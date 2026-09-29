Οριακή πτώση στα ηλεκτρονικά - ηλεκτρικά είδη το 2026 – Το concept της ΔΕΗ για τον Κωτσόβολο

Πτωτικές τάσεις, έστω και οριακά, παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών την τελευταία διετία.

Γεώργιος Καλούμενος

Οριακή πτώση στα ηλεκτρονικά - ηλεκτρικά είδη το 2026 – Το concept της ΔΕΗ για τον Κωτσόβολο
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  • Η αγορά ηλεκνικών και ηλεκτρικών συσκευών παρουσιάζει οριακή πτώση περίπου 1% στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 λόγω της αύξησης των τιμών σε τρόφιμα, καύσιμα και στέγαση.
  • Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν θετική πορεία, ενώ οι πωλήσεις κλιματιστικών μειώνονται λόγω ωρίμανσης της αγοράς και συγκυριακών φαινομένων όπως η εξαγωγή προς τη Γαλλία λόγω καύσωνα.
  • Οι ελλείψεις σε chips αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος όλων των ηλεκτρονικών συσκευών από το 2027 και μετά.
  • Η Κωτσόβολος επενδύει 16-17 εκατ. ευρώ το 2026 σε νέα concept stores που θα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών κάθε περιοχής.
  • Η εταιρεία εξετάζει την επέκταση του Designer Outlet με refurbished προϊόντα, ενώ ανήκει πλέον στον όμιλο ΔΕΗ και έχει τζίρο άνω των 750 εκατ. ευρώ το 2025.
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Οι ανοδικές τάσεις των τιμών σε βασικότερα αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, τα καύσιμα και η στέγαση, αναγκάζουν τους καταναλωτές να ξοδεύουν προς τα εκεί όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους.

Έτσι και φέτος, όπως και πέρυσι η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει πτώση πωλήσεων περίπου κατά 1% στο πρώτο οκτάμηνο.

Πάντως η κατάσταση διαφοροποιείται σε ότι αφορά την τεχνολογία και τις «λευκές» συσκευές.

Για παράδειγμα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν θετική πορεία κάτι που δεν ισχύει με τα κλιματιστικά που υποχωρούν σε πωλήσεις καθώς η αγορά τους έχει μπει σε προχωρημένη φάση ωρίμανσης.

Εδώ η διοίκηση της Κωτσόβολος χαρακτήρισε ως συγκυριακό φαινόμενο τις εξαγωγές κλιματιστικών προς τη Γαλλία που έγιναν το καλοκαίρι, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης που προέκυψε από τον πρωτοφανή καύσωνα που χτύπησε φέτος πολλές χώρες της δυτικής Ευρώπης.

Ένα ακόμα φαινόμενο που αναμένεται να πιέσει κι άλλο την αγορά, ανεξαρτήτως κατηγορίας προϊόντων, ιδιαίτερα από το 2027 και μετά, είναι οι ελλείψεις των chips που πλέον χρησιμοποιούνται σε όλες τις συσκευές και επηρεάζουν το κόστος όλων των συσκευών παγκοσμίως.

Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στο περιθώριο εκδήλωσης της Κωτσόβολος με θέμα την πραγματική αξία της τεχνολογίας και τον κοινωνικό της αντίκτυπο.

Τα ανώτατα στελέχη της Κωτσόβολος ανέφεραν ότι η πορεία της εταιρείας φέτος είναι θετική παρά την μικρή πτώση συνολικά της αγοράς και ότι οδηγός ανάπτυξης της θα είναι η περαιτέρω προσέγγιση των αναγκών του καταναλωτή, μέσω νέων concept stores, για τα οποία προορίζει επενδύσεις της τάξης των 16-17 εκατ. ευρώ το 2026.

Αυτό που θα χαρακτηρίζει πλέον τα σημεία της Κωτσόβολος είναι ότι δεν θα υπάρχει πλέον η λογική ενός κοινού καταστήματος για όλες τις αγορές, αλλά θα υπάρχουν διαφοροποιημένες εκδοχές σημείων που θα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και το προφίλ των πελατών της κάθε περιοχής.

Ήδη τρία καταστήματα που αναπτύσσονται με βάση το νέο concept είναι αυτά στο Ηράκλειο Κρήτης, στο City Plaza και την Αγία Παρασκευή.

Ένα επίσης καινούριο concept που σκέφτεται να λανσάρει η Κωτσόβολος είναι το Designer Outlet, στη λογική του outlet με refurbished προϊόντα που βρίσκεται ήδη στην Μαλακάσα και που θα μπορούσε να επεκταθεί σε ακόμα δύο ίσως και τρία σημεία.

Υπενθυμίζεται ότι η Κωτσόβολος, έχει περάσει από το 2024 στον όμιλο ΔΕΗ. Διαθέτει πάνω από 110 καταστήματα ενώ ο τζίρος ξεπέρασε το 2025 τα 750 εκατ. ευρώ.

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