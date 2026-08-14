Φωτιά στη Χαλκιδική: Η επόμενη μέρα στη Σίβηρη - Καμένα σπίτια, οχήματα και χιλιάδες στρέμματα

Snapshot Η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής κατέστρεψε σπίτια, οχήματα και χιλιάδες στρέμματα γης, με τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες.

Η φωτιά παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, αλλά παραμένουν ενεργές μικρές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συνολικά κάηκαν περίπου 3.500 στρέμματα από τα 334.000 στρέμματα της περιοχής της Κασσάνδρας.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 227 πυροσβέστες, 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα της Περιφέρειας και εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας.

Η Πυροσβεστική αξιολογεί την κατάσταση ως βελτιωμένη, με συνεχείς διαβροχές και ετοιμότητα για πλήρη κατάσβεση. Snapshot powered by AI

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από την επόμενη μέρα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Σπίτια, οχήματα και χιλιάδες στρέμματα έκτασης έχουν γίνει στάχτη, με τις ζημιές που άφησαν στο πέρασμά τους οι φλόγες να είναι ακόμα ανυπολόγιστες.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσιάζει αρκετά βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο ακόμα καίνε ορισμένες μικρές διάσπαρτες εστίες, με πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται ακόμα στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην ΕΡΤ έκανε λόγο για μια δύσκολη πυρκαγιά, ωστόσο δίνοντας τη σημερινή εικόνα, μετά την ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις, στάθηκε και στην έκταση που κάηκε, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.

«Xθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα με πολλές περιοχές της Ελλάδας να είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανταποκρίθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, αντιμετωπίζοντας 40 πολύ δύσκολες αγροτοδασικές πυρκαγιές. Ήταν δύσκολες, διότι οι περισσότερες εξ αυτών ήταν επικίνδυνες, καθώς εκδηλώθηκαν πλησίον οικιστικών περιοχών, δηλαδή κατοικημένων περιοχών. Για την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στη Χαλκιδική, στην περιοχή της Κασσάνδρας, στο πρώτο πόδι, όπου χθες το μεσημέρι είχαμε την πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η πυρκαγιά αυτή κινήθηκε κατερχόμενη προς την ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοποιός.

Πυρκαγιά στη περιοχή Σιβήρη στη Χαλκιδική. Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ) Eurokinissi

Και συμπλήρωσε: «Δόθηκε ολονύκτια μάχη με τα επίγεια τμήματα του Πυροσβεστικού Σώματος -επιχείρησαν εκεί 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων δασοκομάντος από πολλές περιοχές της χώρας μας με μηχανήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την πολύ μεγάλη βοήθεια της Διοίκησης Αντιμετώπισης Καταστροφών και Κατασκευών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πραγματοποίησαν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Να ευχαριστήσουμε και το πλήθος των εθελοντών, εκατοντάδες εθελοντές και εθελοντικές ομάδες της Πολιτικής Προστασίας.

Καταλήγοντας: «Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε από το μέτωπο της Κασσανδρείας και της Σίβηρης είναι ότι είναι μια πολύ βελτιωμένη εικόνα, διότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται μόνο διαβροχές και αντιμετωπίζονται μικρές διάσπαρτες εστίες. Οι δυνάμεις ωστόσο παραμένουν σε ετοιμότητα. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, της Κασσάνδρας, έχει συνολική έκταση 334.000 στρέμματα, ενώ η πραγματική καμένη έκταση, σύμφωνα με την αποτίμηση που έχει γίνει, δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα. Αυτή είναι η καιόμενη έκταση η οποία έχει αποτυπωθεί σύμφωνα με τα επιχειρησιακά μας δεδομένα».

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