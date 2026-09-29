Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για ψύχρα και ανέμους - «Κομμένη στα δύο η χώρα»

Snapshot Η Ελλάδα θα εμφανίσει διπλό καιρικό σκηνικό με φθινοπωρινό έως χειμωνιάτικο καιρό στα ανατολικά και νότια, και καλοκαιρινό στα δυτικά.

Στα ανατολικά και νότια αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, βόρεια Κρήτη και Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με βοριάδες 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 9 μποφόρ στη νότια Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά στα ηπειρωτικά, με νυχτερινές τιμές κοντά στο μηδέν και μέγιστες 18-21 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και νησιά θα φτάσει έως 26 βαθμούς.

Η Αττική και η Θεσσαλονίκη θα επηρεαστούν από ψυχρούς ανέμους και βροχές, με θερμοκρασίες στα 20-23 και 22 βαθμούς αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα πρόκειται να βιώσει ένα διπλό καιρικό σκηνικό τις επόμενες ημέρες, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη του Open, η χώρα θα χωριστεί σε δύο διαφορετικές ζώνες. Ανατολικά της Πίνδου και νότια της Χαλκιδικής, ο καιρός θα γίνει πιο φθινοπωρινός έως χειμωνιάτικος, ενώ στα δυτικά θα συνεχιστεί το καλοκαιρινό καιρό με υψηλότερες θερμοκρασίες και λιγότερες βροχές.

Στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα στην ανατολική και νότια Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές. Πιο ήπιες βροχοπτώσεις προβλέπονται για τη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ έντονα φαινόμενα και πιθανές καταιγίδες θα σημειωθούν στη βόρεια Κρήτη και στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι βροχές θα είναι διάσπαρτες και πιο ασθενείς.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ, με πιθανότητα να φτάσουν ακόμη και σε επίπεδα θυέλλης τις επόμενες ημέρες. Στη νότια Κρήτη οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν τα 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήρεμος.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση νωρίς το πρωί, με τιμές κοντά στους μηδέν βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στα παράκτια θα αναμένεται μέτρια άνοδος. Τις μεσημεριανές ώρες, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και το Αιγαίο, φτάνοντας τους 24-26 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλες περιοχές, η θερμοκρασία δύσκολα θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς και τις επόμενες ημέρες θα κινηθεί κοντά στους 18 βαθμούς, με έντονη αίσθηση ψύχρας ακόμα και το μεσημέρι.

Η Αττική θα επηρεαστεί από τους ψυχρούς βοριάδες, με διαστήματα νεφώσεων και λίγες βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και πιθανόν να ενισχυθούν έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 23 βαθμούς σήμερα και θα υποχωρήσει στους 20-21 βαθμούς με χαμηλότερες τιμές τη νύχτα.

Στη Θεσσαλονίκη, οι ψυχρές αέριες μάζες δεν θα έχουν έντονο αντίκτυπο, με βορειοδυτικούς ανέμους στη Χαλκιδική και εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Συνεχίζεται η αστάθεια

Στον ανατολικό ηπειρωτικό κορμό και το Αιγαίο θα συνεχιστούν οι βροχές, με την Εύβοια και την Κρήτη να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Στα βόρεια τμήματα της Κρήτης αναμένονται και καταιγίδες. Η Πέμπτη και οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από σταθερή παρουσία βοριάδων με έντονες εντάσεις.

Συνολικά, το διπλό αυτό καιρικό μοτίβο υπογραμμίζει την ανάγκη για προετοιμασία σε περιοχές με έντονα φαινόμενα, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των βοριάδων θα δημιουργήσουν ψυχρότερες και πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες, ειδικά στα ανατολικά και νότια της χώρας.

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