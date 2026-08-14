Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και ακόμη 9 περιφέρειες

Snapshot Για το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε πολλές περιφέρειες, μεταξύ αυτών η Αττική, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα και Κρήτη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες, Περιφέρειες και Δήμους για αυξημένη ετοιμότητα σε περίπτωση πυρκαγιών.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες και υπαίθριες ψησταριές.

Κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών και οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα civilprotection.gov.gr. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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