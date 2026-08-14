Πρωτοφανές περιστατικό στην Κίνα: Δύο φίλοι εγκλωβίστηκαν σε... καρέκλες νοσοκομείου

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε ένα πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στην Κίνα, όταν δύο φίλοι εγκλώβισαν τα... κεφάλια τους στις καρέκλες της αίθουσας αναμονής ενός νοσοκομείου στην πόλη Τσονγκτσίνγκ.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο ένας από τους δύο νεαρούς αποκοιμήθηκε, ενώ περίμενε τον φίλο του, και κάτω από άγνωστες συνθήκες, σφήνωσε το κεφάλι του ανάμεσα στην πλάτη και το μπράτσο της καρέκλας.

Στη συνέχεια, όταν γύρισε ο φίλος του και τον είδε, προσπάθησε να του δείξει πώς να ξεφύγει, αλλά κατέληξε και ο ίδιος εγκλωβισμένος στην καρέκλα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, χρειάστηκε να παρεμβούν υπάλληλοι της ασφάλειας του νοσοκομείου για να απεγκλωβίσουν τους δύο άνδρες, οι οποίοι αποσυναρμολόγησαν τις καρέκλες.

Δείτε το βίντεο: