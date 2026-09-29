Ανησυχία για την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα την τελευταία εν ζωή παράνυφο της Βασίλισσας Ελισάβετ

Snapshot Η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα θεωρείται πολύ αδύναμη για να παρευρεθεί σε δημόσιες εκδηλώσεις, προκαλώντας ανησυχίες για την υγεία της.

Αν και ανακοινώθηκε ότι θα παρευρεθεί σε παράσταση προς τιμήν της Δούκισσας του Κεντ, τελικά δεν εμφανίστηκε στην εκδήλωση.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της πριγκίπισσας ήταν πριν από σχεδόν έξι μήνες σε δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα θα συμπληρώσει τα 90 της χρόνια την ημέρα των Χριστουγέννων. Snapshot powered by AI

Ως πολύ αδύναμη για να παρευρεθεί σε δημόσιες εκδηλώσεις αναφέρεται η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, η τελευταία εν ζωή παράνυφος της Βασίλισσας Ελισάβετ, προκαλώντας ανησυχίες στους βασιλικούς θαυμαστές για την κατάσταση της υγείας της.

Αφορμή, μια ανακοίνωση από το παλάτι και το γραφείο των βασιλικών εκδηλώσεων για την παρουσία της σε μία παράσταση φοιτητών και αποφοίτων του Future Talent, στη μνήμη της συνιδρύτριας της φιλανθρωπικής οργάνωσης και κουνιάδας της πριγκίπισσας, της Δούκισσας Δούκισσας του Κεντ, Κάθριν, η οποία πέθανε πριν από ένα χρόνο σε ηλικία 92 ετών.

Σύμφωνα με το Court Circular, το επίσημο αρχείο των βασιλικών εκδηλώσεων, η Αλεξάνδρα «παρέστη σε μια παράσταση από φοιτητές και αποφοίτους του Future Talent προς τιμήν της κληρονομιάς της συνιδρύτριας του φιλανθρωπικού ιδρύματος [Καθαρίνα]» στο Sinfonia Smith Square στο Γουέστμινστερ την Κυριακή.

Ωστόσο, πηγές ανέφεραν στην Daily Mail, ότι τελευταία στιγμή η πριγκίπισσα, η οποία πρόκειται να συμπληρώσει τα 90 της χρόνια την ημέρα των Χριστουγέννων, δεν παρέστη στην εκδήλωση.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν πριν από σχεδόν έξι μήνες, όταν παρευρέθηκε σε δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για τον εορτασμό της εκατονταετίας από τη γέννηση της πρώτης ξαδέλφης της, της βασίλισσας Ελισάβετ.