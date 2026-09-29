Φθινοπωρινά φεστιβάλ... εξωστρέφειας από ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας τον Οκτώβριο

Snapshot Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ΣΥΡΙΖΑ «Στο Κόκκινο» διοργανώνει διήμερο φεστιβάλ στις 10-11 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την οικονομική του εξυγίανση και την επαφή με το κοινό.

Το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν να πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο, με την πλατεία Κουμουνδούρου ως ενδεχόμενη τοποθεσία, ενώ το πρόγραμμα και οι καλλιτέχνες θα οριστικοποιηθούν σύντομα.

Παράλληλα, η Πλεύση Ελευθερίας διοργανώνει το «Φεστιβάλ Ελευθερίας» στις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι με τίτλο «Συναυλίες Ελευθερίας - Νερό-Ειρήνη-Δικαιοσύνη-Παλαιστίνη».

Η εκδήλωση της Πλεύσης Ελευθερίας συμπίπτει με τα 10 χρόνια από την έναρξη της πρωτοβουλίας «Δικαιοσύνη για Όλους», που έχει πραγματοποιήσει δράσεις σε σημαντικά κοινωνικά και νομικά ζητήματα.

Και οι δύο φεστιβάλ αποσκοπούν στην ενίσχυση της πολιτικής και πολιτιστικής εξωστρέφειας των κομμάτων ενόψει των εκλογών. Snapshot powered by AI

Δύο πολιτικά/πολιτιστικά φεστιβάλ αναμένεται να διοργανωθούν εντός του Οκτωβρίου από τον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ «Στο Κόκκινο», αλλά και από την Πλεύση Ελευθερίας, στην προσπάθεια των δύο κομμάτων να αυξήσουν την εξωστρέφειά τους ενόψει των εκλογών.

Άλλωστε, για την περίπτωση του φεστιβάλ που διοργανώνει το Κόκκινο, το ζητούμενο είναι πολλαπλό, καθώς, ύστερα από τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις που είχε αντιμετωπίσει ο σταθμός, αυτή είναι η πρώτη του μεγάλη εκδήλωση με την οποία θα έρθει ξανά σε άμεση επαφή με τους ακροατές του, σηματοδοτώντας έτσι τόσο την οικονομική του εξυγίανση, όσο και τη χρησιμότητά του ως ραδιοφωνικός σταθμός που δίνει φωνή στις προοδευτικές δυνάμεις.

Για την ακρίβεια, στη χθεσινή συνεδρίαση της ΠΓ όπου συζητήθηκε το θέμα, παρουσιάστηκε το πλάνο του διήμερου φεστιβάλ, το οποίο προγραμματίζεται για τις 10 και 11 Οκτωβρίου. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες θέλουν το φεστιβάλ να γίνεται σε εξωτερικό χώρο, με την πλατεία Κουμουνδούρου να είναι μία από τις ενδεχόμενες τοποθεσίες της εκδήλωσης. Ωστόσο, το θέμα της τοποθεσίας δεν έχει «κλειδώσει», ενώ το πρόγραμμα θα καθοριστεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb πάντως, τα πρώτα τηλέφωνα σε ιδιαίτερα γνωστούς και δημοφιλείς καλλιτέχνες έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται.

Το διήμερο του ραδιοφωνικού σταθμoού «Στο Κόκκινο» εντάσσεται στο πρόγραμμα περιφερειακής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, της οποίας μάλιστα θα αποτελέσει αφετηρία.

Στο Χαλάνδρι το φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας

Μία εβδομάδα νωρίτερα πάντως, στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, η Πλεύση Ελευθερίας διοργανώνει «Φεστιβάλ Ελευθερίας», επαναφέροντας αντίστοιχη εκδήλωση που είχε κάνει στα Λιπάσματα στο Κερατσίνι πριν λίγους μήνες.

Με τίτλο «Συναυλίες Ελευθερίας - Νερό-Ειρήνη-Δικαιοσύνη-Παλαιστίνη», η Πλεύση Ελευθερίας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου καλούν τον κόσμο στο θέατρο Ρεματιάς, όπου θα τραγουδήσουν η Τζώρτζια Κεφαλά με τους ΜΠΛΕ και θα παρουσιάσει την ανανεωμένη μουσική σατιρική παράσταση «ΑΙ Σιχτίρ» ο ψηφιακός δημιουργός Jo Di με τη Χριστίνα Κουλάκου και 8μελή μπάντα μουσικών.

Όπως αναφέρει η Πλεύση Ελευθερίας, «η Ζωή και η Πλεύση Ελευθερίας ανεβάζουν τον πήχυ, με μία Εκδήλωση-Συναυλία για όλα εκείνα που καίνε τον κόσμο, τους πολίτες, τη νέα γενιά! Για όλα εκείνα που αφαιρούνται και γίνονται απαγορευμένα: Το νερό, η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η Παλαιστίνη, σε μία εποχή που λίγο λίγο απαγορεύονται ή λογοκρίνονται και οι συναυλίες!».

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 3 Οκτωβρίου στις 20:00 το βράδυ στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

Όπως αναφέρει η Πλεύση Ελευθερίας για το πολιτικό πρόσημο της εκδήλωσης, «η 3η Οκτωβρίου, ημέρα της Δικαιοσύνης, είναι μία ημέρα με ιδιαίτερη σημασία για την Πλεύση Ελευθερίας, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε τη δράση της η "Δικαιοσύνη για Όλους", η νομική και κινηματική πρωτοβουλία της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με μία ιστορική εκδήλωση στη Δεξαμενή, και με αναφορά –και τότε– στο δικαίωμα στο Νερό (η Δεξαμενή ανήκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ), αλλά και σε μεγάλες υποθέσεις στις οποίες η "Δικαιοσύνη για Όλους" πραγματοποίησε δράσεις (Διεκδίκηση Γερμανικών Οφειλών, Σκάνδαλο Siemens, Χρέος), που στη συνέχεια και μέχρι σήμερα εμπλουτίζονται (κατά των Πλειστηριασμών και των Funds, για την εξάλειψη της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών, για την ισότητα)».