός του 2025 και προσυμπληρωμένα στο Ε2, βάσει στοιχείων που άντλησε η ΑΑΔΕ από τις διαδικτυακές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb κ.λπ.), οπότε στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν απαιτούνταν καν παρεμβάσεις για τροποποιήσεις από τους φορολογούμενους.

Τι αλλάζει από το 2027

Από το 2027 οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για το φορολογικό έτος 2026, θα είναι πλήρως προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες από την ΑΑΔΕ για πολύ μεγαλύτερο αριθμό φορολογουμένων φυσικών προσώπων.

Ο,τι ίσχυσε ήδη από φέτος με την προσυμπλήρωση των δεδομένων, την προεκκαθάριση και την αυτόματη υποβολή των 1.357.222 δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 1.558.123 φορολογουμένων με εισοδήματα προερχόμενα μόνο από μισθούς ή και συντάξεις ή μόνο από τόκους καταθέσεων ή και από τις δύο ή τρεις αυτές πηγές ταυτόχρονα θα ισχύσει για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό δηλώσεων και φορολογουμένων.

Ειδικότερα, σταδιακά μέσα στα επόμενα τρία έτη:

Τα δεδομένα της πλατφόρμας myData για περισσότερους από 800.000 αυτοαπασχολούμενους (φορολογούμενους με ατομικές επιχειρήσεις) θα είναι πλήρως ενημερωμένα με όλες τις κατηγορίες ποσών ακαθάριστων εσόδων και εκπιπτόμενων δαπανών. Οι κωδικοί των εντύπων Ε3 και Ε1 στους οποίους θα έχουν μεταφερθεί και θα είναι προσυμπληρωμένα τα ποσά αυτά, αναλυτικά και συγκεντρωτικά, θα είναι πλέον «κλειδωμένοι», δηλαδή δεν θα μπορούν οι φορολογούμενοι να παρέμβουν σ’ αυτούς και να τροποποιήσουν τα αναγραφόμενα ποσά.

Aκόμη και το άθροισμα των διάφορων κατηγοριών καθαρών πραγματικών εισοδημάτων από ακίνητα (από κανονικές μισθώσεις, από βραχυχρόνιες μισθώσεις κ.λπ.) θα είναι προσυμπληρωμένο στο Ε1, αυτόματα μεταφερθέν από το ήδη προσυμπληρωμένο στο σύνολό του έντυπο Ε2! Κι αυτό γιατί η ΑΑΔΕ κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη διετία ή τριετία θα φθάσει στο σημείο να έχει ενημερωμένο πλήρως το αρχείο της ακόμη και με τα δεδομένα των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων που υποβλήθηκαν από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλονται οι δηλώσεις, οπότε θα έχει ενημερωμένα όλα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία του Ε2 και με τις μεταβολές που θα έχουν γίνει εντός του έτους αυτού. Σ’ αυτή την εξέλιξη θα συμβάλει και η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ εντός των προσεχών μηνών. Μέσω του ΜΙΔΑ θα είναι δυνατή δηλαδή η αυτόματη προσυμπλήρωση των εντύπων Ε2 και Ε1 για όλους τους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων ίσως και από το 2027.

Έτσι, ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι από το 2027 και μετά δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια προσθήκη στοιχείων στις φορολογικές τους δηλώσεις για να τις υποβάλουν, αλλά θα αρκεί μόνο να πατούν τα «κουμπιά» για την τελική υποβολή τους ή θα μπορούν να τις αφήνουν… απείραχτες για να τις υποβάλει αυτόματα η ΑΑΔΕ.

Πώς θα γίνεται η υποβολή

Δικαίωμα να προσθέτουν ή να τροποποιούν δεδομένα θα εξακολουθούν να έχουν οι φορολογούμενοι σε κωδικούς και πεδία του εντύπου Ε1, κυρίως για την αναγραφή ποσών εσόδων και εισοδημάτων που καλύπτουν τεκμήρια, όμως για όλους πια η υποβολή θα είναι πολύ πιο εύκολη και γρήγορη και το σύνολο των εντύπων προσυμπληρωμένα πλήρως και έτοιμα για υποβολή.

Εν τέλει, από το 2027 θα ισχύσει για πολύ μεγαλύτερο αριθμό φορολογουμένων ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, για όσους δεν εισέρχονται στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κάνοντας οι ίδιοι «κλικ» στο κουμπί «Υποβολή», οι ήδη πλήρως προσυμπληρωμένες δηλώσεις τους θα υποβάλλονται αυτόματα από την ίδια την ΑΑΔΕ εντός προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων που θα ορίζεται πολύ νωρίτερα από τη γενική προθεσμία της 15ης Ιουλίου.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης του συστήματος αυτού σε όλους τους φορολογούμενους το αργότερο μέχρι το 2029 θα πάψουν ουσιαστικά να υπάρχουν εκπρόθεσμες δηλώσεις για το σύνολο των φορολογουμένων.

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