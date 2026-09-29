Tesla Roadster: Κράτηση με προκαταβολή 50.000 δολάρια

Του Γιάννη Σκουφή

Το Tesla Roadster είναι ένα από εκείνα τα αυτοκίνητα που περιμένουμε εδώ και χρόνια. Μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, η νέα ημερομηνία που έχει δοθεί για την επίσημη παρουσίασή του είναι η 1η Οκτωβρίου και, λίγες ημέρες νωρίτερα, η Tesla αποφάσισε να ανοίξει ξανά τη λίστα των προ-παραγγελιών.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο ποσό που απαιτείται για να μπει κάποιος στη λίστα. Η συνολική προκαταβολή φτάνει τα 50.000 δολάρια, περίπου 42.500 ευρώ. Αρχικά καταβάλλονται 5.000 δολάρια και οι υπόλοιπες 45.000 πρέπει να μεταφερθούν τραπεζικά μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες. Οι νέες κρατήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Tesla εξακολουθεί να προβάλλει ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις για το Roadster. Με βάση όσα έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα, η τελική ταχύτητα θα ξεπερνά τα 400 χλμ./ώρα, η αυτονομία τα 1.000 χλμ. και τα 0-100 χλμ./ώρα θα ολοκληρώνονται σε λιγότερο από 2,0 δλ.

Ακόμη πιο ακραία είναι η ιδέα του προαιρετικού SpaceX package, για το οποίο ο Elon Musk έχει μιλήσει στο παρελθόν. Η χρήση μικρών προωθητήρων θα μπορούσε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, να κατεβάσει το «0-100» κοντά στα 1,1 δλ. Μένει βέβαια να δούμε πόσα από αυτά θα περάσουν τελικά στο αυτοκίνητο παραγωγής.

Άγνωστη παραμένει και η τελική τιμή. Μέχρι σήμερα γίνεται λόγος για περίπου 200.000 δολάρια, χωρίς η Tesla να έχει ανακοινώσει επίσημο τιμοκατάλογο. Το ίδιο ισχύει και για την έναρξη της παραγωγής.

Το άνοιγμα των κρατήσεων αποτελεί τουλάχιστον μια ένδειξη ότι το Roadster πλησιάζει ξανά στο προσκήνιο. Η 1η Οκτωβρίου θα δείξει αν, σχεδόν μία δεκαετία μετά την πρώτη παρουσίαση του πρωτοτύπου, το πολυαναμενόμενο ηλεκτρικό supercar της Tesla βρίσκεται πράγματι κοντά στην παραγωγή.