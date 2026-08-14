Βόλος: Εργατικό ατύχημα σε φούρνο - Μηχάνημα ακρωτηρίασε τα δάχτυλα 60χρονου

Snapshot Ένας 60χρονος ιδιοκτήτης φούρνου στον Βόλο υπέστη ακρωτηριασμό τριών δαχτύλων από μηχάνημα κατά την εργασία του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Βόλου και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο 60χρονος αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Οι συνθήκες του εργατικού ατυχήματος θα διερευνηθούν περαιτέρω. Snapshot powered by AI

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/8) ένας 60χρονος ιδιοκτήτης φούρνου στο κέντρο της πόλης, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, ο 60χρονος εργαζόταν κανονικά στον φούρνο, όταν μηχάνημα της παραγωγικής διαδικασίας του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι, με αποτέλεσμα να χάσει τρία δάχτυλα.

Μετά το ατύχημα, ο άνδρας μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί ανέλαβαν την αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, σύμφωνα με το gegonota.news, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και ο 60χρονος δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο τραυματίας αναμένεται να υποβληθεί το απόγευμα σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που υπέστη από το μηχάνημα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα αναμένεται να διερευνηθούν.

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