Θάνατος Μαζωνάκη: «Ποιος τον πίεζε να κάνει πλασμαφαίρεση; Όχι η γιατρός» λέει ο δικηγόρος της Γάκα

Snapshot Η υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού προανήγγειλε νέα αιτήματα για άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου και έρευνα επικοινωνιών των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι η γιατρός περιέγραψε με ακρίβεια τα γεγονότα και ότι στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα πέραν της 56χρονης.

Η υπεράσπιση ζητά να διερευνηθεί ποιος πίεσε τον Μαζωνάκη να υποβληθεί στην αμφιλεγόμενη θεραπεία και αρνείται ότι η γιατρός χορήγησε αναισθησία.

Η νομιμότητα του ιατρικού εξοπλισμού στο ιατρείο της γιατρού εξετάζεται, ενώ αναμένεται έλεγχος για την πιστοποίηση χρήσης του.

Υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές για τη μεταφορά του Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, τις οποίες θα αξιολογήσουν οι αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού, η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, προαναγγέλλει νέα αιτήματα προς τον ανακριτή και άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου.

Ο νέος συνήγορος της γιατρού, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί σε όλη της την έκταση και ότι κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τα κινητά τηλέφωνα και τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων.

«Σε λίγες ημέρες ανοίγουν τα κινητά. Θα δούμε ποιος τηλεφωνεί σε ποιον, με ποια ιδιότητα τηλεφωνεί και αν η εντολέας μου έχει κάνει αυτά τα οποία λέτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα»

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα επέμεινε ότι η εντολέας του παραμένει στη θέση που είχε εκφράσει κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή και υποστηρίζει ότι η δική της περιγραφή αποτυπώνει με ακρίβεια όσα συνέβησαν.

«Η ίδια υποστηρίζει ότι στη μία και μοναδική της απολογία έχει περιγράψει με ακρίβεια και πιστότητα το τι ακριβώς έχει γίνει», είπε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα και ότι η έρευνα δεν θα πρέπει να περιοριστεί στη 56χρονη.

«Σε αυτήν την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα σε διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας», ανέφερε ο κ. Αλεξανδρής, προσθέτοντας ότι «την πραγματικότητα δεν την ξέρουν παρά ελάχιστοι άνθρωποι και δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται».

Η υπεράσπιση αναμένεται να ζητήσει την εξέταση τηλεφωνικών επικοινωνιών και άλλων προσώπων που, σύμφωνα με τον δικηγόρο, συνδέονται με την υπόθεση.

«Ποιος πίεζε τον Μαζωνάκη να κάνει την πλασμαφαίρεση;»

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέτει η πλευρά της 56χρονης αφορά το ποιος οδήγησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συγκεκριμένη θεραπεία.

Ο Νίκος Αλεξανδρής παραδέχθηκε ότι την πλασμαφαίρεση πραγματοποίησε η εντολέας του, υποστήριξε όμως ότι θα πρέπει να διερευνηθεί ποιος ήταν εκείνος που τον παρότρυνε ή τον πίεζε να υποβληθεί στη διαδικασία.

«Ποιος πίεζε τον Μαζωνάκη να πάει να κάνει τη θεραπεία; Για να δούμε ποιος τον πίεζε. Πάντως σίγουρα δεν τον πίεσε η γιατρός», δήλωσε.

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η γιατρός χορήγησε αναισθησία στον τραγουδιστή.

«Σίγουρα δεν του έχει δώσει αναισθησία», ανέφερε.

Στο μικροσκόπιο τα μηχανήματα στο ιατρείο

Αναφορά έκανε ο δικηγόρος και στον εξοπλισμό που υπήρχε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ζητώντας να υπάρξει επιφύλαξη μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τη νομιμότητα της λειτουργίας και χρήσης του.

«Ίσως δείτε ότι τελικά τα μηχανήματα είναι νόμιμα εκεί. Κρατήστε μία επιφύλαξη», είπε.

Όπως ανέφερε, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν η 56χρονη είχε την απαιτούμενη δυνατότητα και πιστοποίηση για τη λειτουργία του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις σπουδές της, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους από το ΕΚΠΑ.

Για την ειδικότητά της, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει εάν αυτή ολοκληρώθηκε, σημειώνοντας ωστόσο ότι η γιατρός διέθετε άδεια λειτουργίας ιατρείου. Το εάν μπορούσε να πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όπως είπε, θα κριθεί από την έρευνα.

Νέα αιτήματα για τα κινητά: Στο κάδρο και ο υπνοθεραπευτής

Ο δικηγόρος της 56χρονης προανήγγειλε ότι θα ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και για τον υπνοθεραπευτή, αλλά και για άλλα πρόσωπα.

«Εγώ θα ζητήσω να ανοίξει και το τηλέφωνο του υπνωτιστή και σας το λέω σαν είδηση. Από τον Ιούλιο θα ζητήσω να ανοίξει το τηλέφωνο του υπνωτιστή, όπως και άλλων», είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη φωτογραφία που φέρεται να είχε σταλεί στον υπνοθεραπευτή και στην οποία απεικονιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, η ενέργεια αυτή έχει παρουσιαστεί διαφορετικά από την πραγματική της αιτία, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η εντολέας του.

«Έχει αποδοθεί εντελώς διαφορετικά για ποιον λόγο έχει σταλεί η φωτογραφία αυτή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εξήγηση της 56χρονης περιλαμβάνεται στην απολογία της.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και οι δύο διαφορετικές εκδοχές

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της μεταφοράς του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο και ειδικότερα γιατί η 56χρονη δεν τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο.

Ο Νίκος Αλεξανδρής υποστήριξε ότι η γιατρός κατέβηκε μαζί με τον τραγουδιστή και επιχείρησε να τον συνοδεύσει, αλλά δεν ήταν δυνατό να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο.

«Κατέβηκε για να πάει, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα. Δεν χωρούσε», ανέφερε.

Διαφορετική περιγραφή έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος υποστήριξε ότι στο ασθενοφόρο βρίσκονταν τρεις διασώστες και ένας ακόμη διασώστης με μηχανάκι.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, η γιατρός αρχικά έδειξε πρόθεση να συνοδεύσει τον τραγουδιστή, αλλά στη συνέχεια αποχώρησε όταν ενημερώθηκε ότι το ασθενοφόρο θα κατευθυνόταν στο «Ελπίς» και όχι στον «Ευαγγελισμό».

Οι δύο διαφορετικές εκδοχές αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Τι λέει η υπεράσπιση για τις νοσηλεύτριες

Ο συνήγορος αναφέρθηκε και στις νοσηλεύτριες που βρίσκονταν στο ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι θα ζητήσει να εξεταστούν και άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες.

«Θα ζητήσω να ανοίξουν αρκετών ανθρώπων ακόμα που σχετίζονται με την υπόθεση», είπε.

Παράλληλα, απέφυγε, όπως ανέφερε, να διατυπώσει κατηγορίες σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου πριν έχει στη διάθεσή του τα στοιχεία της έρευνας.

«Δεν θέλω να αφήσω αιχμή καμία για κανέναν ακόμα. Όταν θα έχω στα χέρια μου τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μου επιτρέψουν να το κάνω, θα το κάνω», σημείωσε.

«Το κινητό του εκλιπόντος θα δείξει πολλά»

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων μπορούν να ρίξουν φως στο τι προηγήθηκε του περιστατικού, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

«11 Ιουλίου έχουν ανοίξει οι συζητήσεις και οι συνομιλίες. Το κινητό του εκλιπόντος θα δείξει πολλά», ανέφερε ο κ. Αλεξανδρής.

Η πλευρά της 56χρονης αναμένεται να καταθέσει επιπλέον αιτήματα στον ανακριτή, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο, τα ιατρικά δεδομένα και τα ευρήματα των εξετάσεων.

Ο δικηγόρος της 56χρονης εκτίμησε ότι η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει μέσα από τα αντικειμενικά στοιχεία της έρευνας.

«Είναι από τις υποθέσεις που θα ξεκαθαριστούν από γεγονότα και εξετάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν», κατέληξε.

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