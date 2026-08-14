Φωτιά τώρα στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας: Επιχειρούν 5 εναέρια
Η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες καίει σε ξερά χόρτα, κοντά σε φοτοβολταϊκό πάρκο
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- Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026 στην περιοχή Βαθύκοιλο Φθιώτιδας.
- Η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο.
- Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και 5 αεροσκάφη.
- Παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 στην περιοχή Βαθύκοιλο Φθιώτιδας.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 5 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
Η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες καίει σε ξερά χόρτα, κοντά σε φοτοβολταϊκό πάρκο
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Φωτιά τώρα στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας: Επιχειρούν 5 εναέρια
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