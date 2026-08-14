Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Snapshot Ο Σουηδός αθλητής ακολούθησε τη στρατηγική του Καραλή και επίσης πέρασε στον τελικό με άλμα στα 5.60 μέτρα.

Μόλις τέσσερις αθλητές πέρασαν με την πρώτη προσπάθεια τα 5.60 μέτρα, μεταξύ αυτών ο Καραλής, ο Μόντο Ντουπλάντις, ο Μπο Κάντα Λίτα Μπάερε και ο Γίλιο Φίλτχενς. Snapshot powered by AI

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε στον τελικό του άλματος επί κοντώ με άλμα στα 5.60μ.

Ο Σουηδός ακολούθησε την στρατηγική του Έλληνα αθλητή και πέρασε άνετα στον τελικό κάνοντας και αυτός ένα άλμα στα 5.60μ.

Ο «Μανόλο» ήταν ένας από τους μόλις τέσσερις αθλητές που πέρασαν με την πρώτη τα 5.60μ. Οι άλλοι τρεις ήταν ο Μόντο Ντουπλάντις, ο Γερμανός Μπο Κάντα Λίτα Μπάερε και ο Βέλγος Γίλιο Φίλτχενς.

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