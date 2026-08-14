Φωτιά τώρα στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας: Επιχειρούν 5 εναέρια

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026 στην περιοχή Βαθύκοιλο Φθιώτιδας.

Η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο.

Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και 5 αεροσκάφη.

Παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 στην περιοχή Βαθύκοιλο Φθιώτιδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 5 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες καίει σε ξερά χόρτα, κοντά σε φοτοβολταϊκό πάρκο