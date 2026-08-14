Σκέρτσος: Ο Τσίπρας του Ματιού δεν ζήτησε συγγνώμη για τα ερείπια που άφησε στην πολιτική προστασία

Σφοδρή επίθεση από τον υπουργό Επικρατείας στον πρώην πρωθυπουργό

Παναγιώτης Βελισσάρης

Σκέρτσος: Ο Τσίπρας του Ματιού δεν ζήτησε συγγνώμη για τα ερείπια που άφησε στην πολιτική προστασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άκης Σκέρτσος κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν ζήτησε συγγνώμη για τις αποτυχίες στην πολιτική προστασία κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας του, ειδικά μετά τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Μάνδρα.
  • Ο Σκέρτσος απορρίπτει τις επικρίσεις του Τσίπρα για την κυβερνητική διαχείριση των φετινών πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δυσμενείς κλιματικούς και γεωγραφικούς παράγοντες.
  • Σύμφωνα με στοιχεία, η Ελλάδα έχει λιγότερες καμένες εκτάσεις φέτος σε σύγκριση με χώρες όπως η Τουρκία και η Ιταλία, αντικρούοντας την επιχειρηματολογία του Τσίπρα.
  • Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει δημιουργήσει έναν σύγχρονο μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ενώ κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση για αποτυχία στη διαχείριση φυσικών καταστροφών.
  • Ο Σκέρτσος καλεί τον Τσίπρα και το κόμμα του να ασκήσουν κριτική με υπευθυνότητα, αυτοκριτική και ειλικρίνεια, αποφεύγοντας την πολιτική εκμετάλλευση της κλιματικής αλλαγής.
Snapshot powered by AI

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος με αφορμή τις επικρίσεις που διατύπωσε ο πρώην πρωθυπουργός σε πρόσφατη συνέντευξή του στο in.gr για τους χειρισμούς της κυβέρνησης αναφορικά με τις φωτιές και συνολικά για την πολιτική προστασία στη χώρα.

«Ο Αλέξης Τσίπρας του Ματιού των 104 νεκρών και της Μάνδρας των 24 νεκρών αποφάσισε να εμφανιστεί ως ειδικός και επί της κλιματικής αλλαγής παρότι ακόμη δεν έχει ζητήσει ειλικρινή συγνώμη για τα ερείπια που άφησε πίσω του στην πολιτική προστασία της χώρας», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος.

Σε άλλο μέρος της ανάρτησής του σημειώνει απευθυνόμενος προς τον κ. Τσίπρα πως «παρά το παρελθόν του που θα έπρεπε να τον έχει κάνει πολύ πιο προσεκτικό, διαθέτει περίσσιο πολιτικό κυνισμό που τον κάνει να μην ορρωδεί προ ουδενός».

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

Στην πρόσφατη συνέντευξη του στο in.gr ο Αλέξης Τσίπρας του Ματιού των 104 νεκρών και της Μάνδρας των 24 νεκρών αποφάσισε να εμφανιστεί ως ειδικός και επί της κλιματικής αλλαγής παρότι ακόμη δεν έχει ζητήσει ειλικρινή συγνώμη για τα ερείπια που άφησε πίσω του στην πολιτική προστασία της χώρας.

Επικαλέστηκε, λοιπόν, την ακόλουθη ρητορική σοφιστεία προκειμένου να θολώσει, όπως συνηθίζει, τα νερά: «κλιματική αλλαγή δεν έχουν και η γειτονική Τουρκία ή η Ιταλία; Γιατί αυτές οι χώρες έχουν λιγότερες καμένες εκτάσεις από εμάς τα τελευταία χρόνια;».

Αποκάλυψε έτσι για μια ακόμη φορά στην ίδια συνέντευξη ότι παρά το παρελθόν του που θα έπρεπε να τον έχει κάνει πολύ πιο προσεκτικό, διαθέτει περίσσιο πολιτικό κυνισμό που τον κάνει να μην ορρωδεί προ ουδενός.

Διότι αν είχε ρωτήσει τους ειδικούς επιστήμονες του επιτελείου του -και έχει αρκετούς στα θέματα αυτά- θα τον είχαν ενημερώσει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει κάθε καλοκαίρι ένα ιδιαίτερα δυσμενές μείγμα υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας, έντονων ανέμων, δύσκολου ανάγλυφου και υψηλής ευφλεκτότητας της βλάστησης. Με τα ισχυρά μελτέμια του Αιγαίου να αποτελούν έναν επιπλέον σημαντικό παράγοντα πυρομετεωρολογικού κινδύνου, ιδιαίτερα για την Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.

Θα τον είχαν ενημερώσει, επίσης, ότι κατά το φετινό καλοκαίρι και η Τουρκία και η Ιταλία καταγράφουν έως σήμερα περισσότερες καμένες εκτάσεις από την Ελλάδα, που βρίσκεται στην 6η θέση στον συγκεκριμένο συγκριτικό πίνακα του Euronews κάτω από Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία (https://www.euronews.com/.../wildfires-in-europe-is-2026...).

Η ίδια η ευρωπαϊκή εικόνα του 2026, με μια ήπειρο να καίγεται και χώρες με πολύ ισχυρές υποδομές και μηχανισμούς πολιτικής προστασίας να έχουν χειρότερες επιδόσεις από την Ελλάδα, αποκαλύπτει πόσο απλοϊκή και λαϊκιστική είναι για άλλη μια φορά η προσέγγιση του κ. Τσίπρα.

Η κλιματική αλλαγή είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να εργαλειοποιείται από πολιτικούς που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει ουσιαστικά από την αρχή έναν σύγχρονο μηχανισμό πολιτικής προστασίας, πρόληψης και κρατικής αρωγής.

Αυτοί που ως κυβέρνηση δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν σύγχρονο μηχανισμό πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών έρχονται σήμερα ως τιμητές για να ασκήσουν κριτική. Ας κατανοήσουν, επιτέλους, ότι η πολιτική προστασία δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο φτηνής και ρηχής πολιτικής αντιπαράθεσης. Και ας μιλήσουν, επιτέλους, ως νέο κόμμα με παλιό αρχηγό με περισσότερη υπευθυνότητα, αυτοκριτική, ταπεινότητα και ειλικρίνεια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:41ΚΟΣΜΟΣ

Μία αληθινή ιστορία: Παιδικές φίλες αποδείχθηκαν αδελφές - Το DNA συμπλήρωσε το κομμάτι του παζλ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Χταπόδι βρέθηκε… κολλημένο σε παράθυρο στον 4ᵒ όροφο εργοστασίου – Βίντεο

16:32LIFESTYLE

Η Μαρίνα Βερνίκου εντυπωσιάζει κάνοντας surfing στα καταγάλανα νερά της Σαντορίνης με λευκό ολόσωμο μαγιό - Βίντεο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ήρθη το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου: Κανονικά αναχωρούν τα πλοία

16:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι νέοι θρύλοι του μπάσκετ: Ντοκ Ρίβερς, Μάικ Ντ’Αντόνι και άλλοι – Η νέα λαμπρή κλάση του 2026

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάλασσα, μπύρα και… τυρόπιτα: Ο Μπόρις Τζόνσον απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα για ακόμη μια χρονιά

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κατάρριψη αμερικανικού drone MQ-9 με νέο σύστημα αεράμυνας του IRGC

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι παίζουν τουριστικά παιχνίδια με τα χριστιανικά μνημεία - Μετά την Παναγία Σουμελά η Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα

16:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι ισχυρότερες ριπές ανέμων την Παρασκευή - Στα 112 χλμ. η μέγιστη τιμή

15:58LIFESTYLE

Alessandra Ambrosio: Νέες φωτογραφίες από τον αρραβώνα της - Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι και οι στιγμές με τον σύντροφό της

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές περιστατικό στην Κίνα: Δύο φίλοι εγκλωβίστηκαν σε... καρέκλες νοσοκομείου - Δείτε βίντεο

15:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Ο Τσίπρας του Ματιού των 104 νεκρών δεν ζήτησε συγγνώμη για τα ερείπια που άφησε πίσω του στην πολιτική προστασία

15:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Αποφύγετε δραστηριότητες σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 19χρονος τουρίστας που οδηγούσε πατίνι μεθυσμένος

15:44LIFESTYLE

Τζέιμι Λι Κέρτις: «Με τον Κρίστοφερ Γκεστ παντρευτήκαμε ενώ γνωριζόμασταν μόλις 72 ώρες» - Η αποκάλυψή της έπειτα από 42 χρόνια γάμου

15:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του επί κοντώ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

15:29LIFESTYLE

Χάλι Μπέρι: «Σήμερα δεν με νοιάζει τίποτα» - Ποζάρει μόνο με το κιμονό της και γίνεται viral

15:24ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα «SOS» που πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτης και ενοικιαστής πριν υπογράψουν μισθωτήριο

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για την επίθεση στο συνεργείο του Mega στη Χαλκιδική - Ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:31ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια δυσλειτουργία: Το Α320 της Air India, έκανε «βουτιά» στον αέρα, αφού δεν ανταποκρίνονταν τα υδραυλικά συστήματα – Η αναφορά της Airbus

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου: Θερμότερος και υγρότερος από τα κανονικά – Πρόγνωση Κολυδά

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο με τους 8 τραυματίες - «Δεν είδε το κόκκινο στη σήραγγα ο οδηγός του φορτηγού»

15:24ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα «SOS» που πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτης και ενοικιαστής πριν υπογράψουν μισθωτήριο

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κληρονομικό δίκαιο: Όλες οι αλλαγές που έρχονται σε διαθήκες και κληρονομιές από τον Σεπτέμβριο

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο - Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Παντρεύτηκαν χωρίς τη μητέρα και τα αδέλφια του - Γιατί ενημερώθηκαν «30 δευτερόλεπτα» πριν την τελετή

14:50WHAT THE FACT

Αρχαιολόγος εντόπισε τεράστιο φρούριο 120.000 τ.μ. στην Τουρκία - Ήταν όσο 17 γήπεδα ποδοσφαίρου

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο πλανήτης «έχει πυρετό»: Το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία «δείχνει» το σούπερ Ελ Νίνιο

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

15:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το «πείραγμα» του Καραλή στον Τεντόγλου: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, θα φέρω το μετάλλιο»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

«Έκανα βλακεία, ήμουν πιεσμένος από τη δουλειά»: Προφυλακίστηκε ο εμπρηστής της Σύνδου που έβαλε 6 φωτιές σε λίγες ημέρες

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Βαθύκοιλο Φθιώτιδας: Επιχειρούν 5 εναέρια

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Τρίπολη - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χαλκιδική: Το «ευχαριστώ» του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου σε εθελοντές και πυροσβέστες

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

16:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι ισχυρότερες ριπές ανέμων την Παρασκευή - Στα 112 χλμ. η μέγιστη τιμή

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για την επίθεση στο συνεργείο του Mega στη Χαλκιδική - Ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάλασσα, μπύρα και… τυρόπιτα: Ο Μπόρις Τζόνσον απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα για ακόμη μια χρονιά

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Άρση απαγορευτικού στις 16:00 σε Ραφήνα και Λαύριο - Κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή του Helios στο Γραμματικό: 21 χρόνια από την αποφράδα ημέρα με τους 121 νεκρούς στην «πτήση-φάντασμα» - Το λάθος που «κοίμισε» επιβάτες και πλήρωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ