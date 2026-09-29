Επίδομα παιδιού: Σήμερα η πληρωμή της τέταρτης δόσης - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21 για τις νέες αιτήσεις

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επίδομα παιδιού: Σήμερα η πληρωμή της τέταρτης δόσης - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ σήμερα, εξαιρουμένων των αιτήσεων που δεν έχουν οριστικά υποβληθεί και εγκριθεί.
  • Η πλατφόρμα Α21 θα ανοίξει ξανά στις 30 Σεπτεμβρίου στις 08:00 για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων αιτήσεων.
  • Η αίτηση για το επίδομα παιδιού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ΗΔΙΚΑ ή Gov.gr, απαιτώντας κωδικούς TaxisNet και επιβεβαίωση ΑΜΚΑ, και υποβάλλεται ετησίως από Μάρτιο έως μέσα Ιανουαρίου.
  • Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, με κλιμακωτές απολαβές που μειώνονται όσο αυξάνεται το εισόδημα.
  • Για την οριστική υποβολή της αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων, η υποβολή φορολογικής δήλωσης και, αν ζητηθεί, η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών.
Snapshot powered by AI

Σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, θα δουν οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού τα ποσά στους λογαριασμούς τους, ωστόσο από την πληρωμή εξαιρούνται όσοι διαθέτουν απλώς προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση, καθώς για να προχωρήσει η εκκαθάριση απαιτείται η οριστική υποβολή και έγκρισή της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πίστωσης των χρημάτων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ανοίξει ξανά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 08:00 το πρωί, προκειμένου οι δικαιούχοι του επιδόματος να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να προχωρήσουν σε τυχόν τροποποιήσεις των υφιστάμενων.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα παιδιού (Α21) γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή του Gov.gr. Χρειάζεστε τους προσωπικούς σας κωδικούς TaxisNet και επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ σας. Η υποβολή γίνεται μία φορά κάθε χρόνο (από τον Μάρτιο έως τα μέσα Ιανουαρίου του επόμενου έτους).

Βήματα για την υποβολή της αίτησης

  • Σύνδεση: Μπείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Παιδιού Α21 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet.
  • Φορολογική δήλωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλλει πρώτα τη φετινή σας φορολογική δήλωση (Ε1), καθώς το ποσό υπολογίζεται με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα.
  • Στοιχεία οικογένειας: Επιβεβαιώστε ή συμπληρώστε τη σύνθεση της οικογένειάς σας (παιδιά, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ παιδιών/συζύγου όπου απαιτείται).
  • ΙΒΑΝ: Καταχωρίστε τον αριθμό λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμείτε να πιστώνεται το επίδομα.
  • Δικαιολογητικά: Επισυνάψτε τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών για ενήλικα τέκνα ή πιστοποιητικά αναπηρίας) εάν ζητηθούν.
  • Οριστική υποβολή: Πατήστε οριστική υποβολή, διότι οι πρόχειρες αιτήσεις δεν εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΑ.
epidoma-mitrotitas.jpg

Ποσό επιδόματος

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου, ώστε να καταβάλλεται στοχευμένα στις οικογένειες με παιδιά, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Αναλυτικότερα:

1.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι έως 6.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

  • 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
  • επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

2.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

  • 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

3.Όταν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ, το επίδομα είναι:

  • 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο επιπλέον
  • 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Θέουτα

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα την τελευταία εν ζωή παράνυφο της Βασίλισσας Ελισάβετ

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα άγρια άλογα επέστρεψαν στο Καζακστάν έπειτα από 200 χρόνια 

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα 10 εργαλεία του σχεδίου Τσίπρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φθινοπωρινά φεστιβάλ... εξωστρέφειας από ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας τον Οκτώβριο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla Roadster: Κράτηση με προκαταβολή 50.000 δολάρια

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (29/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οριακή πτώση στα ηλεκτρονικά - ηλεκτρικά είδη το 2026 – Το concept ανάπτυξης της ΔΕΗ για τον Κωτσόβολο

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος και στο Ολυμπιακό Χωριό: Λύκος επιτέθηκε σε άνδρα με το σκυλί του – «Με ακολούθησε σχεδόν μέχρι την πόρτα, δεν έφευγε με τίποτα»

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Σήμερα η πληρωμή της τέταρτης δόσης - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

07:37ΜΑΝΤΕΙΟ

Αναζητώντας όσους είναι έξω απ’ το κάστρο, ο Νίκος Παπανδρέου είπε στη Νίνα για τη Νίνα, το άγχος Αποστολάκη για την Α’ Πειραιά

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Οδοντίατρος στην Αθήνα δήλωνε πλαστική χειρουργός και έκανε μπότοξ

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εξαφάνιση Βρετανού εξερευνητή: Γιατί η σύζυγός του αρνήθηκε την βοήθεια του βασιλιά Καρόλου - Η στενή σχέση των δύο ανδρών

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη ρήξη Γάκα-Θεοδωρόπουλου: Γιατί διαφώνησαν στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Αντι-στρες» οθόνες και θεραπείες στην Πατριάρχου Ιωακείμ – Η μέθη και «σε άλλο περιστατικό»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στήριξη χωρίς να τιναχθεί στον αέρα η δημοσιονομική ισορροπία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Στο νοσοκομείο η δασκάλα που φέρεται να φώναζε σε μαθητές νηπιαγωγείου

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

06:52LIFESTYLE

Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Παγώνη: «Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται»

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος και στο Ολυμπιακό Χωριό: Λύκος επιτέθηκε σε άνδρα με το σκυλί του – «Με ακολούθησε σχεδόν μέχρι την πόρτα, δεν έφευγε με τίποτα»

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

23:48TRAVEL

Τέσσερις λίμνες για μια διαφορετική φθινοπωρινή απόδραση

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Αντι-στρες» οθόνες και θεραπείες στην Πατριάρχου Ιωακείμ – Η μέθη και «σε άλλο περιστατικό»

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη ρήξη Γάκα-Θεοδωρόπουλου: Γιατί διαφώνησαν στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Ντένις Χάσκινς - Ήταν ο θρυλικός διευθυντής της σειράς «Πριν χτυπήσει το κουδούνι»

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Οδοντίατρος στην Αθήνα δήλωνε πλαστική χειρουργός και έκανε μπότοξ

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την εξαφάνιση Βρετανού εξερευνητή: Γιατί η σύζυγός του αρνήθηκε την βοήθεια του βασιλιά Καρόλου - Η στενή σχέση των δύο ανδρών

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτούνται οι συνήγοροι της 56χρονης γιατρού - Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ