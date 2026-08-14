Οι Τούρκοι παίζουν τουριστικά παιχνίδια με τα χριστιανικά μνημεία - Μετά τη Σουμελά ο Περιστερεώτας

Η Παναγία Σουμελά έχει μετατραπεί σε κομμάτι της μίνι σειράς «Kalbimin Rotası Karadeniz» της GoTürkiye και η η Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα εμφανίζεται στο τρέιλερ της νέας σειράς «Sevdam Karadeniz»

Μάνος Χατζηγιάννης

Οι Τούρκοι παίζουν τουριστικά παιχνίδια με τα χριστιανικά μνημεία - Μετά τη Σουμελά ο Περιστερεώτας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα εμφανίζεται σε τουρκική σειρά, συνεχίζοντας τη χρήση χριστιανικών μνημείων ως τουριστικών πόρων μετά την Παναγία Σουμελά.
  • Η Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά δεν τελείται ανήμερα 15 Αυγούστου για τρίτη συνεχή χρονιά λόγω της σύμπτωσης με την επέτειο πτώσης της Τραπεζούντας, που στην Τουρκία θεωρείται νίκη των Οθωμανών.
  • Η Παναγία Σουμελά και η Μονή Περιστερεώτα αντιμετωπίζονται από τουρκικές αρχές κυρίως ως τουριστικά αξιοθέατα, με χρήση σε τηλεοπτικές παραγωγές και οργανωμένες καμπάνιες.
  • Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος εκφράζει ανησυχία ότι η ένταξη της Παναγίας Σουμελά στον κατάλογο μνημείων UNESCO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκοπή του μνημείου από την ιστορική και θρησκευτική του ταυτότητα.
  • Η Μονή Περιστερεώτα, με ιστορία από τον 8ο αιώνα, σήμερα διατηρεί μόνο ερείπια και λειτουργεί ως φόντο σε τουρκικές μυθοπλαστικές σειρές, επηρεάζοντας την πολιτιστική της παρουσία.
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Συνεχίζονται τα τουριστικά παιχνίδια των Τούρκων με τα χριστιανικά μνημεία και έπειτα από τον καβγά μεταξύ επιχειρηματία και καθηγητή για την Παναγία Σουμελά, σειρά πήρε η Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα η οποία εμφανίζεται στο τρέιλερ της νέας σειράς «Sevdam Karadeniz».

Υπενθυμίζεται ότι όπως το Newsbomb είχε αποκαλύψει ούτε φέτος ανήμερα 15Αύγουστου θα τελεστεί η καθιερωμένη Θεία Λειτουργία στο ιστορικό μοναστήρι, αλλά γίνει στις 23 του μηνός.

Μία από τις πιο ανησυχητικές πτυχές της υπόθεσης πάντως είναι ο τρόπος με τον οποίο η Μονή Σουμελά αντιμετωπίζεται σχεδόν σαν τουριστική επιχείρηση. Η Παναγία Σουμελά έχει μετατραπεί σε κομμάτι της μίνι σειράς «Kalbimin Rotası Karadeniz» της GoTürkiye, μιας οργανωμένης τουριστικής καμπάνιας που χρησιμοποιεί τη μυθοπλασία για να προβάλει την Τραπεζούντα, τη Ριζούντα και το Αρτβίν.

https://www.instagram.com/p/DbSy3UTjW_1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μετά από αυτό ακόμη ένα ελληνικό μοναστήρι του Πόντου, ο Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα, τον οποίο οι τουρκικές πηγές αποκαλούν Κοστούλ, εμφανίζεται στο πρώτο τρέιλερ της νέας σειράς «Sevdam Karadeniz».

Το τουρκικό σήριαλ αφορά την ιστορία μιας οικογενειακής βεντέτας, ενός απαγορευμένου έρωτα και ενός αναγκαστικού γάμου.

Τα γυρίσματα της σειράς έχουν πραγματοποιηθεί στην Τραπεζούντα και θα προβληθεί από το NOW τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Στο πρώτο τρέιλερ, τα ερείπια του Περιστερεώτα λειτουργούν ως φόντο του μυστηριακού τοπίου του Εύξεινου Πόντου.

Δείτε το τρέιλερ:

Ποια είναι η μονή

Βρίσκεται στο Εσίρογλου, στο χωριό Κουστούλ (Σιμσιρλί) στην Τραπεζούντα, σε έναν λόφο με θέα την κοιλάδα. Είναι ένα σημαντικό μοναστήρι από άποψη θρησκευτικού τουρισμού.

Η Μονή Κουστούλ χτίστηκε το 752, λεηλατήθηκε το 1203, εγκαταλείφθηκε για ένα διάστημα και άνοιξε ξανά το 1393. Καταστράφηκε ολοσχερώς σε πυρκαγιά το 1904 και ξαναχτίστηκε για τρίτη φορά. Μόνο λίγα ερείπια σώζονται σήμερα, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού παρεκκλησίου που βρίσκεται βόρεια μιας σπηλιάς μέσα στο μοναστήρι, η οποία είναι γνωστό ότι είναι σχετικά νέα.

Το μοναστήρι βρίσκεται σε μια βραχώδη προεξοχή που υψώνεται περίπου 250 μέτρα από τον πυθμένα της κοιλάδας, σε μια ανατολική πλαγιά της κοιλάδας Γκαλιάν. Η βραχώδης πλατφόρμα προεξέχει από την πλαγιά σαν μπαλκόνι, προσφέροντας θέα στην κοιλάδα.

Η είσοδος στο μοναστήρι γίνεται από τα δυτικά μέσω μιας απότομης σκάλας. Μπαίνοντας στην αυλή, παρατηρεί κανείς ότι ο χώρος περιβάλλεται από δωμάτια και ερείπια εκκλησίας που εξυπηρετούσαν διάφορες λειτουργίες.

Γιατί δεν έγινε ούτε φέτος η Θεία Λειτουργία τον 15Αύγουστο στην Παναγία Σουμελά

Γιατί όμως η Τουρκία απαγόρευσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την τέλεση της Θείας Λειτουργίας για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα.

Η εορτή συμπίπτει με την πτώση της Τραπεζούντας, η οποία στην Τουρκία θεωρείται «νίκη των Οθωμανών» και λόγος απαγόρευσης τέλεσης της σημαντικής για τον ελληνισμό Λειτουργίας. Η εορτή, η οποία συγκεντρώνει Ορθόδοξους προσκυνητές από όλο τον κόσμο, συμπίπτει με την επέτειο της πτώσης της Τραπεζούντας το 1461. Στην Τουρκία, η ημερομηνία αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την άρνηση τέλεσης λειτουργιών σε ένα από τα κύρια ιερά του ποντιακού ελληνισμού.

Οι Τούρκοι φοβούνται το αυξανόμενο κύμα προσκυνητών στην Παναγία Σουμελά καθώς ξυπνάνε συνειδήσεις και μάλιστα με μαζικό τρόπο.

Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τουριστικά το μνημείο

Τον περασμένο Ιούνιο έντονο προβληματισμό για την κατάσταση της ιστορικής Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα εξέφρασε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), στηλιτεύοντας και τις πρακτικές του τουρκικού κράτους.

Η πρόσφατη κινητικότητα των τουρκικών αρχών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτή παρουσιάζεται σε σχετικά δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις, με σκοπό την οριστική ένταξη της ιστορικής Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά στον μόνιμο κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εγρήγορση. H Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για μια εξέλιξη που, εκ πρώτης όψεως, φαντάζει ως προσπάθεια προστασίας ενός παγκόσμιου πολιτιστικού θησαυρού. Ωστόσο, γνωρίζοντας την ιστορία και τις διαχρονικές μεθοδεύσεις της γείτονος, θέτει το ερώτημα: Πρόκειται για μια ειλικρινή κίνηση ανάδειξης του μνημείου ή υποκρύπτεται ένας ακόμη στρατηγικός ελιγμός με στόχο την αποκοπή του από την ιστορική και θρησκευτική του ταυτότητα;

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