Αίγιο: Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε ο Ιταλός - Τα νέα ευρήματα για τον θάνατο μάνας και γιου

Snapshot Η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού κατηγορουμένου ζήτησε την αποφυλάκισή του βασιζόμενη σε νέα εργαστηριακά ευρήματα και τεχνικές εκθέσεις.

Ο 65χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο διπλό φονικό και παραμένει προφυλακισμένος μετά την απολογία του.

Υπάρχει υπό εξέταση το σενάριο αυτοχειρίας της 54χρονης, η οποία φέρεται να τραυμάτισε πρώτα τον γιο της και στη συνέχεια να αυτοτραυματίστηκε.

Η ιατροδικαστική έκθεση για τον 26χρονο επιβεβαιώνει δολοφονία με πολλαπλές μαχαιριές και πυροβολισμό, ενώ εκτιμάται πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Ο 65χρονος ισχυρίζεται πως κοιμόταν και δεν άκουσε τίποτα τη νύχτα του εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Αίτημα αποφυλάκισης κατέθεσε ο 65χρονος Ιταλός που έχει προφυλακιστεί ως κατηγορούμενος για τον θάνατο της συντρόφου του Μαρίας και του γιου της Ολύμπιου, στον Λόγγο Αιγίου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η υπεράσπιση του 65χρονου κατέθεσε αίτημα άρσης της προσωρινής του κράτησης, βασιζόμενη σε νεότερα εργαστηριακά δεδομένα και στις εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων που έχουν εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας.

Ο ίδιος, ήδη από τις πρώτες στιγμές που αποκαλύφθηκε το έγκλημα, αρνείται σταθερά οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους της 54χρονης και του 26χρονου και εμμένει στην αρχική του θέση. Οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές καλούνται πλέον να επανεξετάσουν το καθεστώς κράτησής του, σταθμίζοντας το σύνολο του προανακριτικού υλικού και τα νέα στοιχεία.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες του φονικού

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στην πλήρη εξιχνίαση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η Μαρία και ο Ολύμπιος. Σύμφωνα με τα ευρήματα της υπόθεσης, στο «μικροσκόπιο» έχει τεθεί και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας της 54χρονης, η οποία φέρεται να επιτέθηκε στον γιο της και μετά τη μοιραία συμπλοκή να προκάλεσε στον εαυτό της 34 τραύματα με μαχαίρι σε θώρακα, κοιλιά, χέρι και λαιμό.

Ωστόσο, το εν λόγω σενάριο αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από τους ειδικούς. Όπως έχει επισημάνει ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ο υπερβολικός αριθμός πληγών στο σώμα της 54χρονης και ιδιαίτερα στον θώρακα, παραπέμπει συνήθως σε εγκληματική ενέργεια και όχι σε αυτοκτονία. Στο ίδιο μήκος κύματος, η εγκληματολόγος Δήμητρα Τσίτση έχει σημειώσει πως σε περιπτώσεις αμόκ η πρώτη αυτόχειρη κίνηση είναι απευθείας στο καίριο σημείο της καρδιάς, χωρίς να προηγείται διαδικασία σταδιακού αυτοτραυματισμού.

Δολοφονία στην περίπτωση του Ολύμπιου

Όσον αφορά τον 26χρονο Ολύμπιο, η ιατροδικαστική έκθεση πιστοποιεί ξεκάθαρα τη δολοφονία του, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές στον θώρακα εν ζωή, πριν δεχθεί το θανατηφόρο πλήγμα στην κροταφική χώρα από κυνηγετικό όπλο. Το κεντρικό ζητούμενο παραμένει η ταυτότητα του δράστη που αφαίρεσε τη ζωή του νεαρού, με την εγκληματολόγο Δήμητρα Τσίτση να εκτιμά ότι τα ευρήματα δείχνουν την εμπλοκή τρίτου προσώπου και όχι μια φονική σύγκρουση μεταξύ μητέρας και γιου.

Από την πλευρά του, ο 65χρονος Ιταλός ισχυρίζεται ότι τη μοιραία νύχτα κοιμόταν στο παρακείμενο δωμάτιο και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, εντοπίζοντας τα δύο θύματα νεκρά το επόμενο πρωί, ενώ στις τοξικολογικές του εξετάσεις είχαν εντοπιστεί υπνωτικές ουσίες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτόν τον ισχυρισμό.

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