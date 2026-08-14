Χάλι Μπέρι: «Σήμερα δεν με νοιάζει τίποτα» - Ποζάρει μόνο με το κιμονό της και γίνεται viral

Η 60χρονη ηθοποιός έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Χάλι Μπέρι: «Σήμερα δεν με νοιάζει τίποτα» - Ποζάρει μόνο με το κιμονό της και γίνεται viral
LIFESTYLE
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  • Η Χάλι Μπέρι μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα όπου εμφανίζεται χαλαρή και ντυμένη με ρόμπα.
  • Η ηθοποιός συνοδεύει τις φωτογραφίες με το μήνυμα «Σήμερα δεν με νοιάζει τίποτα».
  • Σε μία από τις εικόνες, φιλά τρυφερά τον σύντροφό της Βαν Χαντ, με τον οποίο είναι σε σχέση από το 2020.
  • Η Μπέρι επέλεξε να δείξει μια πιο ανέμελη πλευρά της καθημερινότητάς της χωρίς ιδιαίτερο styling.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται περιστασιακά στιγμές στα social media χωρίς να αποκαλύπτει πολλά για την προσωπική του ζωή.
Snapshot powered by AI

Η Χάλι Μπέρι αποφάσισε να αφήσει στην άκρη για λίγο τις υποχρεώσεις και να απολαύσει μια πιο χαλαρή, ανέμελη πλευρά της καθημερινότητάς της. Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα, συνοδεύοντάς τα με ένα χαρακτηριστικό μήνυμα: «Σήμερα δεν με νοιάζει τίποτα».

https://www.instagram.com/p/Db_b0RNGJIq/

Στις φωτογραφίες, η 60χρονη σταρ εμφανίζεται ιδιαίτερα χαλαρή, φορώντας ένα κιμονό, ενώ απολαμβάνει τον ήλιο και τρώει φράουλες με σοκολάτα.

Χάλι Μπέρι

Σε άλλα στιγμιότυπα ποζάρει στον φακό, ενώ σε ένα ακόμη φαίνεται να ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί με τον σύντροφό της, Βαν Χαντ, με τον οποίο διατηρεί σχέση από το 2020.

Χάλι Μπέρι

Η Χάλι Μπέρι δεν χρειάστηκε ιδιαίτερο styling για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Με τη ρόμπα της, ξαπλωμένη στον ήλιο έδειξε μια πιο ανέμελη και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Χάλι Μπέρι

Οι δυο τους έχουν επιλέξει να μοιράζονται κατά διαστήματα κοινές στιγμές στα social media, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν υπερβολικά πολλά από την προσωπική τους ζωή.

Χάλι Μπέρι

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