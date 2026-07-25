«Αν προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, σε καταβροχθίζει»: Άνιση μάχη με τις φλόγες στη Μαδρίτη

Snapshot Πάνω από 220.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί λόγω των πυρκαγιών σε Ισπανία και Γαλλία, με περίπου 200.000 στη νοτιοδυτική Γαλλία και 25.000 στη Μαδρίτη.

Στην Ισπανία, η πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη ξεπερνά τις δυνατότητες των πυροσβεστών, ενώ η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Η πυρκαγιά στη Γαλλία έχει καταστρέψει πάνω από 19.000 εκτάρια δάσους και περίπου 80 σπίτια, με τις συνθήκες να είναι χειρότερες από τις πυρκαγιές του 2022.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης με αεροσκάφη και ελικόπτερα, καθώς η νότια Ευρώπη πλήττεται από καύσωνα και ξηρασία.

Οι πυρκαγιές στην Ευρώπη αυξάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, που δημιουργεί πιο ξηρές και εύφλεκτες συνθήκες, ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την εκκένωση σχεδόν 60.000 ανθρώπων κοντά στο Μπορντό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία σε πάνω από 220.000.

Περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ στη νοτιοδυτική Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει κινητοποιήσει τον στρατό για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Την ίδια ώρα, μια πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη βρίσκεται «πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν», προειδοποίησαν Ισπανοί αξιωματούχοι, αφού τρεις φωτιές δυτικά της πρωτεύουσας ενώθηκαν σε ένα ενιαίο πύρινο μέτωπο.

Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, με 25.000 ανθρώπους να έχουν λάβει εντολή εκκένωσης και σχεδόν 40.000 να καλούνται να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους.

Η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη «χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής», λέγοντας ότι η περιοχή αντιμετωπίζει μια «τέλεια καταιγίδα» από υψηλές θερμοκρασίες, ασταμάτητους ανέμους και μέτωπα φωτιάς που ενώνονται.

Στην Ισπανία, οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι οι πυρκαγιές κινούνται προς τους δήμους Ρομπλέδο ντε Τσαβέλα και Φρεσνεδίγιας ντε λα Ολίβα, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη.

«Η πυρκαγιά βρίσκεται στην κορύφωσή της και αυτή τη στιγμή ξεπερνά τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την ελέγξουν», δήλωσε ο Κάρλος Νοβίγιο, επικεφαλής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης.

«Δεν είναι δυνατόν να επιτεθούμε στη φωτιά σε εκείνη την περιοχή, γι’ αυτό λαμβάνονται αμυντικά μέτρα», πρόσθεσε.

Η Μονάδα Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών (UME) έχει αναπτυχθεί για να προσπαθήσει να ανακόψει την επέλαση των φλογών, με κύριο στόχο την προστασία περιοχών κοντά στην πόλη Ελ Εσκοριάλ.

Οι αρχές παρακολουθούν επίσης μια ξεχωριστή πυρκαγιά στη γειτονική επαρχία Άβιλα, όπου υπάρχει φόβος ότι η τεράστια φωτιά στο Μπουργκοντόντο μπορεί να ενωθεί με το μέτωπο της Μαδρίτης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε ότι οι αρχές κάνουν «ό,τι είναι δυνατόν» για να εμποδίσουν την ένωση των δύο πυρκαγιών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Μαδρίτη, Φρανθίσκο Μαρτίν, προειδοποίησε ότι οι αριθμοί των εκκενώσεων μπορεί να αυξηθούν, καθώς «οι καύτρες ταξιδεύουν για χιλιόμετρα και η φωτιά πηδά μεγάλες αποστάσεις».

Ο δήμαρχος του Ελ Τιέμπλο, μιας από τις πληγείσες περιοχές στην Άβιλα, δήλωσε ότι οι φλόγες εξαπλώθηκαν από τη Ναβαλουένγκα προς την κοιλάδα Ιρουέλας — μια απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων — σε λιγότερο από μισή ώρα.

«Ήταν τρομακτικό», δήλωσε ο Αρτούρο Βάρας Γκονθάλεθ.

Τουλάχιστον 6.000 εκτάρια γης έχουν καεί στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώ η φωτιά στην Άβιλα έχει καταστρέψει σχεδόν 9.000 εκτάρια, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οκτώ δήμοι έχουν εκκενωθεί, μεταξύ αυτών οι: Τσαπινερία, Νάβας ντελ Ρέι, Κολμενάρ ντελ Αρόγιο, Φρεσνεδίγιας ντε λα Ολίβα, Ρομπλέδο ντε Τσαβέλα, Αλντέα ντελ Φρέσνο, Ναβαλαγκαμέγια και Θαρθαλέχο.

Άλλες πόλεις, όπως οι Σαν Μαρτίν ντε Βαλντεϊγλέσιας, Πελάγιος ντε λα Πρέσα και Βίγια ντελ Πράδο, παραμένουν σε καθεστώς περιορισμού κυκλοφορίας.

«Αν δεν τρέξεις μακριά και προσπαθήσεις να την αντιμετωπίσεις, σε καταβροχθίζει»

Ο Εκολογίο Καμπρέρα, 86 ετών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό του δυτικά της Μαδρίτης.

«Αν δεν τρέξεις μακριά της και προσπαθήσεις να την αντιμετωπίσεις, σε καταβροχθίζει», δήλωσε στο AFP από ένα κλειστό γυμναστήριο στο χωριό Βιλαμάντα, όπου εκατοντάδες εκτοπισμένοι έχουν βρει καταφύγιο.

Η οικογένειά του προσπάθησε να σώσει το σπίτι της ψεκάζοντάς το με λάστιχα κήπου, μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες.

«Ήρθαν και είπαν σε όλους να φύγουν... Δεν έχω ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο».

Η Αγιούσο χαρακτήρισε την κατάσταση «εντελώς ασυνήθιστη και καταστροφική», τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ θα επισκεφθεί το κέντρο συντονισμού έκτακτης ανάγκης το Σάββατο.

Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι οι πολίτες «ζουν μια δραματική κατάσταση» και τους κάλεσε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

AP

Η Πολιτική Φρουρά συνέλαβε ένα άτομο και ερευνά ένα ακόμη για τη φωτιά στο Μπουργκοντόντο, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, πιθανόν προκλήθηκε από αμέλεια με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων σε περίοδο απαγορεύσεων.

Η «XXL» πυρκαγιά στη Γαλλία αναγκάζει περίπου 200.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι αρχές έχουν εκκενώσει περίπου 200.000 ανθρώπους μετά τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ.

Τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, τέσσερις πόλεις κοντά στο Μπορντό εκκενώθηκαν «για προληπτικούς λόγους».

Πρόκειται για τις:

Σεν Μεντάρ ντε Ζαλ, Σεν Ζαν ντ’ Ιγιάκ, Μαρτινιάς ντε Ζαλ, Σεν Ομπέν ντε Μεντόκ,

οι οποίες συνολικά έχουν πληθυσμό περίπου 58.400 κατοίκους.

Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ, που η τοπική νομάρχης Σοφί Μπροκάς χαρακτήρισε «πυρκαγιά XXL», έχει κάψει πάνω από 19.000 εκτάρια δάσους και έχει καταστρέψει περίπου 80 σπίτια.

Οι αρχές εκκένωσαν ολόκληρη τη χερσόνησο Καπ Φερέ, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στις ακτές του Ατλαντικού, με εκατοντάδες ανθρώπους να διαφεύγουν ακόμη και με βάρκες.

Η περιοχή έχει μόνιμο πληθυσμό λίγο κάτω από 8.000 κατοίκους, αλλά το καλοκαίρι ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί έως και δέκα φορές.

Ο επικεφαλής πυροσβεστικής και διάσωσης Μαρκ Βερμέιλεν δήλωσε ότι οι συνθήκες είναι χειρότερες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2022, καθώς η ξηρασία επιτρέπει στη φωτιά να εξαπλώνεται ακόμη και τη νύχτα.

«Δεν έχουμε ξαναδεί πυρκαγιά μεταφοράς τέτοιου μεγέθους», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνέζ.

Πρόσθεσε ότι περίπου 50 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί.

Η φωτιά είναι «αυτοτροφοδοτούμενη» και αλλάζει κατεύθυνση, ενώ την Παρασκευή κινήθηκε ανατολικά προς το Μπορντό.

Ακραίες συνθήκες σε όλη τη νότια Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει αεροσκάφη και ελικόπτερα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε Ισπανία και Γαλλία, καθώς μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα και παρατεταμένη ξηρασία.

Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο, με τη θερμοκρασία της να αυξάνεται περισσότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus της ΕΕ.

Οι θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες αφήνουν τη βλάστηση χωρίς υγρασία, δημιουργώντας εύφλεκτη ύλη που επιτρέπει στις πυρκαγιές να ξεσπούν και να εξαπλώνονται ταχύτερα.

Χρειάζεται πάντα μια σπίθα — συνήθως από ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε τυχαία είτε σκόπιμη, ή από κεραυνό — όμως η ακραία ζέστη, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να κάνουν τις φωτιές πολύ πιο γρήγορες και δύσκολες να ελεγχθούν.

Οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει φέτος στην Ευρώπη μεγαλύτερη έκταση από τον ετήσιο μέσο όρο των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έχει προειδοποιήσει ότι «η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη», με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να αναμένεται στη νότια Ευρώπη.

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