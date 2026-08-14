Για τα πανηγύρια: Δεκαπενταύγουστος με κλαρίνα, μπουζούκια, βιολιά, ψητό και θρησκευτική κατάνυξη

Snapshot Τα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου συνδυάζουν θρησκευτική κατάνυξη με ζωντανή μουσική, χορό και τοπική γαστρονομία, αποτελώντας σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός σε όλη την Ελλάδα.

Το ελληνικό κράτος έχει εντάξει πολλά πανηγύρια στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για τη διατήρηση παραδόσεων και κοινωνικών δεσμών.

Η μουσική παράδοση διαφοροποιείται ανά περιοχή, με το κλαρίνο στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, το βιολί και άλλα έγχορδα στα νησιά, και τη λύρα στην Κρήτη, ενώ οι τοπικοί χοροί και έθιμα διατηρούνται ζωντανοί.

Η νέα γενιά συμμετέχει ενεργά στα πανηγύρια και τα κοινωνικά δίκτυα προωθούν τη διάδοση της παραδοσιακής μουσικής πέρα από τα τοπικά όρια, δημιουργώντας σύγχρονες εκτελέσεις και αναγνωρισιμότητα καλλιτεχνών.

Η μετάβαση από τη θρησκευτική τελετή στο γλέντι περιλαμβάνει την προετοιμασία και το κοινό τραπέζι, όπου η συλλογική συμμετοχή και η τοπική κουζίνα παίζουν κεντρικό ρόλο στην εορταστική εμπειρία. Snapshot powered by AI

Από τα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τη Θράκη, το ελληνικό καλοκαίρι έχει ένα ραντεβού που επαναλαμβάνεται εδώ και γενιές: το πανηγύρι.

Η αφορμή είναι συνήθως θρησκευτική. Η γιορτή ενός Αγίου, η Παναγία τον Δεκαπενταύγουστο, ένα ξωκλήσι ή μια τοπική εορτή γίνονται η αφετηρία για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Το πανηγύρι δεν είναι απλώς μια βραδιά με ζωντανή μουσική. Σε πολλές περιοχές αποτελεί μέρος της κοινωνικής ζωής μιας κοινότητας, έναν τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συναντιούνται, επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους, ανανεώνουν σχέσεις και μεταφέρουν από γενιά σε γενιά μουσικές, χορούς, γεύσεις και τελετουργίες.

Αυτή ακριβώς η διάσταση είναι που έχει οδηγήσει το ελληνικό κράτος να εντάξει πολλά πανηγύρια και συναφείς πρακτικές στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην περίπτωση της Ικαρίας, για παράδειγμα, τα πανηγύρια χαρακτηρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κορυφαία έκφραση των ικαριώτικων κοινοτήτων και πλαίσιο μέσα στο οποίο συνυπάρχουν μουσική, χορός, τελετουργίες, έθιμα και κοινωνικές σχέσεις.

Η μεγάλη νύχτα του Δεκαπενταύγουστου

Αν υπάρχει μία περίοδος κατά την οποία το πανηγύρι αποκτά τη μεγαλύτερη ένταση, αυτή είναι ο Δεκαπενταύγουστος.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σε ολόκληρη τη χώρα έχει συνδεθεί με τοπικές θρησκευτικές και κοινωνικές πρακτικές. Η εικόνα της Παναγίας, η λειτουργία, η λιτανεία και το προσκύνημα αποτελούν το ένα μέρος της ημέρας. Το τραπέζι, η μουσική και ο χορός αποτελούν το άλλο.

Δεν υπάρχει, όμως, ένα ενιαίο ελληνικό πανηγύρι.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα το κλαρίνο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου το ηπειρώτικο και το στεριανό δημοτικό τραγούδι διαμόρφωσαν ισχυρές μουσικές παραδόσεις. Στο Αιγαίο το βιολί, το λαούτο και η τσαμπούνα δίνουν διαφορετικό χρώμα στο γλέντι, ενώ στην Κρήτη και σε τμήματα των Δωδεκανήσων η λύρα αποτελεί βασικό όργανο της τοπικής μουσικής ταυτότητας.

Η διαφορετικότητα αυτή δεν είναι απλώς μουσική. Κάθε τόπος έχει τους δικούς του χορούς, τα δικά του τραγούδια, τα δικά του φαγητά και τον δικό του τρόπο να οργανώνει τη γιορτή.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δύο ορεινών κοινοτήτων της βόρειας Ελλάδας. Ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου στη Βλάστη της Κοζάνης και το πανηγύρι στο Συρράκο των Ιωαννίνων εντάχθηκαν το 2022 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η εγγραφή αφορά δύο διαφορετικές μορφές εορτασμού, οι οποίες συνδέονται με την ιστορία και τη συλλογική ζωή των συγκεκριμένων κοινοτήτων.

Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια θρησκευτική γιορτή μπορεί να αποκτήσει πολύ ευρύτερη κοινωνική και πολιτιστική σημασία.

Από την εκκλησία στο τραπέζι

Στο πανηγύρι η μετάβαση από το θρησκευτικό μέρος στο γλέντι δεν γίνεται απότομα.

Πρώτα είναι η εκκλησία. Μετά το τραπέζι. Και στη συνέχεια η μουσική.

Η προετοιμασία του φαγητού αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις κομμάτι της ίδιας της γιορτής. Οι κάτοικοι οργανώνουν τον χώρο, μαγειρεύουν, στήνουν τραπέζια και φροντίζουν ώστε η κοινότητα και οι επισκέπτες να καθίσουν μαζί.

Το μενού αλλάζει από τόπο σε τόπο. Κρέας, κατσίκι, αρνί, πιλάφι, πατάτες, τυριά, κρασί και τοπικά προϊόντα εμφανίζονται σε διαφορετικές μορφές. Στα νησιά, η τοπική γαστρονομία δίνει συχνά τη δική της κατεύθυνση στο τραπέζι.

Στην Αμοργό, το πανηγύρι της Παναγίας Επανωχωριανής στη Λαγκάδα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η παρασκευή του φαγητού αποτελεί μέρος της συλλογικής γιορτής. Στην Κάσο, το κοινό τραπέζι συνδέεται με τη μουσική παράδοση του νησιού, ενώ στο Κάτω Κουφονήσι η ίδια η μετακίνηση των προσκυνητών με καΐκια για το εκκλησάκι της Παναγίας αποτελεί μέρος της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της γιορτής.

Η Ικαρία και το πανηγύρι ως τρόπος ζωής

Η Ικαρία αποτελεί ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τα πανηγύρια του νησιού έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η επίσημη καταγραφή αναφέρει ότι πραγματοποιούνται περισσότερα από 80 πανηγύρια στη διάρκεια του χρόνου, σε χωριά της Ικαρίας αλλά και σε κοινότητες Ικαριωτών της διασποράς.

Η σημασία τους ξεπερνά τη μουσική. Συνδέονται με τη διατήρηση συγγενικών και φιλικών δεσμών, με τη συλλογική εργασία, τη μαγειρική, τον χορό και τη μετάδοση της τοπικής μνήμης.

Γι' αυτό το πανηγύρι αρχίζει πολύ πριν εμφανιστούν οι μουσικοί. Υπάρχει η προετοιμασία του χώρου, το μαγείρεμα, η οργάνωση του τραπεζιού, η υποδοχή των επισκεπτών. Όταν αρχίσει το βιολί και σηκωθεί ο πρώτος χορευτής, έχει ήδη προηγηθεί μια διαδικασία συλλογικής συμμετοχής.

Το γλέντι είναι το ορατό αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από νωρίς.

Άλλος τόπος, άλλος ήχος

Στα ηπειρώτικα πανηγύρια το κλαρίνο έχει ξεχωριστή θέση. Ο ήχος του δεν αποτελεί απλώς συνοδεία του τραγουδιού. Ο δεξιοτέχνης μπορεί να καθορίσει τη δυναμική της ορχήστρας, να οδηγήσει τον χορό και να δώσει στον μουσικό αυτοσχεδιασμό σημαντικό χώρο.

Η περίπτωση του Πετρολούκα Χαλκιά είναι χαρακτηριστική για το ηπειρώτικο κλαρίνο. Ο σπουδαίος μουσικός συνδέθηκε επί δεκαετίες με την ηπειρώτικη μουσική και με τις ζωντανές εμφανίσεις σε πανηγύρια, γάμους και εκδηλώσεις. Το Υπουργείο Πολιτισμού τον έχει χαρακτηρίσει κορυφαίο εκφραστή της ηπειρώτικης παραδοσιακής μουσικής και το 2026 τον ενέταξε στις εμβληματικές μορφές του κύκλου «Οι Μουσικοί. Κόμβοι συνοχής – Κρίκοι συνέχειας».

Στο Αιγαίο, αντίστοιχο βάρος έχει το βιολί. Ο Στάθης Κουκουλάρης, από τον Κινίδαρο της Νάξου, αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές μορφές του νησιώτικου βιολιού.

Όταν ο χορός γίνεται η γλώσσα του γλεντιού

Στο πανηγύρι ο χορός είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους συμμετοχής.

Ο συρτός, ο μπάλος, ο ικαριώτικος, οι ηπειρώτικοι χοροί, οι μακεδονίτικοι σκοποί και οι τοπικές χορευτικές παραδόσεις δεν είναι απλώς διαφορετικοί ρυθμοί. Συνδέονται με συγκεκριμένους τόπους, μουσικούς και κοινωνικές πρακτικές.

Στην Κάρπαθο, για παράδειγμα, η μουσική και ο χορός παραμένουν στενά δεμένοι με την κοινωνική ζωή και τα τοπικά έθιμα. Στις Κυκλάδες ο μπάλος αποτελεί χαρακτηριστικό μέρος του νησιώτικου ρεπερτορίου, ενώ το βιολί και το λαούτο έχουν κεντρική θέση στη μουσική του γλεντιού.

Από την άλλη πλευρά, στην Ήπειρο το κλαρίνο οδηγεί συχνά σε έναν διαφορετικό τρόπο ακρόασης και χορού, όπου ο αυτοσχεδιασμός και η διάρκεια του μουσικού μέρους μπορούν να καθορίσουν την εξέλιξη ολόκληρης της βραδιάς.

Από το δημοτικό στο λαϊκοδημοτικό

Το σύγχρονο πανηγύρι δεν περιορίζεται πάντα στην αυστηρή έννοια του παραδοσιακού δημοτικού τραγουδιού.

Στα μεγαλύτερα γλέντια το πρόγραμμα μπορεί να κινηθεί από ένα παλιό δημοτικό τραγούδι σε λαϊκό ή λαϊκοδημοτικό ρεπερτόριο. Η ορχήστρα μπορεί να συνδυάσει κλαρίνο, βιολί, λαούτο και πλήκτρα, ενώ η παρουσία τραγουδιστών που έχουν αποκτήσει το δικό τους κοινό στα πανηγύρια έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή σύγχρονη σκηνή.

Ο Γιάννης Καψάλης, ο Γιώργος Βελισσάρης, η Γωγώ Τσαμπά, η Χαρά Βέρρα και η Γιώτα Γρίβα είναι μερικά από τα ονόματα που έχουν συνδεθεί έντονα με αυτή τη σύγχρονη πανηγυρική πραγματικότητα.

Το πανηγύρι έχει έτσι εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας για τραγουδιστές, ορχήστρες και μουσικούς.

Οι παλαιοί πρωταγωνιστές και η μνήμη του δημοτικού

Πριν από τη σημερινή γενιά, υπήρξε μια ολόκληρη εποχή κατά την οποία το δημοτικό τραγούδι έβρισκε κοινό στα πανηγύρια, στα δημοτικά κέντρα, στις κασέτες, στους δίσκους και στο ραδιόφωνο.

Ονόματα όπως ο Τάκης Καρναβάς, ο Αλέκος Κιτσάκης, η Φιλιώ Πυργάκη και ο Γιάννης Κωνσταντίνου ανήκουν σε αυτή την ιστορία. Δίπλα στους τραγουδιστές βρίσκονταν δεξιοτέχνες οργανοπαίκτες που έδωσαν το προσωπικό τους στίγμα στον ήχο του δημοτικού τραγουδιού.

Η σχέση αυτή ανάμεσα στον τραγουδιστή και στον οργανοπαίκτη ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Το κλαρίνο μπορούσε να έχει σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ το βιολί στα νησιώτικα γλέντια λειτουργούσε ως βασικός φορέας του ρυθμού και του αυτοσχεδιασμού.

Και μετά ήρθε η νέα γενιά

Για χρόνια υπήρχε η εικόνα ότι το πανηγύρι ήταν κυρίως υπόθεση της επαρχίας και των μεγαλύτερων ηλικιών. Η εικόνα αυτή έχει αλλάξει.

Οι νεότεροι έχουν επιστρέψει στις πλατείες και σε πολλές περιπτώσεις δεν πηγαίνουν στο πανηγύρι απλώς για να παρακολουθήσουν την παράδοση. Συμμετέχουν, χορεύουν, τραγουδούν και κυρίως καταγράφουν όσα συμβαίνουν.

Η αλλαγή αυτή έχει σχέση και με τα κοινωνικά δίκτυα. Η δημοτική μουσική δεν χρειάζεται πλέον να περάσει αποκλειστικά από μια δισκογραφική εταιρεία, το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση για να φτάσει σε νέο κοινό. Ένα κινητό τηλέφωνο αρκεί.

Ένας χορός, ένας αυτοσχεδιασμός στο κλαρίνο, ένα δυνατό ρεφρέν ή μια απρόβλεπτη στιγμή πάνω στην πίστα μπορεί να καταγραφεί σε λίγα δευτερόλεπτα και να φτάσει πολύ πέρα από την πλατεία όπου συνέβη.

Τα social media έχουν έτσι μετατρέψει το πανηγύρι από τοπικό γεγονός σε περιεχόμενο που μπορεί να ταξιδέψει σε ολόκληρη τη χώρα. Η ίδια η σύγχρονη σκηνή του δημοτικού τραγουδιού έχει αξιοποιήσει αυτή τη νέα συνθήκη, με τους καλλιτέχνες να αποκτούν αναγνωρισιμότητα και μέσα από αποσπάσματα ζωντανών εμφανίσεων.

Το φαινόμενο είναι πλέον τόσο ισχυρό ώστε η ΕΡΤ3 δημιούργησε το 2026 ολόκληρη σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Για τα Πανηγύρια», καταγράφοντας γιορτές, μουσικές, έθιμα και τις κοινότητες που τις διατηρούν.

Το «Γλέντι» και η δεύτερη ζωή ενός τραγουδιού

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτής της νέας διαδρομής είναι το «Γλέντι» του Νίκου Οικονομίδη.

Το τραγούδι δεν είναι καινούργιο. Κυκλοφόρησε το 2006 στο άλμπουμ «Αιγαιοπελαγίτικα Περάσματα», με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού.

Χρόνια αργότερα απέκτησε νέα δυναμική μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις και τη διάδοσή του στα κοινωνικά δίκτυα. Το 2025 οι ONIRAMA συνεργάστηκαν με τον Οικονομίδη σε νέα εκτέλεση, κρατώντας τη μουσική και τους στίχους του δημιουργού και δίνοντας στο τραγούδι μια διαφορετική, σύγχρονη παραγωγική μορφή.

Η περίπτωση αυτή δείχνει πώς λειτουργεί πλέον η διάδοση της μουσικής του πανηγυριού. Ένα τραγούδι μπορεί να ξεκινήσει από έναν μουσικό και μια ζωντανή ορχήστρα, να γίνει κομμάτι του ρεπερτορίου των γλεντιών, να καταγραφεί από ένα κινητό και στη συνέχεια να επιστρέψει στη δισκογραφία ή στις ψηφιακές πλατφόρμες με νέα μορφή.

Η διαδρομή δεν είναι πλέον μονόδρομος από τον καλλιτέχνη προς το κοινό. Το κοινό συμμετέχει στη διάδοση.

Από την πλατεία στην οθόνη

Εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Ο παλιός μουσικός είχε την πλατεία, το καφενείο, το δημοτικό κέντρο, την κασέτα, τον δίσκο και το ραδιόφωνο.

Ο σημερινός έχει επιπλέον το YouTube, το Instagram, το TikTok και το κινητό του κοινού.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η παλιά μορφή του πανηγυριού εξαφανίστηκε. Αντίθετα, η νέα τεχνολογία λειτουργεί πολλές φορές σαν ένας ακόμη τρόπος να μεταφερθεί η ίδια εμπειρία σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται εκεί.

Η νεότερη γενιά μπορεί να γνωρίσει έναν τραγουδιστή από ένα βίντεο που τραβήχτηκε σε μια πλατεία, να αναζητήσει το τραγούδι στο διαδίκτυο και τελικά να βρεθεί η ίδια στο επόμενο πανηγύρι.

Η παράδοση επιστρέφει έτσι στον φυσικό της χώρο αφού πρώτα έχει περάσει από την οθόνη.

Βεβαια καμιά φορά, το αλκοόλ, η ζέστη του καλοκαιριου μπορεί να οδηγήσουν και σε παρατράγουδα, αλλα και αυτο είναι... μέρος του πανηγυριού

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