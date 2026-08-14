Βόλος: Εργατικό ατύχημα σε φούρνο - Μηχάνημα ακρωτηρίασε τα δάχτυλα 60χρονου

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Βόλου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Βόλος: Εργατικό ατύχημα σε φούρνο - Μηχάνημα ακρωτηρίασε τα δάχτυλα 60χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 60χρονος ιδιοκτήτης φούρνου στον Βόλο υπέστη ακρωτηριασμό τριών δαχτύλων από μηχάνημα κατά την εργασία του.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Βόλου και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
  • Ο 60χρονος αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.
  • Οι συνθήκες του εργατικού ατυχήματος θα διερευνηθούν περαιτέρω.
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Στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/8) ένας 60χρονος ιδιοκτήτης φούρνου στο κέντρο της πόλης, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, ο 60χρονος εργαζόταν κανονικά στον φούρνο, όταν μηχάνημα της παραγωγικής διαδικασίας του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι, με αποτέλεσμα να χάσει τρία δάχτυλα.

Μετά το ατύχημα, ο άνδρας μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί ανέλαβαν την αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, σύμφωνα με το gegonota.news, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και ο 60χρονος δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο τραυματίας αναμένεται να υποβληθεί το απόγευμα σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που υπέστη από το μηχάνημα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα αναμένεται να διερευνηθούν.

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