Αναστασία Γιουσέφ: Έγινε για πρώτη φορά μαμά - Η τρυφερή φωτογραφία με το μωρό της

Snapshot Η Αναστασία Γιουσέφ έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα αγοράκι που μοιράζεται μαζί της τα γενέθλιά της.

Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία με το νεογέννητο και εξέφρασε τη χαρά της για το ξεχωριστό δώρο γενεθλίων.

Η είδηση της γέννησης ανακοινώθηκε αρχικά από τον πρώην μάνατζέρ της, Ευθύμη Μάρκου, ο οποίος εξέφρασε τη συγκίνησή του και τις ευχές του.

Ο Ευθύμης Μάρκου ανέφερε το όνομα «Γιουσουφίνο» για το αγοράκι και τόνισε τη σημασία της ανιδιοτελούς αγάπης και του σεβασμού στη μεταξύ τους σχέση.

Παρά την απουσία του την ημέρα της γέννησης, ο πρώην μάνατζερ της ευχήθηκε υγεία και ευτυχία στη νέα μαμά και το μωρό. Snapshot powered by AI

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η χορεύτρια Αναστασία Γιουσέφ, καθώς έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα για την ίδια, αφού το νεογέννητο θα μοιράζεται μαζί της τα γενέθλιά της.

Το πρωί της Παρασκευής, η ίδια η Αναστασία Γιουσέφ έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά τη γέννηση του γιου της, δημοσιεύοντας στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με το μωρό της.

Στη λεζάντα της αποκάλυψε πως το μωρό της αποτελεί το πιο ξεχωριστό δώρο γενεθλίων, καθώς θα γιορτάζουν πλέον μαζί την ίδια ημέρα. «Το πήρα το δώρο των γενεθλίων μου και αποφάσισε να μοιραζόμαστε τα γενέθλιά μας πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη χαρά και τη συγκίνησή της για το νέο μέλος της οικογένειάς της.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε αρχικά ο πρώην μάνατζέρ της, Ευθύμης Μάρκου, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, θέλησε να της ευχηθεί για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή της.

Ο Ευθύμης Μάρκου έκανε λόγο για τα επτά χρόνια κοινής πορείας τους, με όμορφες στιγμές αλλά και δυσκολίες, τονίζοντας πως, παρότι δεν μπορούσε να βρίσκεται στο πλευρό της τη συγκεκριμένη ημέρα, η χαρά του για τη γέννηση του παιδιού της είναι μεγάλη.

Μέσα από την ανάρτησή του αποκάλυψε μάλιστα και το φύλο του μωρού, αναφέροντας πως η Αναστασία Γιουσέφ έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, το οποίο αποκάλεσε τρυφερά «Γιουσουφίνο».

«Αναστασία μου. Σήμερα νιώθω χαρούμενος, συγκινημένος και πραγματικά περήφανος για σένα. Μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας, μέσα από όμορφες στιγμές, δυσκολίες και όλα όσα μοιραστήκαμε, αυτό που μένει πάντα είναι η ανιδιοτελής αγάπη, ο σεβασμός και η χαρά να βλέπω έναν άνθρωπο που αγαπώ να ζει την πιο όμορφη στιγμή της ζωής του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ευχήθηκε στη νέα μαμά και τον γιο της: «Μπορεί να μην είμαι εκεί σήμερα, όμως η καρδιά μου είναι μαζί σου. Μόλις γεννήθηκε ο Γιουσουφίνος. Να σου ζήσει ο μικρός σου πρίγκιπας, να είναι γερός, καλότυχος και ευτυχισμένος».