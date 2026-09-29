Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

Επίμονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών

Ανθή Κουρεντζή

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο
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  • Τις επόμενες ημέρες αναμένονται επίμονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις βοριάδες κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη και το κεντρικό-νότιο Αιγαίο.
  • Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου προβλέπονται βροχές σε Αττική, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο με ενίσχυση των φαινομένων στην Κρήτη προς το βράδυ.
  • Οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 9-10 μποφόρ, προκαλώντας πιθανές δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έως και την Κυριακή.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με θερμοκρασίες στα βόρεια προάστια της Αττικής να μην ξεπερνούν τους 15-16 βαθμούς Κελσίου.
  • Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με έντονες βροχές σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και Αιγαίο, ενώ βελτίωση προβλέπεται μετά τις 5-6 Οκτωβρίου.
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Σε έντονα φθινοπωρινό σκηνικό μπαίνει ο καιρός στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, με τον Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί για επίμονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς έως θυελλώδεις βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, χρειάζεται σε Εύβοια και Κρήτη, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής.

«Θέλει λίγο προσοχή γιατί θα υπάρχει μία εμμονική συμπεριφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα στην Κρήτη θα έχουν διάρκεια και κατά τόπους ένταση.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, ο καιρός στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες θα θυμίζει περισσότερο κεντρική Ευρώπη, με συνεχείς εναλλαγές νεφώσεων, βροχών, ισχυρών ανέμων και χαμηλότερων θερμοκρασιών.

Βροχές σε Αττική, Εύβοια και Αιγαίο την Τετάρτη

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στη βόρεια Ελλάδα θα αναπτυχθούν αρχικά νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν.

Στην ανατολική χώρα, όμως, η εικόνα θα είναι περισσότερο φθινοπωρινή. Από τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές σε τμήματα της Λέσβου, της Λήμνου, των Σποράδων και της Μαγνησίας προς το Πήλιο, καθώς και στην Εύβοια.

Στην Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν προς τις προμεσημβρινές και κυρίως τις πρώτες μεσημβρινές ώρες, με σύννεφα και τοπικές βροχές.Αστάθεια θα επικρατήσει επίσης στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ μέχρι το βράδυ τοπικές βροχές θα επηρεάζουν και περιοχές της Πελοποννήσου.

Στην Κρήτη τα φαινόμενα θα ενισχυθούν προς το βράδυ, ενώ μικρή πιθανότητα για ασθενείς ψιχάλες υπάρχει και στη Ρόδο.Αργά το βράδυ, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από την περιοχή του Βόλου και νοτιότερα, χωρίς όμως να συμβαίνει το ίδιο στην Κρήτη.

«Χτυπά» ο βοριάς - Έως 9-10 μποφόρ

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εβδομάδας θα είναι ο ψυχρός και πολύ δυνατός βοριάς στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι της Τετάρτης θα αρχίσει να ενισχύεται από τη Θράκη έως τα Κύθηρα, ενώ στα δυτικά της Κρήτης δεν αποκλείεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ.

Η ένταση των ανέμων θα παραμείνει μεγάλη και τις επόμενες ημέρες, με τον Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί ότι είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και στους απόπλους ακόμη και έως την Κυριακή.

Αττική: Θερμοκρασίες ακόμη και 15-16 βαθμών στα βόρεια

Αισθητή θα είναι και η ψύχρα. Ο Σάκης Αρναούτογλου έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα φθινοπωρινό, σχεδόν «δυτικοευρωπαϊκό» σκηνικό στην Αττική.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στα βόρεια προάστια η θερμοκρασία από το μεσημέρι της Τετάρτης ενδέχεται να μην ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.Ψύχρα θα επικρατεί και στα δυτικά της χώρας, αν και εκεί ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος και θερμοκρασιακά πιο «μαλακός».

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, σε περιοχές όπως η Λιβαδειά, η Αττική και η Χαλκίδα αναμένονται σύννεφα και ασθενείς τοπικές βροχές κατά τις πρωινές ώρες, με τον καιρό να βελτιώνεται σχετικά γρήγορα.Αντίθετα, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα παραμείνουν στο επίκεντρο, με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Ιδιαίτερα στην Κρήτη, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν με επιμονή.Παράλληλα, οι βοριάδες θα είναι πολύ ισχυροί, στα 7-8 μποφόρ και τοπικά ακόμη και 9-10, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι αναμένονται και στην Αττική.

Πρόσκαιρη ανάπαυλα την Παρασκευή

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου αναμένεται μια σχετική ανάπαυλα από τα φαινόμενα, κυρίως από το πρωί έως το μεσημέρι.Ωστόσο, προς το βράδυ θα αρχίσουν και πάλι να εμφανίζονται τοπικές βροχές.

Οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν στο Αιγαίο, επηρεάζοντας και την Αττική.

Νέα επιδείνωση από το Σάββατο – Στο επίκεντρο Αττική, Εύβοια και Κρήτη

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου διαφαίνεται νέα επιδείνωση του καιρού.Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από τη Θράκη και να επεκταθούν προς την ανατολική Στερεά.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν και πάλι η Αττική, η Εύβοια, η Κρήτη, αρκετές περιοχές του Αιγαίου αλλά και οι δυτικές Κυκλάδες, όπου προβλέπονται αρκετές βροχές.

Στην Κρήτη, σύμφωνα με την τάση που παρουσιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου, οι βροχές θα επιμείνουν μέχρι περίπου τις 5-6 Οκτωβρίου.

Τι δείχνει η τάση για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου

Μετά τις 5-6 Οκτωβρίου ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση και μέχρι περίπου τις 7-8 του μήνα η εικόνα θα είναι σαφώς καλύτερη.

Προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου, όμως, υπάρχουν ενδείξεις ότι νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα προσεγγίσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα γύρω στις 10 Οκτωβρίου.

Μέχρι τότε, ο βασικός πρωταγωνιστής θα παραμείνει ο ισχυρός βοριάς, με έντονη αίσθηση φθινοπωρινού κρύου κυρίως στο Αιγαίο, την ανατολική Ελλάδα και την Αττική, ενώ τα δυτικά θα διατηρούν σχετικά ηπιότερες θερμοκρασίες.

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