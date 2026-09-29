Οδοντίατρος στην Αθήνα δήλωνε πλαστική χειρουργός και έκανε μπότοξ

Η οδοντίατρος διαφημίζει διαδικτυακά υπηρεσίες ενέσιμης αισθητικής

Μίλτος Τσεκούρας

Οδοντίατρος στην Αθήνα δήλωνε πλαστική χειρουργός και έκανε μπότοξ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε οδοντιατρείο στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούνται ενέσιμες αισθητικές θεραπείες, όπως Botox, από οδοντίατρο που εμφανίζεται ως πλαστικός χειρουργός.
  • Η επαγγελματίας είναι εγγεγραμμένη μόνο ως οδοντίατρος και όχι ως πλαστικός χειρουργός ή αισθητικός, ενώ οι ενέσιμες θεραπείες αποτελούν ιατρικές πράξεις με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Οι έλεγχοι για τη νομιμότητα παροχής τέτοιων υπηρεσιών διευρύνονται μετά την υπόθεση Μαζωνάκη, με επίκεντρο ιατρεία και δομές ευεξίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  • Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, πραγματοποιώντας χορηγήσεις χημειοθεραπευτικών φαρμάκων με παρατυπίες στη νοσηλεία και τη διαχείριση στοιχείων.
  • Οι υποθέσεις αναδεικνύουν την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων για το ποιος έχει δικαίωμα να εκτελεί ιατρικές πράξεις και με ποιον εξοπλισμό.
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Μπότοξ και άλλες ενέσιμες αισθητικές θεραπείες φέρεται να πραγματοποιούνται σε οδοντιατρείο στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα που οι έλεγχοι για τη νομιμότητα αντίστοιχων πρακτικών διευρύνονται.

Σύμφωνα με το Mega, η συγκεκριμένη επαγγελματίας διαφημίζει διαδικτυακά υπηρεσίες ενέσιμης αισθητικής, ενώ εμφανίζεται και ως πλαστικός χειρουργός.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η συγκεκριμένη επαγγελματίας είναι εγγεγραμμένη ως οδοντίατρος και όχι ως πλαστικός χειρουργός σε Ιατρικό Σύλλογο.

«Το Botox γίνεται για τη σύσπαση των μυών»

Στο σχετικό ρεπορτάζ καταγράφεται και συνομιλία με την οδοντίατρο, η οποία εξηγεί σε δημοσιογράφο τη διαδικασία του Botox.

«Το Botox γίνεται για σύσπαση των μυών, συνήθως γίνεται στο μέτωπο, στο πόδι της χήνας, στο πλάι, στο μεσόφρυδο», αναφέρει.

Όταν ερωτάται εάν είναι και οδοντίατρος, απαντά καταφατικά.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι εάν η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχει το δικαίωμα διενέργειας των συγκεκριμένων ενέσιμων πράξεων και υπό ποιες προϋποθέσεις.

«Είναι οδοντίατρος, δεν είναι ούτε αισθητικός ούτε δερματολόγος»

Από τον έλεγχο των επαγγελματικών στοιχείων προκύπτει ότι η συγκεκριμένη επαγγελματίας είναι εγγεγραμμένη στον Οδοντιατρικό Σύλλογο ως οδοντίατρος.

«Εμάς εδώ είναι οδοντίατρος, δεν είναι ούτε αισθητικός, ούτε δερματολόγος, είναι οδοντίατρος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το Botox και οι υπόλοιπες ενέσιμες θεραπείες δεν αποτελούν απλώς υπηρεσίες αισθητικής, αλλά ιατρικές πράξεις που συνδέονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις άσκησης και επαγγελματικής ιδιότητας.

Έλεγχοι μετά την υπόθεση Μαζωνάκη

Η συγκεκριμένη περίπτωση έρχεται στο φως την ώρα που οι αρμόδιες αρχές διευρύνουν τους ελέγχους σε ιατρεία και δομές ευεξίας.

Μετά την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν μπει στο μικροσκόπιο δεκάδες ιατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζονται καταγγελίες για παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες που ενδέχεται να μην διαθέτουν την απαιτούμενη ειδικότητα ή άδεια.

Από το Botox στις χημειοθεραπείες

Την ίδια ώρα μία δεύτερη σοβαρή υπόθεση στη Θεσσαλονίκη έρχεται στος φως της δημοσιότητας, καθώς ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντόπισε ιδιωτική κλινική στην οποία λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας.

Στη συγκεκριμένη κλινική, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, υπήρχε εξοπλισμός για τον χειρισμό χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και πραγματοποιούνταν χορηγήσεις σε ασθενείς.

Η Αρχή εντόπισε, μεταξύ άλλων, στοιχεία που αφορούν νοσηλείες ασθενών και τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, ενώ έκανε λόγο για ενδείξεις υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ.

Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα, στον ΕΟΠΥΥ και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Οι δύο υποθέσεις, αν και διαφορετικές ως προς τη φύση τους, επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα των ελέγχων στον χώρο της υγείας και κυρίως το ερώτημα ποιος έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί κάθε ιατρική πράξη και με ποιον εξοπλισμό.

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