Τηλεθέαση: Το OPEN έφτασε στην κορυφή με το ματς του ΠΑΟΚ

Στην καλοκαιρινή βραδινή ζώνη μπορεί να πρωταγωνιστούν οι επαναλήψεις, όμως τις τελευταίες ημέρες το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί τα ποδοσφαιρικά ματς των ελληνικών ομάδων.

Έτσι και χθες Πέμπτη, το OPEN μετέδωσε τον αγώνα Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του βορρά ηττήθηκε με 3-2 από την Άντερλεχτ κι έμεινε εκτός Europa League. Ωστόσο, τα νούμερα που σημείωσε το OPEN ήταν υψηλά. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι σημείωσε μέσο όρο 22,8% στο δυναμικό κοινό, ανεβαίνοντας μέχρι το 25,1% στο τελευταίο τέταρτο (23.15-23.30). Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο αγώνας του ΠΑΟΚ είχε μέσο όρο 22,8%.

Την ίδια ώρα, στην prime time, η επανάληψη της κωμωδίας «Το σόι σου» στον ALPHA κατέγραψε 17,4% σε σύνολο και δυναμικό κοινό. Η κωμική σειρά του MEGA, «Ευτυχισμένοι μαζί», βρέθηκε στο 8,5% του συνόλου και στο 11,2% των τηλεθεατών 18-54. Στο STAR, αντίστοιχα, το «IQ 160» έκανε 9,7% στο σύνολο και 9,1% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, η κωμωδία «Κωνσταντίνου και Ελένης» έκανε 4,9% στο σύνολο και 5,9% στο δυναμικό κοινό.

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