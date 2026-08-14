Ξάνθη: Γυναίκα έπεσε από τον τέταρτο όροφο οικοδομής - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Snapshot Μια νεαρή γυναίκα έπεσε από τον τέταρτο όροφο οικοδομής στην Ξάνθη τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης όπου διασωληνώθηκε λόγω των πολλαπλών σοβαρών τραυμάτων της.

Αργότερα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης. Snapshot powered by AI

Από τον τέταρτο όροφος οικοδομής έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής μια νεαρή κοπέλα στην Ξάνθη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τη νεαρή γυναίκα και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Σύμφωνα με το fonitisxanthis.gr, η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα και οι γιατροί στο ΓΝΞ έδωσαν μάχη για να αντιμετωπίσουν την ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση της υγείας της. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή της. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

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