Flydubai: Ινδικής καταγωγής ο κυβερνήτης που πάλεψε με τον συναδελφό του

Snapshot Ο Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Μαχτσχάρ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πιλοτήριο της πτήσης FZ1073 της Flydubai.

Η πτήση υποχρεώθηκε σε απότομη αλλαγή πορείας και κατεπείγουσα προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Ο Μαχτσχάρ είχε σημαντική εμπειρία με πάνω από 9.750 ώρες πτήσης στα Boeing 737 και είχε διοριστεί απευθείας κυβερνήτης από τη Flydubai το 2022.

Το πλήρωμα επενέβη άμεσα, εξουδετέρωσε τον δράστη και οδήγησε το αεροσκάφος σε ασφαλή προσγείωση χωρίς τραυματισμούς επιβατών.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ κατήγγειλε ότι ο δράστης ήταν τρομοκράτης με στόχο να ρίξει το αεροπλάνο και να εξοντώσει Ισραηλινούς επιβάτες. Snapshot powered by AI

Ο κυβερνήτης που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο κόκπιτ της πτήσης FZ1073 της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ είναι ο Ινδός υπήκοος Σμιτ Μαχτσχάρ. Το Boeing 737 MAX 8 υποχρεώθηκε σε απότομη αλλαγή πορείας και κατεπείγουσα προσγείωση στο Ταμπούκ της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας, όπου ο Μαχτσχάρ και ο συγκυβερνήτης του μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει αποσαφηνιστεί επίσημα.

Ο Μαχτσχάρ είχε το γενικό πρόσταγμα του αεροσκάφους όταν δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση από τον ίδιο του τον συνάδελφο, προκαλώντας ακυβερνησία στα χειριστήρια. Στις 8:44 το πρωί, οι αρχές στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ έλαβαν σήμα κινδύνου, με το σκάφος να αγγίζει τον διάδρομο σχεδόν μία ώρα μετά. Τα ραντάρ κατέγραψαν μια τρομακτική βουτιά 14.300 ποδιών μέσα σε μόλις 37 δευτερόλεπτα, προτού ενεργοποιηθεί ο αναμεταδότης που ειδοποιεί για έκνομη ενέργεια στο σκάφος.

Στο τιμόνι του συγκεκριμένου στόλου της flydubai από τον Ιούνιο του 2022, ο Μαχτσχάρ δεν ήταν τυχαίος χειριστής. Η εταιρεία τον προσέλαβε απευθείας ως κυβερνήτη, αναγνωρίζοντας την ενδεκαετή θητεία του στην ινδική SpiceJet, όπου υπήρξε εκπαιδευτής γραμμής για νεότερους πιλότους.

Μετρά περισσότερες από 9.750 ώρες πτήσης στα Boeing 737, έχοντας πάνω από 6.400 ώρες στο κάθισμα του επικεφαλής.

Η flydubai επιχείρησε αρχικά να υποβαθμίσει το περιστατικό κάνοντας λόγο απλώς για «συμβάν εν πτήσει», χωρίς να αποκαλύψει τι προηγήθηκε πίσω από την κλειδωμένη πόρτα. Κι όμως, η τραγωδία αποτράπηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση άλλων μελών του πληρώματος που ταξίδευαν στο αεροσκάφος.

Επενέβησαν ακαριαία, εξουδετέρωσαν τον δράστη και οδήγησαν το αεροσκάφος στο έδαφος χωρίς τραυματισμούς επιβατών. Την ίδια ώρα, η υπόθεση λαμβάνει γεωπολιτικές διαστάσεις, καθώς ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ κατήγγειλε ευθέως ότι ο δράστης ήταν τρομοκράτης που επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο για να εξοντώσει τους Ισραηλινούς επιβαίνοντες.

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