Θρίλερ δίχως τέλος στον Λόγγο: Εντοπίστηκε DNA τρίτου προσώπου στο όπλο - Δεν είναι του Ιταλού

Περίπου σαράντα πέντε ημέρες μετά την ανακάλυψη των δύο θυμάτων, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων παραμένουν καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης

Δημήτρης Δρίζος

Θρίλερ δίχως τέλος στον Λόγγο: Εντοπίστηκε DNA τρίτου προσώπου στο όπλο - Δεν είναι του Ιταλού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Στο όπλο που βρέθηκε στη σκηνή εντοπίστηκε DNA της 54χρονης γυναίκας και γενετικό υλικό τρίτου, άγνωστου ατόμου.
  • Η 54χρονη είχε κατάλοιπα πυροβολισμού στα χέρια της, χωρίς όμως να αποδεικνύεται ότι εκείνη πυροβόλησε τον γιο της.
  • Δεν βρέθηκαν ίχνη πυροβολισμού στα χέρια του 65χρονου συντρόφου, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή.
  • Οι μαχαιριές στον 26χρονο ήταν προθανάτιες, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι έγινε πιθανώς μετά τον θάνατό του.
  • Η έρευνα συνεχίζεται με νέες εκθέσεις από εγκληματολογικά εργαστήρια και ιατροδικαστές.
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Νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση των θανάτων μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, μετά τον εντοπισμό καταλοίπων πυροβολισμού στα χέρια της 54χρονης γυναίκας. Το εύρημα εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δεδομένα της έρευνας, χωρίς ωστόσο να αποτελεί απόδειξη ότι εκείνη πυροβόλησε τον 26χρονο γιο της.

Περίπου σαράντα πέντε ημέρες μετά την ανακάλυψη των δύο θυμάτων, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων παραμένουν καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης. Στο μαχαίρι, με το οποίο πιστεύεται ότι προκλήθηκαν τα τραύματα, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της γυναίκας. Αντίθετα, στο πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε το DNA της 54χρονης, καθώς και γενετικό υλικό ενός ακόμα ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Επιπρόσθετα, δεν εντοπίστηκαν κατάλοιπα πυροβολισμού στα χέρια του 65χρονου, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοια ίχνη μπορούν να αφαιρεθούν με καλό πλύσιμο και τρίψιμο. Ο Ιταλός, από την πρώτη στιγμή, αρνείται κάθε εμπλοκή και δηλώνει αθώος.

Η πυρίτιδα στα χέρια της μητέρας

Η ύπαρξη πυρίτιδας στα χέρια της γυναίκας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο δεν καθορίζει οριστικά ποιος πυροβόλησε τον γιο της.

Το εύρημα μπορεί να υποδηλώνει είτε χρήση είτε επαφή με το όπλο, χωρίς να προσδιορίζει τον χρόνο ή τις συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη αυτό. Δεν αποκλείεται η 54χρονη να είχε χειριστεί το όπλο για άλλο λόγο, είτε την ημέρα των γεγονότων είτε νωρίτερα.

Οι αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και η πιθανότητα η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και κατόπιν να αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των εμπειρογνωμόνων, οι μαχαιριές που έφερε ο26χρονος ήταν προθανάτιες, ενώ ο πυροβολισμός στο κεφάλι φαίνεται να έγινε μετά τον θάνατό του. Η σειρά εμφάνισης των τραυμάτων συνδυάζεται με τα αποτελέσματα από τα όπλα, τις μαρτυρίες και το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Το χρονικό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για δύο νεκρούς μέσα σε κατοικία στον Λόγγο Αιγίου.

Ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του με τραύματα από μαχαίρι και μια σφαίρα στο κεφάλι, ενώ κοντά του βρισκόταν επίσης νεκρή η 54χρονη μητέρα του, με πολλαπλά τραύματα. Στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, κυρίως λόγω της καθυστέρησης στην ειδοποίηση των Αρχών και άλλων ερευνητικών δεδομένων.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αναμένουν επιπλέον εκθέσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και τους ιατροδικαστές.

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