Servicers: Τι αλλάζει για τους οφειλέτες – Τα 9 παραδείγματα που δείχνουν τη διαφορά «πριν και μετά»

Από την προκαταβολή και τις προθεσμίες των ρυθμίσεων έως την προστασία της κύριας κατοικίας – Αναλυτικοί πίνακες με υποθετικά παραδείγματα για το νέο πλαίσιο ιδιωτικού χρέους

Μίλτος Τσεκούρας

Servicers: Τι αλλάζει για τους οφειλέτες – Τα 9 παραδείγματα που δείχνουν τη διαφορά «πριν και μετά»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το νέο πλαίσιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους επιβάλλει αντατο όριο 15% στην προκαταβολή για διμες ρυθμίσεις και καθορίζει συγκεκριμένες προθεσμίες στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
  • Οι οφειλέτες που τηρούν τη ρύθμισή τους προστατεύονται από συγκεκριμένα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και έχουν δικαίωμα σε δωρεάν πλήρη ενημέρωση για την οφειλή τους.
  • Επεκτείνονται δικαιώματα προστασίας σε γονείς ή νόμιμους φροντιστές παιδιών με αναπηρία 67% και άνω, υπό προϋποθέσεις.
  • Το νέο πλαίσιο βελτιώνει τη διαφάνεια και την εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους και τη λογοδοσία.
  • Προβλέπεται η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας σε συνδυασμό με τη ρευστοποίηση άλλης ακίνητης περιουσίας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτόματη διαγραφή χρέους.
Snapshot powered by AI

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και στη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει 16 παρεμβάσεις, οι οποίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: οκτώ μέτρα που αφορούν την προστασία των οφειλετών και οκτώ παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, της εποπτείας και της λογοδοσίας των servicers.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται συγκεκριμένα χρονικά όρια στις διμερείς διαπραγματεύσεις, ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή, ενισχυμένη προστασία για όσους τηρούν τη ρύθμισή τους, καθώς και δικαίωμα των οφειλετών να λαμβάνουν αναλυτική εικόνα της οφειλής τους.

Ακολουθούν ενδεικτικά, υποθετικά παραδείγματα για το πώς μπορούν να διαφοροποιηθούν συγκεκριμένες καταστάσεις με το νέο πλαίσιο.

Να σημειωθεί ότι τα ποσά, τα εισοδήματα και τα υπόλοιπα δεδομένα στα παρακάτω παραδείγματα είναι υποθετικά. Όπου χρησιμοποιείται αριθμητικό δεδομένο που δεν αποτελεί ρητή πρόβλεψη του νέου πλαισίου, αυτό αναφέρεται ως υπόθεση του παραδείγματος.

1. Προκαταβολή στη διμερή ρύθμιση: από 40% στο ανώτατο 15%

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά το ύψος της προκαταβολής που μπορεί να ζητηθεί στο πλαίσιο απευθείας διμερούς ρύθμισης.

Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται ανώτατο όριο 15% της οφειλής.

1790781866167-808073414-paradeigma1.png

Στο συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο, ένας οφειλέτης που μπορεί να διαθέσει 15.000 ευρώ αλλά όχι 40.000 ευρώ θα έχει τη δυνατότητα να κινηθεί εντός του νέου ανώτατου ορίου προκαταβολής.

Το παράδειγμα δεν σημαίνει ότι κάθε πιστωτής ζητούσε προηγουμένως προκαταβολή 40%. Το ποσοστό 40% χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως υποθετική βάση σύγκρισης.

2. Τι σημαίνει το πλαφόν 15% σε μεγαλύτερη οφειλή

Η διαφορά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιείται ως υπόθεση προκαταβολή 50%.

1790781898794-357006352-paradeigma2.png

Στο υποθετικό αυτό παράδειγμα, η απαιτούμενη αρχική καταβολή μειώνεται κατά 70.000 ευρώ.

Το ποσοστό 50% αποτελεί υπόθεση του παραδείγματος και δεν σημαίνει ότι αποτελεί γενικό κανόνα του ισχύοντος πλαισίου.

3. Τέλος στην αόριστη διάρκεια των διαπραγματεύσεων

Το νέο πλαίσιο εισάγει συγκεκριμένες προθεσμίες στη διαδικασία της διμερούς ρύθμισης.

Ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση και πλήρη φάκελο και ο πιστωτής έχει τρεις μήνες για να καταθέσει πρόταση βιώσιμης ρύθμισης ή να εξηγήσει εγγράφως και τεκμηριωμένα την απόρριψη.

Στη συνέχεια, ο οφειλέτης έχει έναν μήνα για να απαντήσει, ενώ η συνολική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε έξι μήνες.

Παράδειγμα:

Έστω οφειλή 80.000 ευρώ και πλήρης φάκελος που υποβάλλεται την 1η Ιανουαρίου.

paradeigma3.png

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η υπέρβαση της τρίμηνης προθεσμίας από τον πιστωτή προβλέπεται να συνεπάγεται συγκεκριμένες συνέπειες, μεταξύ των οποίων αναστολή εκτοκισμού και κεφαλαιοποίησης τόκων και ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Τι συμβαίνει όταν ο οφειλέτης τηρεί τη ρύθμισή του

Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυξημένη προστασία για τον συνεπή οφειλέτη.

Όσο τηρεί ενεργή ρύθμιση, δεν θα μπορούν να λαμβάνονται εις βάρος του συγκεκριμένα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η προστασία αφορά και την περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν μπορεί να καταβάλει μία δόση επειδή ο πιστωτής ή ο servicer δεν του έχει παράσχει εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή.

1790781937542-218438141-paradeigma4.png

Επομένως, στο συγκεκριμένο υποθετικό παράδειγμα, οι πέντε μηνιαίες δόσεις αντιστοιχούν σε 3.000 ευρώ.

Η πίστωση αυτή και η πεντάμηνη παράταση αποτελούν συνέπειες που προβλέπει το νέο πλαίσιο σε περίπτωση παραβίασης των συγκεκριμένων υποχρεώσεων.

5. Ο οφειλέτης αποκτά δικαίωμα σε πλήρη εικόνα της οφειλής

Μία ακόμη αλλαγή αφορά την πληροφόρηση του οφειλέτη.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά δωρεάν πλήρη και αναλυτική εικόνα της οφειλής του, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων και τροποποιήσεων, του ιστορικού πληρωμών, του κεφαλαίου, των τόκων, του επιτοκίου, των προμηθειών και άλλων επιβαρύνσεων.

paardeigma5.png

Η ρύθμιση συνδέει έτσι την υποχρέωση ενημέρωσης με συγκεκριμένο χρονικό όριο και οικονομική συνέπεια σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

6. Γονείς παιδιών με αναπηρία 67% και άνω

Το νέο πλαίσιο επεκτείνει συγκεκριμένα δικαιώματα που ισχύουν για άτομα με αναπηρία και στους γονείς ή νόμιμους φροντιστές εξαρτώμενων τέκνων με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Υποθετικό παράδειγμα

Έστω οικογένεια με:

  • ετήσιο εισόδημα: 21.000 ευρώ,
  • περιουσία: 270.000 ευρώ,
  • εξαρτώμενο τέκνο με πιστοποιημένη αναπηρία 70%.
paradeigma6.png

Η ιδιότητα του γονέα ή νόμιμου φροντιστή μπορεί, εφόσον πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια, να οδηγήσει στον σχετικό χαρακτηρισμό και στις συνέπειες που προβλέπει το πλαίσιο για τον ευάλωτο οφειλέτη.

7. Από την αίτηση έως τη ρύθμιση: ένα συνδυαστικό παράδειγμα

Έστω οφειλέτης με χρέος 150.000 ευρώ και διαθέσιμα περίπου 20.000 ευρώ.

Για τις ανάγκες του παραδείγματος υποθέτουμε ότι ο πιστωτής ζητούσε προκαταβολή 40%.

paradeigma7.png

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η νέα μέγιστη προκαταβολή των 22.500 ευρώ βρίσκεται πολύ κοντά στα διαθέσιμα 20.000 ευρώ του οφειλέτη, σε αντίθεση με την υποθετική απαίτηση των 60.000 ευρώ.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι η ρύθμιση εγκρίνεται αυτόματα ή ότι η προκαταβολή θα οριστεί υποχρεωτικά στο 15%.

Τι αλλάζει συνολικά για τον οφειλέτη

Οι βασικές αλλαγές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

paradeigmata9.png

8. Τι αλλάζει για τους ίδιους τους servicers

Το δεύτερο σκέλος του νέου πλαισίου αφορά τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στη σχέση servicer–οφειλέτη, αλλά αφορούν συνολικά τη λειτουργία, τη διαφάνεια και την εποπτεία των εταιρειών.

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν:

paradeigmata10.png

Με τον τρόπο αυτό, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος όχι μόνο στη διαδικασία ρύθμισης της οφειλής, αλλά και στη διαφάνεια του τρόπου με τον οποίο οι servicers διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια και τις σχέσεις τους με τους οφειλέτες.

9. Κύρια κατοικία: πώς λειτουργεί το νέο μοντέλο στον εξωδικαστικό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα επιλογής προστασίας της κύριας κατοικίας, σε συνδυασμό με τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με τους όρους της νέας διαδικασίας.

Παράδειγμα Α: κύρια κατοικία 150.000 ευρώ και λοιπή περιουσία 50.000 ευρώ

Έστω οφειλέτης με:

συνολικές οφειλές: 300.000 ευρώ

κύρια κατοικία: 150.000 ευρώ

λοιπή ακίνητη περιουσία: 50.000 ευρώ

Ο οφειλέτης επιλέγει, στο υποθετικό σενάριο, να προστατεύσει την κύρια κατοικία και συναινεί στη ρευστοποίηση των λοιπών ακινήτων.

paradeigmata11.png

Στο σημείο αυτό χρειάζεται μία κρίσιμη διευκρίνιση: τα 150.000 ευρώ δεν αποτελούν αυτομάτως «διαγραφή χρέους».

Η αξία της κύριας κατοικίας αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία υπολογίζεται η ρύθμιση που αποσκοπεί στη διάσωσή της, σύμφωνα με τους κανόνες και τον αλγόριθμο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η πραγματική διαμόρφωση της οφειλής, τυχόν διαγραφή και το ύψος της δόσης εξαρτώνται από τα δεδομένα του συγκεκριμένου οφειλέτη και την εφαρμογή του μηχανισμού.

Παράδειγμα Β: όταν η υπόλοιπη περιουσία είναι μεγαλύτερη

Έστω:

συνολικές οφειλές: 300.000 ευρώ

κύρια κατοικία: 150.000 ευρώ

λοιπή ακίνητη περιουσία: 160.000 ευρώ

paradeigmata12.png

Στο παράδειγμα αυτό, η συνολική αξία της περιουσίας υπερβαίνει το ύψος της οφειλής. Επομένως, η ύπαρξη περιουσίας αξίας 160.000 ευρώ πέραν της κύριας κατοικίας αποτελεί κρίσιμο δεδομένο για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Το ποσό των 160.000 ευρώ δεν σημαίνει ότι οι πιστωτές εισπράττουν αυτομάτως όλο το ποσό. Η ικανοποίηση εκτείνεται μέχρι το ύψος της συνολικής οφειλής και η τελική μεταχείριση εξαρτάται από τον μηχανισμό και τα δεδομένα της υπόθεσης.

Τι πρέπει να κρατήσουν οι οφειλέτες

Οι νέες ρυθμίσεις αλλάζουν κυρίως τους κανόνες της διαδικασίας: πόσο μπορεί να ζητηθεί ως προκαταβολή, πόσο χρόνο έχει ο πιστωτής για να απαντήσει, τι πληροφορίες πρέπει να παρέχει και ποιες συνέπειες προβλέπονται όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις του.

Δεν σημαίνει ότι κάθε οφειλέτης θα λάβει την ίδια ρύθμιση ή ότι κάθε χρέος θα μειωθεί κατά συγκεκριμένο ποσοστό.

Το αποτέλεσμα εξακολουθεί να εξαρτάται από την οφειλή, το εισόδημα, την περιουσιακή κατάσταση, τη βιωσιμότητα της ρύθμισης και τους κανόνες του αντίστοιχου μηχανισμού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία εξετάζει δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit - Γαλλία και Ισπανία την καλούν να επιστρέψει

19:26ΕΘΝΙΚΑ

«Άγριες θάλασσες»: Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Οπλισμένα F-16, κατασκοπευτικό ATR-72 και μπαράζ παραβιάσεων από UAV

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Του είπε ότι θα τον βοηθήσει με το IRIS και του άρπαξε 30.000 ευρώ

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλάζουν από αύριο - Τι ισχύει για το χειμερινό ωράριο

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές»: Η έμμεση απάντηση Μητσοτάκη σε Ντόρα για τους «υπουργούς που κούρασαν και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν»

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ποιος τον πίεζε να πάει να κάνει πλασμαφαίρεση; Πάντως όχι η γιατρός» λέει ο δικηγόρος της Γάκα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στο Σαμικό - Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Πράσινο για 20.870 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2027: Πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις – Δείτε πίνακα

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Απένειμε το Βραβείο Δημοκρατίας στον Πέδρο Σάντσεθ - «Έχετε υπερασπιστεί την ειρήνη»

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Ινδικής καταγωγής ο κυβερνήτης που πάλεψε με τον συναδελφό του

18:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Τι αλλάζει για τους οφειλέτες – Τα 9 παραδείγματα που δείχνουν τη διαφορά «πριν και μετά»

18:30LIFESTYLE

Ριφιφί: Το μεγάλο φινάλε, απόψε, στον ALPHA

18:18ΚΟΣΜΟΣ

«Η καταπίεση των Αμερικανών αποδείχθηκε χειρότερη από αυτή του Σαντάμ»: Η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ φέρνει αβέβαιο τέλος εποχής – Ο Σιιτικές πολιτοφυλακές και οι Κούρδοι

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία και Ισπανία καλούν τη Βρετανία να επανενταχθεί στην ΕΕ

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για την πτήση της FlyDubai: Οι ήρωες που προσγείωσαν το Boeing 737

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της ΕΕ για πτήσεις σε Σαουδική Αραβία και Ιορδανία

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Είχαν προειδοποιηθεί οι Ισραηλινοί πριν από την απόπειρα;

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Έπεσε δέντρο στη Φορμίωνος - Διεκόπη η κυκλοφορία

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρισμοί και εβραϊκοί ύμνοι μέσα στην καμπίνα της Flydubai - Πως αντέδρασαν οι επιβάτες

17:36ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ξαφνικά το γάλα σας προκαλεί στομαχικές διαταραχές, ενώ επί χρόνια δεν είχατε πρόβλημα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:17ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου και ακυρώσεις δρομολογίων σε Σαρωνικό, Ιόνιο και Κυκλάδες

16:12WHAT THE FACT

Από τουρίστρια, σε φυλακές στη Νοτιοανατολική Ασία για 20 χρόνια: «Είναι κόλαση εδώ»

17:26LIFESTYLE

The Voice: Η επίσημη ανακοίνωση για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για την πτήση της FlyDubai: Οι ήρωες που προσγείωσαν το Boeing 737

14:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

15:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που είναι σε red code για τις επόμενες ώρες - Τι σημαίνει ο «κόκκινος κωδικός»

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Πράσινο για 20.870 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2027: Πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις – Δείτε πίνακα

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ποιος τον πίεζε να πάει να κάνει πλασμαφαίρεση; Πάντως όχι η γιατρός» λέει ο δικηγόρος της Γάκα

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα - Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος 20 μηνών – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο «Μαμάτσειο»

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές»: Η έμμεση απάντηση Μητσοτάκη σε Ντόρα για τους «υπουργούς που κούρασαν και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν»

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Εγκεφαλικά νεκρή η διευθύντρια γυμνασίου που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Ο συγκυβερνήτης του Boeing 737 μαχαιρωμένος μέσα στο αεροσκάφος της flydubai

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Ινδικής καταγωγής ο κυβερνήτης που πάλεψε με τον συναδελφό του

12:10LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Καινούργιου, Χρηστίδου ή Αταίριαστοι; Τι βλέπει το κοινό στην πρωινή ζώνη

16:35ME TO N & ME TO Σ

Ποιος και τι να πει στον πατέρα του Γεράσιμου… ;

18:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Τι αλλάζει για τους οφειλέτες – Τα 9 παραδείγματα που δείχνουν τη διαφορά «πριν και μετά»

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος Flydubai: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - «Είδαμε αίματα στο κοκ πιτ και ακούσαμε ουρλιαχτά», λέει επιβάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ