Φωτιά στο Μενίδι
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
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- Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στο Μενίδι, κοντά στο Ζεφύρι.
- Οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή.
- Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα κοντά σε κολώνα υψηλής τάσης της ΔΕΗ.
- Η Πυροσβεστική υπηρεσία έχει κινητοποιηθεί και βρίσκεται καθ' οδόν προς το σημείο.
Συναγερμός το πρωί της Τρίτης στην Πυροσσβεστική για φωτιά στο Μενίδι.
Οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε Μενίδι και Ζεφύρι ενώ η Πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται καθ'οδόν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η φωτιά έχει ξεκινήσει από απορρίματα δίπλα σε κολώνα της ΔΕΗ, υψηλής τάσης. Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα.
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