Αίγιο: Αυτοχειρία της 54χρονης «βλέπουν» οι αρχές - Εντοπίστηκαν 34 μαχαιριές πάνω της

Η 54χρονη έφερε συνολικά 34 τραύματα από μαχαίρι, τα οποία φέρεται να προκλήθηκαν όλα εν ζωή

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Αίγιο: Αυτοχειρία της 54χρονης «βλέπουν» οι αρχές - Εντοπίστηκαν 34 μαχαιριές πάνω της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 54χρονη γυναίκα έφερε 34 τραύματα από μαχαίρι που προκλήθηκαν εν ζωή, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.
  • Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο η γυναίκα να αυτοτραυματίστηκε και πιθανόν να αυτοκτόνησε, χωρίς εμπλοκή τρίτου προσώπου.
  • Υπάρχουν επτά εγκάρσια τραύματα στο αριστερό αντιβράχιο της γυναίκας που θεωρούνται αυτοτραυματισμός και όχι αποτέλεσμα συμπλοκής.
  • Το πιθανότερο σενάριο είναι η γυναίκα να επιτέθηκε πρώτα στον γιο της, ακολούθησε πάλη και ο γιος την πυροβόλησε πριν εκείνη αυτοτραυματιστεί θανάσιμα.
  • Δεν προκύπτουν στοιχεία που να εμπλέκουν τον Ιταλό σύντροφο στην υπόθεση, παρά την προφυλάκισή του.
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τους θανάτους μητέρας και γιου στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου, για την οποία έχει προφυλακιστεί ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Πρόκειται για μία αρκετά μπερδεμένη υπόθεση, με τις αρχές να προσπαθούν εδώ και μήνες να βγάλουν άκρη σχετικά με το τι συνέβη τη μοιραία νύχτα στην μονοκατοικία.

Οι αρχικές υποψίες έπεσαν στον Ιταλό, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που βρισκόταν στο σπίτι την ώρα που ο 26χρονος Ολύμπιος και η 54χρονη Μαρία έπεφταν νεκροί. Ο ίδιος, από την πρώτη στιγμή, ισχυριζόταν ότι κοιμόταν στο δωμάτιο και δεν άκουσε τίποτα, υποστηρίζοντας πως η σύντροφός του σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή που διέταξαν την προφυλάκισή του, ωστόσο οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη ο κατηγορούμενος, έδειξαν στον οργανισμό του υπνωτική ουσία που θα δικαιολογούσε τα όσα είχε υποστηρίξει.

Τα νεότερα στοιχεία αφορούν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, οι οποίοι εξέτασαν τις ιατροδικαστικές εξετάσεις των θυμάτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το σενάριο η 54χρονη να αυτοκτόνησε, φαίνεται το πιο πιθανό.

Όπως ανέφερε και η εκπομπή «Live News» του MEGA, ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές είναι ότι η γυναίκα δεν έφερε μαχαιριά στην πλάτη, ένα στοιχείο που αν ίσχυε θα μπορούσε να ενισχύσει το ενδεχόμενο επίθεσης από τρίτο πρόσωπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 54χρονη έφερε συνολικά 34 τραύματα από μαχαίρι, τα οποία φέρεται να προκλήθηκαν όλα εν ζωή. Το στοιχείο αυτό θεωρείται σημαντικό από τους αστυνομικούς, καθώς, σε περίπτωση επίθεσης από άλλο άτομο, θα μπορούσαν να υπάρχουν και μεταθανάτια τραύματα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε επτά τραύματα από τέμνον και νύσσον όργανο στην έσω επιφάνεια του αριστερού αντιβραχίου. Τα τραύματα αυτά ήταν εγκάρσια και παράλληλα μεταξύ τους, γεγονός που οι αστυνομικοί θεωρούν ότι παραπέμπει σε αυτοτραυματισμό και όχι σε χτυπήματα κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Το σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί

Με βάση το σύνολο των ερευνών, οι αξιωματικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η 54χρονη να επιτέθηκε αρχικά στον γιο της με μαχαίρι. Εκείνος φέρεται να αντέδρασε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάλη μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της οποίας η γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια από το μαχαίρι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο, ο γιος της κατάφερε να την εξουδετερώσει και την πυροβόλησε. Τα ευρήματα DNA και τα αποτυπώματα που έχουν εντοπιστεί στα όπλα και σε άλλα αντικείμενα εξετάζονται στο πλαίσιο της μεταξύ τους πάλης.

Μετά τον θάνατο του γιου της, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η γυναίκα επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί στην περιοχή του λαιμού, πραγματοποιώντας αρχικά δοκιμαστικά κοψίματα. Στη συνέχεια φέρεται να προχώρησε στα παράλληλα τραύματα στο αριστερό της χέρι και τελικά να αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα.

Οι αρχές θεωρούν, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ότι δεν προκύπτει εμπλοκή τρίτου προσώπου. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί το σύνολο των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να δείχνει εμπλοκή του Ιταλού στην υπόθεση.

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