Ιός Δυτικού Νείλου: Σχετίζεται η έξαρση στην Αττική με την κακοκαιρία Daniel; Τι λέει ο Μαγιορκίνης

«Είναι από τις χρονιές που έχουμε σχετικά αυξημένη δραστηριότητα», τόνισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ιός Δυτικού Νείλου: Σχετίζεται η έξαρση στην Αττική με την κακοκαιρία Daniel; Τι λέει ο Μαγιορκίνης
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο ιός του Δυτικού Νείλου εμφανίζει φέτος αυξημένη δραστηριότητα στην ανατολική Αττική, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.
  • Η μετατόπιση μολυσμένων πτηνών στην Αττική αποδίδεται στον τυφώνα Daniel του 2023, που επηρέασε τη διασπορά του ιού μέσω των κουνουπιών.
  • Ο ιός προσβάλλει κυρίως ηλικιωμένα άτομα, με διάμεση ηλικία κρουσμάτων τα 73 έτη.
  • Ένα στα 150 μολυσμένα άτομα αναπτύσσει σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα όπως λήθαργο, υπνηλία και σπασμούς.
  • Συνιστώνται μέτρα πρόληψης όπως η χρήση σιτών, εντομοαπωθητικών και η αποφυγή στάσιμων νερών στις πληγείσες περιοχές.
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Για την έξαρση που καταγράφεται φέτος στα κρούσματα του ιού του δυτικού Νείλου στην Αττική μίλησε ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο καθηγητής, αρχικά σημείωσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ότι «είναι από τις χρονιές που έχουμε σχετικά αυξημένη δραστηριότητα» και παρατήρησε ότι «φέτος σε αντίθεση με τα προηγούμενα 4-5 χρόνια βλέπουμε μεγάλη δραστηριότητα στην ανατολική Αττική σε περιοχές όπως το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα».

Σχολιάζοντας ότι τα προηγούμενα χρόνια το επίκεντρο των εξάρσεων ήταν στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, ανέφερε πως αυτό που εξετάζουμε είναι «ο τυφώνας Daniel το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά στην Αττική γιατί τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά.

«Γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή σε αυτές τις περιοχές να χρησιμοποιούνται σίτες εντομοαπωθητικά, να μην έχουμε στάσιμα νερά» πρόσθεσε ο κ. Μαγιορκίνης.

Σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων και τις ηλικιακές ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο, ο επίκουρος καθηγητής είπε πως «φαίνεται ότι έχει μεγάλη προτίμηση στις μεγάλες ηλικίες καθώς η διάμεση ηλικία είναι 73 ετών, που σημαίνει ότι το 50% είναι πάνω από τα 73 και άλλοι γύρω στα 65 - μιλάμε κρούσματα που εμφανίζουν συμπτώματα»

Όπως ανέφερε, τέλος, «σε 1 στα 150 άτομα που θα μολυνθούν θα προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα όπως λήθαργος, υπνηλία, σύγχυση, σπασμοί».

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