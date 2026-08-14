Προσφυγή κατά της προφυλάκισής της κατέθεσε η 46χρονη - Το δεδικασμένο του 2022 που επικαλείται

Snapshot Η 46χρονη κατέθεσε προσφυγή κατά της προφυλάκισής της στην υπόθεση της φονικής επίθεσης στη Marfin.

Ο συνήγορός της υποστηρίζει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη κρίσιμα στοιχεία, όπως το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η μη ταυτοποίηση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η προσφυγή θα εξεταστεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών μετά από εισαγγελική πρόταση.

Η 46χρονη μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ κατά την κράτησή της παρουσίασε εξανθήματα που αποδίδονται σε κοριούς στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.

Ο συνήγορος καταγγέλλει άσχημες συνθήκες κράτησης και την παρουσία κοριών στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ και του ΑΤ Ομόνοιας. Snapshot powered by AI

Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο η 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της φονικής επίθεσης στη Marfin, η οποία προφυλακίστηκε μετά την απολογία της την Τρίτη 11 Αυγούστου.

Ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, ανακοίνωσε την προσφυγή με δελτίο Τύπου, υποστηρίζοντας ότι κατά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση δεν ελήφθησαν υπόψη κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, αλλά και για την παραδοχή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση της 46χρονης με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο στο σχετικό υλικό.

Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, αφού προηγηθεί η σχετική εισαγγελική πρόταση.

Ο κ. Παπαδάκης υποστηρίζει ακόμη ότι η υπόθεση έχει δημιουργήσει σημαντική πίεση στην κοινή γνώμη, αναφέροντας πως επί σειρά ημερών προβαλλόταν η πληροφορία ότι «ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα», την οποία χαρακτηρίζει ψευδή. Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι πλέον η Δικαιοσύνη καλείται να αξιολογήσει αποκλειστικά τα στοιχεία της δικογραφίας.

Η 46χρονη έχει ήδη μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, κατά την κράτησή της στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ εμφάνισε εξανθήματα, τα οποία, όπως αναφέρει, προκλήθηκαν από κοριούς.

Όπως σημειώνει, οι αστυνομικοί του κρατητηρίου τη μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», όπου έγινε η απαραίτητη διάγνωση και της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Ο συνήγορος, πάντως, ασκεί κριτική για τις συνθήκες κράτησης, κάνοντας λόγο για «ντροπή» και καταγγέλλοντας την παρουσία κοριών τόσο στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ όσο και στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας.

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